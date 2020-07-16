Maserati Ghibli Hybrid tanıtıldı!

Maserati Ghibli Hybrid, markanın tarihi boyunca üretilmiş ilk hibrit model olarak tanıtıldı. Ghibli Hybrid, normal Ghibli’nin dizel versiyonuna göre 80 kg daha hafif olmasıyla da dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: 2021 Mercedes S-Serisi test edilirken yakalandı!

reklam

2.0 litre 48V hibrit bir motor barındıran Ghibli Hybrid, 330 beygir güç ve 450 Nm tork değerlerine sahip. 255 km/s seviyesinde maksimum hıza sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Aracın yakıt tüketimi ise WLTP döngüsüne göre 100 km‘de ortalama 9 litre civarında.

Maserati, bu hibrit sistemde pil tarafından desteklenen elektrikli bir süperşarja (e-Booster) sahip. Segmenti için benzersiz olan bu sistem, Maserati’ye göre “performans, verimlilik ve sürüş keyfi arasında mükemmel bir denge” kuruyor.

İtalyan üretici, pilleri aracın arkasına yerleştirirken ağırlık dağılımına da dikkat ettiğini söylüyor. Hibrit olmasına rağmen o hala bir Maserati. Yani alışık olduğumuz egzoz homurtularını keyifle dinlemeye devam edebileceğiz.

Tasarıma gelecek olursak, aracın hibrit olduğunu belli eden “klasik mavi detaylar“, Ghibli Hybrid’de de mevcut. Yan tarafta yer alan ikonik üçlü havalandırma kanalı, fren kaliperleri ve C sütunundaki “Trident” işaretinde bu mavi detayları görmek mümkün. Tabii aracın koltuk dikişlerinde de mavi renk mevcut.

Aracın teknolojilerine baktığımızda ise araç bilgilerinin sürekli paylaşılmasını ve yazılım güncellemelerini sağlayan Maserati Connect, araçta yer alıyor. Ayrıca Maserati Akıllı Asistan‘ı içeren 10.1 inç boyutlu (önceden 8.4 inç idi) yeni HD bilgi-eğlence ekranı ve yeni gösterge paneli de Ghibli Hybrid’de bulunuyor.

Maserati için Ghibli Hybrid, yeni modellerin elektrifikasyonuna öncülük edecek olmasıyla oldukça önemli bir konumda. İtalyan üreticinin ilk tam elektrikli modelleri yeni nesil GranTurismo ve GranCabrio, 2021 yılında piyasaya sürülecek.

Kaynak: Carscoops