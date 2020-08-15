2021 BMW 4 Serisi Cabrio neredeyse kamuflajsız görüntülendi!

Tamamen yeni 2021 BMW 4 Serisi Cabrio‘nun, M440i xDrive modeli olduğu düşünülen yeni bir prototipi, casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

İlginizi çekebilir: Corvette C8, GTA Online’a “Invetero Coquette D10” olarak geliyor!

reklam

Önceden bir çok kez kamuflajlı 4 Serisi Cabrio prototipi görüntülenmişti. Fakat bu sefer aracın, neredeyse bütün detaylarını açık açık görebiliyoruz. Söz konusu prototipte siyah renkli olan ama bazı donanım paketlerine krom kaplama ile de görebileceğimiz, o çok konuşulan böbrekleri dikkat çekiyor. Bu böbreklerin hemen altında ise “gülümseyen” bir imaj veren ikinci bir ızgara yer alıyor.

Farlar demişken, 4 Serisi Coupe ile aynı farları kullanan 4 Serisi Cabrio, koyu mavi renge sahip fren kaliperleri ve siyah jantlara sahip. Koyu mavi kaliperlerden ve sağ arka farın üzerinde, kamuflajın altında kalan “xDrive” benzeri bir ambleme dayanarak, bu aracın M440i xDrive olduğu düşünülüyor.

Arka farlar demişken, aracın modelini hemen tanıyabileceğimiz bir tasarıma sahip LED arka farlar dikkat çekiyor. Arka difüzör ve çift egzoz çıkışının tasarımı 4 Serisi Coupe ile aynı gibi görünüyor.

Yeni 4 Serisi Cabrio’nun performans verileri nasıl?

4 Serisi Cabrio’nun Avrupa’da, 4 Serisi Coupe’deki motor seçenekleri ile satılması bekleniyor. Bu seçenekler ise şu şekilde:

2.0 litrelik 184 beygir gücünde, dört silindirli turbo benzinli 420i

litrelik gücünde, turbo benzinli 2.0 litrelik 258 beygir gücünde, dört silindirli turbo benzinli 430i

litrelik gücünde, turbo benzinli 2.0 litrelik 190 beygir gücünde, dört silindirli turbo dizel 420d

litrelik gücünde, turbo dizel 3.0 litrelik 286 beygir gücünde, altı silindirli turbo dizel 430d

Ayrıca bu modeller haricinde özel gövde kiti, egzoz çıkışları ve jantlar gibi detaylara sahip M440i modeli de 4 Serisi Cabrio’da sunulacak. Sıralı altı silindirli 3.0 litrelik turbo benzinli motor 374 beygir güç ve 500 Nm tork değerlerine sahip. Bu versiyon hem arkadan çekişli hem de xDrive seçeneklerine sahip olacak.

M4 Cabrio versiyonu hakkında net bilgiler olmasa da standart olarak 473 beygir güce, M4 Competition modelinde ise 503 beygir güce sahip ünitelerin kullanılacağı söyleniyor.

Kaynak: Carscoops