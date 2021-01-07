Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv sektörü, geçtiğimiz yılı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamı son iki aydaki yavaşlamaya karşın 772 bin 788 adetle kapattı.

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Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında daralmanın yaşandığı bir yılda Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılını bir önceki yıla oranla büyüme ile kapattı. Bahar aylarında koronavirüs etkisinin Türkiye’de de artması ile birlikte oluşan karamsar ortam yaz aylarında dağıldı ve 2020 yılı otomotiv pazarı beklentileri aştı.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

2020 yılında pazarın yüzde 87.6’ini, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Gövde tiplerine göre ise, yüzde 44 pay ve 268 bin 509 adetle en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan, yüzde 29.8 pay ile SUV modeller oldu. Ayrıca elektrikli araçlar satışlarını yüzde 280.2 arttırdı. 2020’de 844 adet elektrikli, 22 bin 272 adet hibrit araç satışı gerçekleşti.

2020 yılına ait ODD verilerine göre en çok satan markalar

Renault – 98.900 adet

Fiat – 92.364 adet

Volkswagen – 52.740 adet

Toyota – 38.958 adet

Peugeot – 36.589 adet

Opel – 31.229 adet

Ford – 27.596 adet

Hyundai – 27.541 adet

Dacia – 25.910 adet

Skoda – 24.175 adet

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