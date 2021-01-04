Oyun
2020 Steam Ödülleri kazananları belli oldu!
Steam topluluğu tarafından verilen oylarla 2020 Steam Ödülleri, pek çok farklı kategoride sahiplerini buldu. Yılın oyunu ödülünü, Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 kazandı. Red Dead Redemption 2’nin ilk çıkış tarihinin üzerinden 2 yıldan fazla geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Oyunun PC versiyonu ise 5 Kasım 2019’da yayınlandı.
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2020 Steam Ödülleri kategorileri ve kazananları
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Yılın Oyunu
- DEATH STRANDING
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Hades
- Red Dead Redemption 2
Yılın VR Oyunu
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS™ Squadrons
Aşk İle Devam Ettirilen
- Among Us
- Counter-Strike: Global Offensive
- No Man’s Sky
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Risk of Rain 2
- Sea of Thieves
En Yenilikçi Oynanış
- Control
- DEATH STRANDING
- Noita
- Superliminal
- Teardown
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun
- Detroit: Become Human
- Horizon Zero Dawn
- Red Dead Redemption 2
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- EA SPORTS™ FIFA 21
- Ghostrunner
- GTFO
Üstün Görsel Stil
- Battlefield™ V
- Black Mesa
- Marvel’s Avengers
- Ori and the Will of the Wisps
- There Is No Game: Jam Edition 2015
En İyi Albüm
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need For Speed™ Heat
- Persona 4 Golden
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- Factorio
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- The Sims™ 4
- Untitled Goose Game
Genel
Steam, 25 Milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile rekor kırdı!
Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekor kırdı. Sadece bu hafta sonu 25 milyon kullanıcı aynı anda Steam’de buluştu!
Dünya’nın en ünlü oyun platformlarından birisi olan Steam rekor kırmaya devam ediyor. Her hafta sonu anlık eş zamanlı kullanıcı sayıları ile dikkat çeken Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekora ulaştı.
Valve‘ın popüler oyun platformu Steam, yine oyuncuların vazgeçilmezi oldu. Bu hafta sonu dünya genelinde uygulanan Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, oyuncular bilgisayar başında buluştu. Steam hafta sonu anlık kullanıcı rakamlarını kontrol ettiğinde, 25 milyonun üzerinde değerler kaydedildiğini açıkladı.
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Steam’in eş zamanlı kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı!
Elde edilen verilere göre Steam rekor oyuncu sayısına 2 Ocak tarihinde 25.415.080 eş zamanlı oyuncu sayısı ile ulaştı. İlk defa 25 milyonun üzerinde anlık kullanıcı rakamlarına ulaşan Steam, daha sonra geçen süre içerisinde bu rekoru tekrar kırılarak 25.418.674 adet eş zamanlı kullanıcı sayısı kaydetti. Tam o rakamların kaydedildiği sırada 7.2 milyon oyuncu aktif olarak oyun oynuyordu. Ancak anlık oyuncu sayısı şimdilik Mart ayında elde edilen rekorun altında.
Öte yandan Cyberpunk 2077‘de rekor kıran oyunlar arasına girdi. Çıkış yaptığı süreden bu yana en çok oynanılan oyunların başında gelen Cyberpunk 2077, eş zamanlı en çok oynanılan tek oyunculu oyun rekorunu kırdı. Daha önce anlık 473 bin oyuncu ile rekoru elinde tutan Terraria, rekoru 1.000.000‘dan fazla anlık oyuncu sayısı ile Cyberpunk 2077’ye kaptırdı.
Tabi bu yüksek rakamların ardında Koronavirüs tehlikesi var. Evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde internet kullanımının epey artmasını sağlayan Koronavirüs, oyuncuları da Steam’e itiyor. Steam ise Mart ayından bu yana bu denli yüksek değerlere ulaşıyor.
Steam’in yakaladığı başarı tartışılmaz. Oyuncuların böyle günlerde toplandığı ve vakit geçirdiği platformlardan birisi olan Steam, gelecek dönemde de böyle başarılara imza atacaktır. Bakalım Steam rekor kırdığı bu dönemlerde, daha ne gibi başarılar elde edecek.
Aksesuar
BİM oyuncu bilgisayarı ve ekipmanları satacak | Tarih 13 OCAK
BİM oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları satacağını aktüel broşüründe bizlere duyurdu. Diğer mağazalara göre çoğu üründe daha uygun fiyatlarla karşımıza çıkan mağazanın kampanyaları takip eden kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.
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BİM aktüel listesinde oyuncular için masa, bilgisayar ve kulaklıklar dikkat çekiyor
Özellikle oyuncuların piyasada bulabilecekleri fiyatlardan daha düşük fiyatlarla ürünleri sık sık bizlere sunan BİM oyuncu ekipmanlarıyla yeni yılın ilk büyük kampanyasına imza attı. Listede oyuncuların oldukça beğeneceği ürünler bulunmakta.
Listede bulunan HP marka laptop özellikle piyasa şartlarını göz önüne aldığımızda sunduğu özelliklerle tercih edilebilir. Cihaz İntel i5 10300H işlemciyle ve NVIDIA’nın 1050 ekran kartıyla geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD cihazda bulunuyor. Ekran yenileme hızının 60 Hz olduğunu ve ürünün freedos yani işletim sistemi olmadan geldiğini belirtelim. Bu fiyat aralığında diğer tercihlere bakmanızda fayda olacağını da söylemeden geçmeyelim.
Bu ürün ve benzerlerinin de içinde bulunduğu Hepsiburada listemize burdan ulaşabilirsiniz.
Listedeki diğer dikkat çeken ürünlerden Steelseries Arctis 1 650 TL’den daha yukarı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 349 TL fiyatıyla tercih edilebilir ürünler arasında. Steelseries markasına ait Rival 3 oyuncu mouse ise 349 TL fiyatıyla şu an satın alınabiliyor. Bu fiyatları göz önüne aldığımızda BİM’in sunduğu fiyatlar avantajlı duruyor. Kablosuz mouse isteyenler için HP markasının X200 ürünü de bulunuyor. Fiyatı ise 69.90 TL. Ürün piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlarla sunuluyor.
Özellikle oyuncu ürünleriyle ön planda olan bültende MDF yapıya sahip profesyonel oyuncu masası bulunmakta. Fiyat olarak ise 399 TL gibi bir fiyata satılıyor. Sunduğu özelliklere baktığımızda ihtiyacı olanlar için bakmalarında fayda olabileceğini belirtelim.
Listenin devamında Trust ve Polosmart markasının ürünleri de bulunmakta. Trust markasının 149 TL fiyatla sunduğu tripod mikrofon sistemi tercih edilebilir ürünler arasında.
Tüm bunlara ek olarak ürünlerden memnun kalmadığınız takdirde herhangi bir deforme bulunmadığı sürece BİM mağazalarının sizlere yardımcı olduğunu belirtelim. Ürünlerin internet fiyatlarını kıyaslamanızı sizlere tavsiye ediyoruz.
BİM oyuncu ekipmanlarıyla özellikle fiyat anlamında bizlere uygun fiyata kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.
Genel
50 TL altına alıp saatlerinizi geçirebileceğiniz tam 17 PC oyunu
Oyun dünyasının en önemli zamanları arasında yerini alan indirim günlerinde sizler için 50 TL atına alınabilecek tam 17 adet oyunu listeledik.
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Epic Games özel kuponu ile 50 TL altına inen oyunlar
Crysis Remastered – 20.39 TL
Bir dönemin PC katili efsane oyunu olan Crysis Remastered listemizin ilk sırasında bizi karşılıyor. Hikayeli aksiyon oyunları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan oyun, güçlü bir bilgisayara sahipseniz bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yerini alıyor. 60 TL‘lik özel Epic Games Store kuponu ile sadece 20.39 TL‘ye satın alabileceğiniz oyunu kaçırmayın deriz.
Desperados 3 – 49.37 TL
Efsanevi gerçek zamanlı taktiksel strateji oyunu olan Desperados 3, bu sene çıkmasına rağmen 60 TL‘lik özel kupon sayesinde oldukça uygun bir fiyata iniyor. Serinin hayranlarını şaşırtan ve aldığı yorumlar ile bir oyun türünün yeniden doğmasını sağlayan yapım, Epic Games Store üzerinde 49.37 TL‘ye satın alınabilir.
Assassin’s Creed: Odyssey – 20.70 TL
Sevilen oyun serisi Assassin’s Creed serisinin sondan bir önceki oyunu olan Odyssey, Epic Games Store özel kuponu ile birlikte oldukça makul bir fiyata inmekte. Açık dünya rol yapma oyununu alarak uzun saatlerinizi sıkılmadan geçirebilirsiniz. Assassin’s Creed: Odyssey indirim kuponu ile birlikte sadece 20.70 TL.
Tropico 6 – 29.50 TL
2018 yılında piyasaya çıkan ve ilginç temasıyla oyuncuların beğenisini toplayan Tropico 6, Epic Games Store özel listemizin son oyunu olarak bizleri karşılıyor. Bir diktatörün gözünden şehir yönetmenizi sağlayan oyun, indirim kuponu ile birlikte sadece 29.50 TL’lik fiyat etiketine sahip oluyor. Şehir yönetme ve strateji oyunlarını seviyorsanız bu oyuna şans vermek isteyebilirsiniz.
Steam üzerinden alınabilecek 50 TL altı oyunlar
The Deus Ex Collection – 22.63 TL
Cyberpunk 2077‘nin oyun dünyasını meşgul ettiği şu günlerde, aynı temaya sahip ve daha sorunsuz bir seri olan Deus Ex, özel beş oyunluk paketi ile sadece 22.63 TL. Cyberpunk ve aksiyon gizlilik temasını güçlü bir PC gerektirmeden solumak isterseniz bu özel pakete şans vermenizi tavsiye ederiz.
Fallout 4 – 39.90 TL
Bethesda elinden çıkan ve popülaritesi oldukça fazla olan Fallout 4, bu indirim döneminde de oyuncuların göz bebeği olarak bizleri karşılıyor. 2015 yılında çıkmasına rağmen teknik olarak eskimeyen ve mod desteği bulunan açık dünya rol yapma oyunu 39.90 TL fiyat etiketi ile bizleri karşılıyor. Keyifli saatler geçirebileceğiniz oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz.
Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 30 TL
Rol yapma oyunları arasında oldukça önemli bir üne sahip olan Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition, bu indirim döneminde de kaçırmamanız gereken oyunlar arasında yerini alıyor. Baldur’s Gate serisinin yapımcılığını üstelenen Larin Studios‘un elinden çıkan oyun, oldukça uzun bir oynanış süresi vadediyor. Öte yandan Definitive Edition ile birlikte arkadaşlarınızla beraber aynı hikayeyi oynama şansını elde ettiğiniz oyunda, yapabileceklerinizin sınırı yok. 30 TL fiyat etiketine sahip oyunu rol yapma kategorisi aşıklarının kaçırmaması gerek.
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 7.81 TL
Indie oyunlar arasında teması ile birlikte öne çıkan Ori and the Blind Forest, Definitive sürümü ile listemizde yerini alıyor. Serinin ilk oyunu olan yapım 7.81 TL‘lik fiyat etiketi ile bizleri karşılıyor. Gelişmiş hikaye anlatımı ile övgüleri toplayan oyuna bir şans vermenizi öneririz. Ayrıca oyun Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde de bulunuyor.
Ori and the Will of the Wisps – 25 TL
Ori and the Blind Forest’ın devamı niteliğindeki oyun, artan aksiyon ögeleri ile birlikte bu seneye damga vurmayı başardı. Serinin ilk oyunu gibi Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde yer alan oyun, ayrı olarak satın almak isteyenlere özel sadece 25 TL. Görsel şölenin doruklarda yaşandığı oyuna bir şans vermenizi tavsiye ederiz.
Return of the Obra Dinn – 24 TL
Papers Please oyunu ile adından söz ettiren Lucas Pope isimli geliştiricinin 2018 yılında çıkardığı oyun olan Return of the Obra Dinn, niş oyun seven herkesin deneyimlemesi gereken bir eser. Görsel olarak oldukça farklı yapıda bizleri karşılayan oyun, sadece 24 TL‘lik fiyat etiketine sahip. 2018 yılında en iyi sanat yönetmenliği ödülünü alan oyun, 2019 yılında da tasarım ve artistlik başarı dalında iki adet BAFTA ödülüne sahip olmuştu.
Fall Guys: Ultimate Knockout – 30.40 TL
2020 yılına bomba gibi giriş yapan Fall Guys: Ultimate Knockout, daha komik ve eğlenceli oyun oynamak isteyen oyuncular için listemizde yerini alıyor. İlginç parkur yapısı ile 50 kişilik çok oyunculu moda sahip olan oyun, 30.40 TL‘lik fiyat etiketine sahip. Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçirmek isterseniz kaçırmamanız gereken bir oyun.
Dark Souls™ III – 44.75 TL
Zoru seven bir oyuncu musunuz? Kolay oyunlar sizleri açmıyor mu? O zaman Dark Souls 3 tam size göre. Duymamış olmanızın mümkün olmadığı oyun, 50 TL altı oyun listemizin en zor ve sinir yıpratıcı oyunu olarak bizleri karşılıyor. Yarattığı etki ile kendine has bir tür oluşturan serinin son oyununa 44.75 TL ödeyerek sizlerde sahip olabilirsiniz.
Viscera Cleanup Detail 4-Pack – 27.50 TL
Arkadaşlarınızla beraber zaman geçirmenize yarayacak bir oyunla daha karşınızdayız. Viscera Cleanup Detail oyunu ile birlikte, normalden farklı bir oyun deneyimine hazırlanın. Detaylı bir şekilde temizlik yaptığınız oyun, dört kişiye kadar eşli oynanış vadediyor. Ayrıca dört arkadaş girmek isterseniz Viscera Cleanup Detail 4-Pack‘i satın almanız yeterli. Bu paket sayesinde toplamda 15 TL‘ye yakın bir tasarruf elde edebilirsiniz. İlginç bir deneyim sunan oyun, sizi aksiyon sonrası etrafı toplamak zorunda kalan emekçilerin yerine koyuyor.
Motorsport Manager – 8.75 TL
Motorsport Manager sayesinde, tutkuyla takip ettiğiniz yarış dünyasının bir üyesi olma şansını yakalayabilirsiniz. Birden çok motor sporunun yer aldığı oyunda takım patronu olmanın zorluklarını ve keyiflerini yaşama imkanı elde edebilirsiniz. 8.75 TL‘lik fiyat etiketine sahip olan oyun ile simülasyon deneyimini dolu dolu yaşayabilirsiniz. Oyunda detaylı mod desteği de yer almaktadır.
Hem Steam hem de Epic Games Store üzerinden alabileceğiniz oyunlar
Hades
Indie oyun denilince akla gelen en önemli firmalardan biri olan Supergiant Games, yeni oyunu Hades ile oyun dünyasına 2020‘de etkileyici bir giriş yaptı. “Rogue like” türünde piyasaya çıkan yapım, öldüğünüzde sizi en başa atmasıyla meşhur. Ancak hemen üzülmeyin, oyunda hikayeyi anlamak ve daha iyi bir karakter gelişimine sahip olmak için belli yerlerde zaten ölmeniz gerekecek. Bu ilginç yapısı nedeniyle beğeni kazanan ve 2020‘nin en iyi bağımsız oyunu olan Hades‘e bir şans vermenizi tavsiye ederiz. Oyun Epic Games Store üzerinde 40 TL fiyat etiketine sahipken, Steam‘de ise 32 TL‘ye alınabilir durumda.
Disco Elysium
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve sürükleyici hikayesi ile beğenileri üzerinde toplayan Disco Elysium, kaçırmamanız gereken bir deneyim vadediyor. Rol yapma ögelerinin oldukça fazla olduğu oyunda, İngilizce seviyenizin de biraz yüksek olması gerekebilir. Görsel olarak oldukça başarılı olan oyun Steam ve Epic Games Store üzerinde 36.60 TL’lik fiyat etiketine sahip.
Dead Cells
Roguevania türünde bir oyun olan Dead Cells, listemizin son oyunu olarak bizleri karşılıyor. Ölünce başa döndüğünüz oyun, platform ögeleri ve aksiyonu ile oldukça başarılı bir işe imza atıyor. 2018 yılında piyasaya çıkan ve oldukça beğenilen oyun Steam‘de 24 TL, Epic Games Store‘da ise 23.40 TL‘lik fiyat etiketlerine sahip. Ayrıca oyun Xbox Game Pass PC abonelik sisteminde de yer almakta.
Listede yer alan oyunları indirimli satın almak için Steam’de son gün 5 Ocak, Epic Games Store’da ise 7 Ocak 2021.
Tüm bunların dışında video oyunlarından sıkıldıysanız yine sizler için oluşturduğumuz kutu oyunu listelerine, Hepsi burada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
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