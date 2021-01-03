BİM oyuncu bilgisayarı ve ekipmanları satacak | Tarih 13 OCAK

BİM oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları satacağını aktüel broşüründe bizlere duyurdu. Diğer mağazalara göre çoğu üründe daha uygun fiyatlarla karşımıza çıkan mağazanın kampanyaları takip eden kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.

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BİM aktüel listesinde oyuncular için masa, bilgisayar ve kulaklıklar dikkat çekiyor

Özellikle oyuncuların piyasada bulabilecekleri fiyatlardan daha düşük fiyatlarla ürünleri sık sık bizlere sunan BİM oyuncu ekipmanlarıyla yeni yılın ilk büyük kampanyasına imza attı. Listede oyuncuların oldukça beğeneceği ürünler bulunmakta.

Listede bulunan HP marka laptop özellikle piyasa şartlarını göz önüne aldığımızda sunduğu özelliklerle tercih edilebilir. Cihaz İntel i5 10300H işlemciyle ve NVIDIA’nın 1050 ekran kartıyla geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD cihazda bulunuyor. Ekran yenileme hızının 60 Hz olduğunu ve ürünün freedos yani işletim sistemi olmadan geldiğini belirtelim. Bu fiyat aralığında diğer tercihlere bakmanızda fayda olacağını da söylemeden geçmeyelim.

Bu ürün ve benzerlerinin de içinde bulunduğu Hepsiburada listemize burdan ulaşabilirsiniz.

Listedeki diğer dikkat çeken ürünlerden Steelseries Arctis 1 650 TL’den daha yukarı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 349 TL fiyatıyla tercih edilebilir ürünler arasında. Steelseries markasına ait Rival 3 oyuncu mouse ise 349 TL fiyatıyla şu an satın alınabiliyor. Bu fiyatları göz önüne aldığımızda BİM’in sunduğu fiyatlar avantajlı duruyor. Kablosuz mouse isteyenler için HP markasının X200 ürünü de bulunuyor. Fiyatı ise 69.90 TL. Ürün piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlarla sunuluyor.

Özellikle oyuncu ürünleriyle ön planda olan bültende MDF yapıya sahip profesyonel oyuncu masası bulunmakta. Fiyat olarak ise 399 TL gibi bir fiyata satılıyor. Sunduğu özelliklere baktığımızda ihtiyacı olanlar için bakmalarında fayda olabileceğini belirtelim.

Listenin devamında Trust ve Polosmart markasının ürünleri de bulunmakta. Trust markasının 149 TL fiyatla sunduğu tripod mikrofon sistemi tercih edilebilir ürünler arasında.

Tüm bunlara ek olarak ürünlerden memnun kalmadığınız takdirde herhangi bir deforme bulunmadığı sürece BİM mağazalarının sizlere yardımcı olduğunu belirtelim. Ürünlerin internet fiyatlarını kıyaslamanızı sizlere tavsiye ediyoruz.

BİM oyuncu ekipmanlarıyla özellikle fiyat anlamında bizlere uygun fiyata kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.