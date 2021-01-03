Aksesuar
BİM oyuncu bilgisayarı ve ekipmanları satacak | Tarih 13 OCAK
BİM oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları satacağını aktüel broşüründe bizlere duyurdu. Diğer mağazalara göre çoğu üründe daha uygun fiyatlarla karşımıza çıkan mağazanın kampanyaları takip eden kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.
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BİM aktüel listesinde oyuncular için masa, bilgisayar ve kulaklıklar dikkat çekiyor
Özellikle oyuncuların piyasada bulabilecekleri fiyatlardan daha düşük fiyatlarla ürünleri sık sık bizlere sunan BİM oyuncu ekipmanlarıyla yeni yılın ilk büyük kampanyasına imza attı. Listede oyuncuların oldukça beğeneceği ürünler bulunmakta.
Listede bulunan HP marka laptop özellikle piyasa şartlarını göz önüne aldığımızda sunduğu özelliklerle tercih edilebilir. Cihaz İntel i5 10300H işlemciyle ve NVIDIA’nın 1050 ekran kartıyla geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD cihazda bulunuyor. Ekran yenileme hızının 60 Hz olduğunu ve ürünün freedos yani işletim sistemi olmadan geldiğini belirtelim. Bu fiyat aralığında diğer tercihlere bakmanızda fayda olacağını da söylemeden geçmeyelim.
Bu ürün ve benzerlerinin de içinde bulunduğu Hepsiburada listemize burdan ulaşabilirsiniz.
Listedeki diğer dikkat çeken ürünlerden Steelseries Arctis 1 650 TL’den daha yukarı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 349 TL fiyatıyla tercih edilebilir ürünler arasında. Steelseries markasına ait Rival 3 oyuncu mouse ise 349 TL fiyatıyla şu an satın alınabiliyor. Bu fiyatları göz önüne aldığımızda BİM’in sunduğu fiyatlar avantajlı duruyor. Kablosuz mouse isteyenler için HP markasının X200 ürünü de bulunuyor. Fiyatı ise 69.90 TL. Ürün piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlarla sunuluyor.
Özellikle oyuncu ürünleriyle ön planda olan bültende MDF yapıya sahip profesyonel oyuncu masası bulunmakta. Fiyat olarak ise 399 TL gibi bir fiyata satılıyor. Sunduğu özelliklere baktığımızda ihtiyacı olanlar için bakmalarında fayda olabileceğini belirtelim.
Listenin devamında Trust ve Polosmart markasının ürünleri de bulunmakta. Trust markasının 149 TL fiyatla sunduğu tripod mikrofon sistemi tercih edilebilir ürünler arasında.
Tüm bunlara ek olarak ürünlerden memnun kalmadığınız takdirde herhangi bir deforme bulunmadığı sürece BİM mağazalarının sizlere yardımcı olduğunu belirtelim. Ürünlerin internet fiyatlarını kıyaslamanızı sizlere tavsiye ediyoruz.
BİM oyuncu ekipmanlarıyla özellikle fiyat anlamında bizlere uygun fiyata kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.
Aksesuar
Galaxy Buds Pro, Samsung’un Web Sitesine Eklendi!
Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung’un resmi web sitesinde görüntülendi. Samsung bu sayede kablosuz kulaklığını resmi olarak doğrulamış oldu.
Samsung’un yeni nesil kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds Pro, Samsung tarafından resmi olarak doğrulandı. Ocak 2021’de tanıtılmasını beklediğimiz Buds Pro, tanıtımdan önce Samsung’un resmi web sitesine eklendi.
Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılarla Buds Pro’nun özellikleri ortaya çıkmıştı. Ancak resmi internet sitesinde cihaz hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Hatta cihazın resmi bile yer almıyor diyebiliriz. Ancak cihazın özellikleri neredeyse tam haliyle ortada. Gelin cihazın özelliklerine şöyle bir göz atalım.
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Samsung Galaxy Buds Pro’nun özellikleri!
Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılarda Galaxy Buds Pro hakkında birçok detay ortaya atılmıştı. Bu detaylar içerisinde cihazın 11mm woofer ve 6.5 mm tweeter taşıdığı yer alıyordu. Bunlara ek olarak iki yönlü hoparlörün de cihaz içerisinde yer aldığı biliniyor. Öte yandan kulaklıkların her birinin içerisinde üçlü mikrofon bulunuyor. Gürültü engelleme teknolojisi, konuşma modu, Bixby asistan desteği ve uzamsal ses teknolojisi de cihazda mevcut.
IPX7 su geçirmemezlik sertifikası ile gelecek olan Buds Pro, tek şarj ile 8 saatlik müzik dinleme performansı sunuyor. Yine aynı şarj ile telefon görüşmesi süresi ise 4.5 saat. Bunları kulaklıkların kutusu ile birlikte kullandığınızda müzik için 28 saat, telefon görüşmesi için 15 saat gibi kullanım süreleri yakalanıyor.
Galaxy Buds Pro’nun fiyatı ve tanıtım tarihi!
199 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen Buds Pro, yine söylentilere göre gümüş, menekşe ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın tanıtım tarihi bilinmesede, Samsung’un 14 Ocak’ta yapacağı lansmanda TWS kulaklıklar ile birlikte Galaxy Buds Pro’nun da tanıtılması bekleniyor. Bakalım Samsung Galaxy Buds Pro bu lansmanda tanıtılacak mı.
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Aksesuar
Samsung Galaxy SmartTag takip cihazı ilk defa görüntülendi!
Samsung’un yeni nesne takip cihazı Samsung Galaxy SmartTag ilk defa canlı şekilde görüntülendi. İşte Samsung’un nesne takip cihazı.
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Galaxy SmartTag, şimdi canlı bir şekilde görüntülendi. Nesnelerin yerini bulmak için kullanılması amaçlanan Galaxy SmartTag, ilk defa canlı biçimde görüntülendi. Geçen ay proje halinde tasarımı belirlenen cihaz, bu sefer tamamlanmış halde karşımızda duruyor.
Nesne takip cihazı olarak adlandırılan bu aygıt, aslında tam da adının anlamını taşıyor. Bir nesnenin üzerine Galaxy SmartTag‘i bağladığınızda telefonunuzdan veya tabletinizden nesnenin yerini tespit edebiliyorsunuz. Bu sayede hem eşyalarınızı kaybetme korkusu yaşamıyorsunuz, hem de kaybettiğinizde kolayca bulabiliyorsunuz. Şimdi gelin hem ürüne şöyle bir göz atalım, hem de bilinen özelliklerinden bahsedelim.
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Galaxy SmartTag’in bilinen özellikleri!
Samsung Galaxy SmartTag, gördüğünüz gibi siyah renkte küçük delikli bir aygıt. Ancak söylentilere göre kahverengi renk seçeneği de gelecek. Baktığınız zaman bina kapılarını açmaya yarayan akıllı kilit çiplerine benzeyen Galaxy SmartTag, aslında aynı mantıkla çalışıyor diyebiliriz.
Gövdesinde taşıdığı delik sayesinde nesnelerin üzerine takılmalarını sağlayacak olan cihaz, artık bir eşyayı kaybettiğinizde saatlerce arama zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak. Söylentilere göre bu sistem Samsung’un SmartThings Find özelliği ile entegre şekilde çalışacak. Dolayısıyla Samsung Galaxy SmartTag, Bluetooth 5.1 desteği ile birlikte gelecek. Elektriksel gücünü ise 3V CR2032 yuvarlak bir pil ile beraber gelecek. Bu sayede şarj doldurma sıkıntısı olmayacak.
Cihazın fiyatına gelecek olursak aslında net bir açıklama söz konusu değil. Ancak söylentilere göre Galaxy SmartTag’in 15-20 Euro‘ya mal olduğu biliniyor. Bu sayede fiyatını az çok tahmin edebiliyoruz. Cihazın tanıtım tarihi de yine bilinmeyenler arasında. Ancak Samsung 14 Ocak’ta Buds Pro TWS kulaklıkları ile birlikte bu ürünü de tanıtabilir. Bakalım Samsung Galaxy SmartTag ne zaman tüm detayları ile karşımıza çıkacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Watch akıllı saatler Türkiye’de satışa çıktı
Xiaomi, akıllı telefon dışındaki ürünleriyle Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Şirketin fiyat, performansıyla öne çıkan akıllı saatleri, Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite ülkemizde satışa sunuldu.
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Kullanıcıları favori markalarından biri Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefondan tutun, robot süpürgeye kadar oldukça geniş ürün ailesine sahip olan şirket, bu ürünlere geçtiğimiz dönem yeni akıllı saatleri, olan Mi Watch ve daha uygun fiyatlı Lite ürünlerini de eklemişti. Bu saatler çok yakın bir süre içinde ülkemizde de satışa sunuldu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken saatler, sunduğu özelliklerle de tüketicilerin ilgisini çekecek gibi duruyor.
Mi Watch özellikleri
Xiaomi Mi Watch; 454×454 1,39 inç AMOLED ekrana, Snapdragon Wear 3100 işlemciye, 16 gün boyunca dayanan 420 mAh batarya kapasitesine sahip. 5 ATN suya dayanıklılık özelliği sayesinde 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor. GPS ve Bluetooth 5.0 desteklenen saat, stres seviyesi, uyku monitörü, kalp ritmi gibi özelliklerin yanı sıra pek çok egzersizi de takip edebiliyor.
Mi Watch Lite özellikler
Xiaomi Mi Watch Lite, adından da anlaşılacağı üzere aynı saatin bazı özellikleri kısılarak daha uygun fiyatlı hale getirilmiş versiyonu. 320×320 çözünürlüğünde, 323 PPI değere sahip 1,4 inç boyutunda TFT LCD ekran ile gelen saat, en büyük özellik farkını ekran kısmında gösteriyor. 230mAh bataryasıyla 9 güne kadar şarjı dayanırken, 5 ATN suya dayanıklılık özelliği sayesinde 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor. Bluetooth 5.0 ve GPS özelliğine sahip saat, daha çok Mi Band akıllı bilekliklerin özelliklerine sahip.
Türkiye satış fiyatı
Ülkemizde satılmaya başlayan Xiaomi marka akıllı saatler, fiyatlarıyla yine tüketiciyi sevindirecek gibi duruyor. Mi Watch 1099 TL’ye satılırken, daha uygun fiyatlı Mi Watch Lite modeli ise 599 TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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