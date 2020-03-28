Genel
2020 Chevrolet Corvette (C8) off-road kostümüyle hayal edildi!
Chevrolet Corvette‘nin SUV hali, pek de yeni bir fikir değil aslında. Eski GM yöneticisi Bob Lutz, bu fikri ortaya attığından beri, bu fikrin popülaritesi oldukça artmaya başladı.
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Böyle bir fikrin hayata geçirilmesinin artı ve eksi yönleri birçok kez tartışma konusu olan bir durumdu. Fakat çoğunluğun fikri, Corvette adını taşıyan bir SUV aracın, GM’in satışlarını arttıracak olmasıydı. Aslında bakarsak efsaneleşmiş bir spor otomobilin adını SUV bir araçta kullanmak, oldukça zor bir karar.
Bunun gerçeğe en yakın ve en kolay hali, aracın gövdesini aynen koruyup, off-road için uygun bir şasiye monte etmek. Böyle bir durum gerçek olsa nasıl olurdu diye düşünenlerden birisi olan Adam Dao, sadece Photoshop tarafından sunulan nimetleri kullanarak bir tasarım ortaya koydu.
“Offroad C8 Concept” olarak adlandırılan araç, tombul off-road lastikleri, yerden yüksek yapısı, ön tampon altındaki plaka ile oldukça dikkat çekiyor. Aracın arka tasarımına ait bir görsel henüz paylaşılmamış. Bu yüzden söz konusu tasarımda aracın önünde çok büyük bir değişiklik olmadığı için, aracın arka tasarımının da normal modelle büyük ölçüde aynı olarak hayal edildiği düşünülüyor.
2020 Corvette’nin off-road halinin işe yarar olup olmadığı tartışılabilir. Fakat 6.2 litrelik atmosferik V8 motorun ürettiği 495 beygir güç ile Corvette’i çöl canavarı yapmak pek de zor değil gibi görünüyor.
Genel
Yeni Hyundai i20’nin iç tasarımına ait yeni görseller paylaşıldı!
Hyundai‘nin küçük sınıftaki temsilcilerinden i20, radikal değişikliklerle yenilenerek karşımıza çıkacak. Üreticinin paylaştığı görseller ise i20’nin yüksek teknolojileri içeren iç tasarımını vurgular nitelikte.
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Hyundai’nin yeni tasarım felsefesi olan “Sensuous Sportiness” ile (Türkçe’ye “duygusal sportiflik” olarak çevirebileceğimiz) daha dinamik çizgilere sahip olacak yeni i20, Ford Fiesta ve Peugeot 208 gibi segmentinin yıldızlarından biri olmayı hedefliyor. Güney Koreli üretici, yeni i20’nin iç tasarımı ile modern estetik ve tüm teknik özellikleri bir arada sunan geniş, havadar bir atmosfer yaratmayı hedeflediklerini söyledi.
Ön konsoldaki en dikkat çekici öğe, boydan boya uzanan havalandırma ızgarası oluyor. Yeni dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemine ait her biri 10.25 inç büyüklükte iki ekran bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen yeni i20’de, kablosuz şarj ve 8 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi özellikler de bulunuyor.
Hyundai’nin söylediğine göre yeni i20’de, segmentinin “en kapsamlı” güvenlik sistemi yelpazesi yer alıyor. Navigasyon tabanlı aktif hız sabitleyici, hem yaya hem de bisikletli algılama ile yeni nesil İleri Çarpışma Önleme Sistemi ve akıllı hız sınırlayıcı gibi özellikler bunlardan bazıları. Yeni i20 boyutları konusunda önceki modele göre 24 mm daha alçak, 30 mm daha geniş ve 5 mm daha uzun. Dingil mesafesi ise 10 mm kadar arttırılan aracın bagaj hacmi ise 25 litre daha büyüyerek 351 litreye çıktı.
Yeni i20’deki motor seçenekleri nasıl olacak?
99 beygir ve 118 beygir olmak üzere iki adet 1.0 litrelik T-GDI benzinli ünite bulunuyor. 99 beygirlik modelde opsiyon olarak, 118 beygirlik modelde ise standart olarak 48 V değerinde hafif hibrit sistem sunulacak. Üreticinin dediğine göre 48 V hibrit sistem, aracın CO2 emisyonunu %3-4 civarında azaltacak. Ayrıca bu T-GDI motorların ikisini de 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla almak mümkün olacak.
Yeni i20’nin baz modelinde bulunacak olan 83 beygirlik 1.2 litrelik MPi motor seçeneği, 5 ileri manuel şanzımanla alınabilecek. Polo ve Fiesta‘nın rakibi yeni i20’nin satışına bu yaz, Avrupa’da başlanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
ABD’den Huawei tarafının çip satın alımlarına limit!
ABD ile Huawei arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Gelen yeni haberlere göre ABD, işlemci üretimi için çip satın alan firma için yeni bir limit getirmek istiyor.
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Amaç ABD pazarında Huawei etkinliklerini azaltmak
ABD ile Huawei arasında yaşanan casusluk davası gerginliği devam ediyor. Çin ile olan ticaret savaşları sebebiyle en çok hasar alan firmaların başında Huawei geliyor. ABD‘nin agresif adımları karşısında ayakta kalmaya çalışan Huawei yeni bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Zira ABD yeni bir lisans türü için çalışmalara başladı. Şöyle ki Huawei cephesinin donanım tedarik zincirini etkilemek amacıyla, çip üreten firmalara ABD‘den lisans alması zorunluluğu gelebilir. İlişkileri iyi olan ülkeleri de Huawei konusunda yönlendirmek isteyen ABD, bu karar ile elektronik piyasasına büyük bir hasar verebilir. Çünkü eninde sonunda bu lisans olayı yüzünden Huawei ile pek çok firmanın arası bozulacak. Bu limit durumunda da Huawei yeni alternatifler aramada zorlanmayacak iken, çip üreten firmalar yeni müşteriler aramak zorunda kalacaklar.
Amerikan yapımı ekipmanları ile donanım üretmeye devam eden Huawei, eğer gerçekleşirse bu hamleden sonra belli ki yeni iş ortakları bulmak için kolları sıvayacak. Sert bir ortamda geçen casusluk davası ile oldukça gerilen ilişkiler toparlanır mı bilinmez ama iki tarafın da davada savunduklarından geri adım atmayacakları çok açık. ABD ile yaşanılan gerginliğe rağmen üretimde geri kalmayan Huawei, Google servislerinin yer almadığı P40 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı.
Diğer
Facebook Messenger bilgi servisi hazırlıyor!
Facebook Messenger platformu, COVID-19 hakkında bilgilendirecek bir bilgi servisi hazırlıyor!
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Facebook, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki COVID-19 hakkında oluşan bilgi kirliğini önlemek adına çalışmalara başlamıştı. Facebook şu anda, Messenger üzerinden insanlara salgın konusunda doğru bilgileri ulaştırabilmek adına bir bilgi servisi hazırlıyor. Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu servisin; internetteki bilgi kirliliğini önlemeyi ve evinde karantinada kalan insanları birbiriyle iletişimde tutmayı hedeflediğini söyledi.
Messenger‘da son derece hızlı bir kullanıcı artışı görülüyor. Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada “Küresel boyutta video konferans görüşmelerine katılan insanların sayısı %70 arttı ve insanlar video konferanslarda iki kat daha fazla zaman geçiriyor.” dedi.
Bilgi kirliliği ile savaşmak adına Facebook Messenger‘ın koronavirüs verilerini online olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hastalık Kontrol Merkezinden ve UNICEF‘den alacak.