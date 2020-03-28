2020 Chevrolet Corvette (C8) off-road kostümüyle hayal edildi!

Chevrolet Corvette‘nin SUV hali, pek de yeni bir fikir değil aslında. Eski GM yöneticisi Bob Lutz, bu fikri ortaya attığından beri, bu fikrin popülaritesi oldukça artmaya başladı.

İlginizi çekebilir: Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!

reklam

Böyle bir fikrin hayata geçirilmesinin artı ve eksi yönleri birçok kez tartışma konusu olan bir durumdu. Fakat çoğunluğun fikri, Corvette adını taşıyan bir SUV aracın, GM’in satışlarını arttıracak olmasıydı. Aslında bakarsak efsaneleşmiş bir spor otomobilin adını SUV bir araçta kullanmak, oldukça zor bir karar.

Bunun gerçeğe en yakın ve en kolay hali, aracın gövdesini aynen koruyup, off-road için uygun bir şasiye monte etmek. Böyle bir durum gerçek olsa nasıl olurdu diye düşünenlerden birisi olan Adam Dao, sadece Photoshop tarafından sunulan nimetleri kullanarak bir tasarım ortaya koydu.

“Offroad C8 Concept” olarak adlandırılan araç, tombul off-road lastikleri, yerden yüksek yapısı, ön tampon altındaki plaka ile oldukça dikkat çekiyor. Aracın arka tasarımına ait bir görsel henüz paylaşılmamış. Bu yüzden söz konusu tasarımda aracın önünde çok büyük bir değişiklik olmadığı için, aracın arka tasarımının da normal modelle büyük ölçüde aynı olarak hayal edildiği düşünülüyor.

2020 Corvette’nin off-road halinin işe yarar olup olmadığı tartışılabilir. Fakat 6.2 litrelik atmosferik V8 motorun ürettiği 495 beygir güç ile Corvette’i çöl canavarı yapmak pek de zor değil gibi görünüyor.