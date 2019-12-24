İnceleme
2020 ANTİVİRÜSÜ ESET Internet Security 2020 inceleme
ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda, şirketin en güncel anti-virüs yazılımının özelliklerine yakından bakıyoruz.
Kutu küçüldü ve dijitalleşti!
Öncelikle ESET Internet Security 2020, yenilenen kutu tasarımıyla geliyor. Eskiye nazaran çok daha kompakt bir yapıda olan yazılım kutusu, içerisinde bir kod barındırıyor. Bu kodu hesabınıza girerek aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca kutuda satın aldığınız yazılımın geçerlilik süresi ve desteklediği cihaz sayısı gibi bilgiler de yer alıyor.
Bizim incelemediğimiz lisans 1 yıllık ve 1 cihaz destekliyor. Ürünü Windows, MacOS, Linux ve Android destekliyor.
ESET Internet Security 2020 özellikleri
Yeni sürümle beraber yazılımın arayüzü de yenilendi. Tabii ki Türkçeyle beraber artık birçok farklı dil desteğini görebiliyoruz. Oldukça sade ve kolay kullanılabilir yapıda olan yeni arayüzde tüm özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu sürümde, çevrimiçi yardım da yer alıyor. Herhangi bir sorunuz olduğunda, bu bölümden destek alabiliyorsunuz.
Anti-virüs yazılımının sistemi yormaması oldukça önemli. ESET Internet Security 2020, tüm özellikleri çalışır halde olsa bile sistemimize %1 oranında dahi yük bindirmedi. Bu da, bilgisayarınız güçlü olmasa bile rahatlıkla ESET Internet Security 2020‘yi kullanabileceğiniz anlamında geliyor.
Tabii ki bir anti-virüs yazılımının temel işlevi sizi zararlı yazılımlardan korumak. ESET, bu noktada sadece virüsleri değil trojan gibi diğer farklı zararlı yazılımları ve son dönemde ransomware olarak bildiğimiz fidye yazılımlarına karşı da tam koruma sağlıyor. Yazılımla birlikte gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, HDD veya USB bellek gibi cihazlar için kontrol, internet ve ağ koruması da yer alıyor.
ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda öne çıkan ek özellikler de var. Örneğin Anti-Theft sayesinde, dizüstü bilgisayarınızın çalınması durumunda lokasyon ve yapılan işlemleri görüntüleme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Akıllı Ev İzleyici özelliği ise, mevcut ağınızda herhangi bir güvenlik açığı varsa bunu size bildirerek güvende kalmanızı sağlıyor.
Yazılımın en güzel özelliklerinden biri de Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması. Zira bu sayede ESET tarafından güvenliği sağlanan özel bir tarayıcı ile, kullandığınız bankanın veya ödeme sisteminin işlemlerini gönül rahatlığı ile yapabiliyorsunuz. Sizi banka arayüzüne benzeyen yapısıyla kandırmaya çalışan bir web sitesi olduğunda, ESET tarayıcısı bunu algılıyor ve sizi koruyor.
Son olarak ebeveyn korumasından da söz etmemiz gerek. Zira çocuklu bir evde yaşıyorsanız, girmesini istemediğiniz web sitelerini filtreleyerek çocuğunuzun güvenle internet kullanmasını sağlayabiliyorsunuz.
İnceleme
XIAOMI POMPA DA YAPMIŞ! | Mi Elektrikli Hava Kompresörü
Xiaomi pompa modeli ile karşınızdayız. Çinli marka geniş skaladaki ürünlerinden biri olan Xiaomi Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü akıllı pompa deneyimini gerçekleştiriyor.
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Mi Taşıonabilir Elektrikli Hava Kompresörü ya da Xiaomi Pompa içerisindeki 2.000 mAh dahili bataryası ile 150 psi, 10,5 bar basınca kadar pompalama işlemi yapabiliyor.
Top, şişme yatak gibi basit ürünlerin yanı sıra bisiklet, motosiklet ve otomobil lastiği de şişirebilen Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü’nün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.,
İyi seyirler…
Aksesuar
Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.
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Logitech MK470 Slim Combo
Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.
Gece kadar sessiz
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.
Pil değiştirmeyi unutun!
Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.
İnceleme
Uygun fiyatta hangisi iyi? Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırma videomuzda, uygun fiyatta karşı karşıya gelen iki GPU’yu karşılaştırdık. Eğer uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız, karşınıza hem Radeon Vega 10 dahili GPU’lu hem de MX230 kullanan Intel işlemcili modeller çıkıyor. Peki hangisi işlem ve GPU performansında daha iyi? Bu sorunun cevabı videomuzda!
Radeon Vega 10 vs Nvidia MX230 karşılaştırması
Bu karşılaştırma için ofisimize gelen iki inceleme ürününü kullandık. Bunlardan bir tanesi Lenovo S145-15API diğeri de Casper Nirvana S500 modeli.
Lenovo’da AMD Ryzen 7 3700U işlemciyle birlikte Radeon Vega 10 dahili grafik birimi yer alıyor. Casper tarafında ise Intel Core i7 8565U işlemci ile birlikte Nvidia MX230 harici grafik kartı karşımıza çıkıyor.
Sentetik test sonuçları
Cinebench R15 testinde Casper modeli 507 puan alırken, Lenovo‘nun 680 puan aldığını gördük. Bir başka deyişle AMD’nin bu işlemcisi, Intel’e göre %34 daha yüksek işlem performansı gösterdi.
GPU üzerine önemli bir test olan 3D Mark Time Spy testinde, AMD tarafı 901, Nvidia tarafı ise 879 puan aldı. Yani %2.5 oranında AMD’nin daha iyi skor aldığını gördük. Genel PC performansı anlamında PC Mark 10 testini gerçekleştirdik. AMD tarafı 3744 skorunu alırken, Intel ve Nvidia ikilisi buradan 3244 puan aldı. Yani AMD’nin %15 oranında daha iyi skor aldığını gördük.
Konu oyunlara geldiğinde ise CS:GO, GTA 5, Fortnite ve PUBG gibi oyunlarda, birebir aynı çözünürlük ve grafik ayarlarında her iki dizüstü bilgisayarını da test ettik. Öncelikle her ne kadar iki dizüstü bilgisayar da “oyuncu” ürünü olmasa da, belli başlı oyunlar grafik kalitelerini düşürerek oynanabiliyor. FPS karşılaştırmasında ise Nvidia’nın oyunlara göre değişse de 10-20 FPS’e varan daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Bu noktada AMD’nin de dahili GPU ile bu noktalara kadar gelebilmiş olması gayet başarılı.