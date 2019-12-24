2020 ANTİVİRÜSÜ ESET Internet Security 2020 inceleme

ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda, şirketin en güncel anti-virüs yazılımının özelliklerine yakından bakıyoruz.

Kutu küçüldü ve dijitalleşti!

Öncelikle ESET Internet Security 2020, yenilenen kutu tasarımıyla geliyor. Eskiye nazaran çok daha kompakt bir yapıda olan yazılım kutusu, içerisinde bir kod barındırıyor. Bu kodu hesabınıza girerek aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca kutuda satın aldığınız yazılımın geçerlilik süresi ve desteklediği cihaz sayısı gibi bilgiler de yer alıyor.

Bizim incelemediğimiz lisans 1 yıllık ve 1 cihaz destekliyor. Ürünü Windows, MacOS, Linux ve Android destekliyor.

ESET Internet Security 2020 özellikleri

Yeni sürümle beraber yazılımın arayüzü de yenilendi. Tabii ki Türkçeyle beraber artık birçok farklı dil desteğini görebiliyoruz. Oldukça sade ve kolay kullanılabilir yapıda olan yeni arayüzde tüm özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu sürümde, çevrimiçi yardım da yer alıyor. Herhangi bir sorunuz olduğunda, bu bölümden destek alabiliyorsunuz.

Anti-virüs yazılımının sistemi yormaması oldukça önemli. ESET Internet Security 2020, tüm özellikleri çalışır halde olsa bile sistemimize %1 oranında dahi yük bindirmedi. Bu da, bilgisayarınız güçlü olmasa bile rahatlıkla ESET Internet Security 2020‘yi kullanabileceğiniz anlamında geliyor.

Tabii ki bir anti-virüs yazılımının temel işlevi sizi zararlı yazılımlardan korumak. ESET, bu noktada sadece virüsleri değil trojan gibi diğer farklı zararlı yazılımları ve son dönemde ransomware olarak bildiğimiz fidye yazılımlarına karşı da tam koruma sağlıyor. Yazılımla birlikte gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, HDD veya USB bellek gibi cihazlar için kontrol, internet ve ağ koruması da yer alıyor.

ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda öne çıkan ek özellikler de var. Örneğin Anti-Theft sayesinde, dizüstü bilgisayarınızın çalınması durumunda lokasyon ve yapılan işlemleri görüntüleme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Akıllı Ev İzleyici özelliği ise, mevcut ağınızda herhangi bir güvenlik açığı varsa bunu size bildirerek güvende kalmanızı sağlıyor.

Yazılımın en güzel özelliklerinden biri de Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması. Zira bu sayede ESET tarafından güvenliği sağlanan özel bir tarayıcı ile, kullandığınız bankanın veya ödeme sisteminin işlemlerini gönül rahatlığı ile yapabiliyorsunuz. Sizi banka arayüzüne benzeyen yapısıyla kandırmaya çalışan bir web sitesi olduğunda, ESET tarayıcısı bunu algılıyor ve sizi koruyor.

Son olarak ebeveyn korumasından da söz etmemiz gerek. Zira çocuklu bir evde yaşıyorsanız, girmesini istemediğiniz web sitelerini filtreleyerek çocuğunuzun güvenle internet kullanmasını sağlayabiliyorsunuz.