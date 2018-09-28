2019 BMW i3 tek şarjla yaklaşık 250 km yapabilecek

2019 BMW i3 modeli, bugüne kadarki BMW i3 modellerine oranla çok daha büyük bir batarya kapasitesi ile geliyor. Zira 5 yıldır yollarda olan modern görünümlü bu etkileyici araç, Chevrolet Bolt EV ve Tesla Model 3 gibi yeni modellerin de gelmesinin ardından menzil konusunda biraz geride kalıyordu.

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2019 BMW i3 özellikleri

Yeni modelde batarya kapasitesi 42 kWh. Henüz resmi EPA verileri açıklanmadı ancak BMW‘nin beklentisi tek bir şarjla 153 mil yani yaklaşık 250 km yapacak olması. Otomobilin 2017 modelinde 33 kWh batarya bulunuyordu ve 114 mil (183 km) menzil sunuyordu. 2014 yılında çıkan orijinal BMW i3‘te ise 22 kWh batarya ile sadece 81 mil (130 km) gidebiliyordu.

Şirketin açıkladığı rakamlara göre yeni 2019 BMW i3 modeli 0’dan 100 kmh’ye yaklaşık 7.2 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız değeri ise 149 kmh. Otomobil üretimine bu yılın Kasım ayında başlanacak. Fiyatlar ise üretim tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.