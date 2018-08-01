Mercedes-Benz’in yepyeni araç içi teknolojileri ve MBUX adını verdiği akıllı asistan sistemine sahip Yeni A Serisi’ni test ettik!

Konuşan Otomobili inceledik! | Mercedes Yeni A Serisi

Mercedez-Benz, giriş seviyesi olan hatchback modeli A serisini 4. jenerasyon ile yeniledi. Dışarıdan ufak tefek makyajlanma geçirse de iç dizaynında ve özellikle teknoloji adına tamamen yenilenen yeni A serisi, Hardware Plus’ın yeni konuğu oldu.

Ancak bizim özel ilgi alanımız olan teknolojik yeniliklerine geçmeden önce meraklıları için aracın genel özelliklerinden bahsetmek gerek. Test aracımız olan A180d adındaki 1.5 litrelik turboşarjlı 4 silindirli 116 beygir güç ve 260 Nm tork üreten dizel motoru 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzıman ile sunuluyor.

Progressive donanım paketine sahip test aracımızda, aynı zamanda panaromik sunroof, ambiyans aydınlatma, Thermotronic otomatik klima, gelişmiş ses sistemi ile beraber elektrikli bel desteği sunan koltuk donanımları da bulunuyordu. Dış dizaynında 30 mm aks mesafesi, 14 mm de genişlik artışı gördüğümüz yeni A serisinde düz yerine öne doğru eğilen bir kaput bulunuyor. Üzerindeki 18 adet LED yapısı ile oldukça güçlü bir far sunan Mercedes A serisi, iç mekanda ise teknolojik birçok yenilik sunmayı başarmış.

Teknoloji tarafına gelecek olursak aktif fren, şerit takip ve hız sabitleyici gibi günümüz standartlarına uygun sistemlerin yanı sıra özellikle MBUX adındaki yepyeni sezgisel multimedya deneyimi sunan Mercedes, yapay zeka entegrasyonu sağlayarak MBUX’e vereceğiniz Türkçe komutları anlayarak günümüz yapay zekalı asistanları Siri, Alexa, Google Asistan gibi çalışmasını sağlıyor. LINGUATRONIC adını taşıyan ve “Mercedes” komutu ile devreye giren sistem, klima, aydınlatma, müzik, hava durumu ve telefon ile arama ve mesaj atma gibi komutları yerine getirebiliyor. Örneğin “Mercedes, ambiyans aydınlatmasını kırmızı renk yapar mısın?” dediğinizde size cevap veren otomobil, anında değişikliği yapıyor. Ya da dilerseniz “Mercedes, klimayı 21 dereceye ayarlar mısın?” diyerek klimayı kendisinin devreye sokmasını da sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra tamamen dijital ekrandan oluşan gösterge ve kontrol panelinde de bambaşka bir yeniliği sunan Mercedes A serisi iki ayrı ekranda tüm ihtiyacınızı yenilikçi yapısıyla sunuyor. Standart olarak 7 inç büyüklüğünde, opsiyonel olarak ve aynı zamanda AMG paketlerinde ise 10,25 inç ile ekstra büyük ekrana sahip olan A serisi, ayrıca ortadaki standart panelinde de 10,5 inçlik ekranında tam dokunmatik kontrol sağlamanızı sağlıyor.

Araç içerisinde önde iki arkada da iki adet USB Tip C bağlantısı ile şarj imkanı sunan Yeni A Serisi’nde dilerseniz opsiyonel olarak kablosuz şarj, Android Auto, Apple CarPlay gibi sistemlere de sahip olabilirsiniz. Daha önce bahsettiğimiz gibi aktif şerit takibi, fren yardımı, Pre-Safe, kör nokta, 360 derece kamera gibi teknolojilere de yer veren yeni A serisi, kendi kendine neredeyse kusursuz park edebilme yeteneğine de sahip.

Son olarak fiyatına gelecek olursak en düşük 192.000 TL fiyatıyla başlayan Yeni A Serisi, AMG paketi ile 221.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Elbette çeşitli opsiyonel özelleştirmeler ile fiyatını daha da yukarı çıkarabilmek mümkün. Bir de merak edenler için yaptığımız testlerde karma kullanım ve test amacıyla Spor, Ekonomik ve Konfor modları arasında sık sık geçiş yaptığımızı da göz önünde bulundurarak 5,6 lt yakıt tüketim ortalaması aldığımızı da söyleyelim.

Sonuç olarak;

Mercedes’in yepyeni teknolojiler ve yapay zekalı asistanı ile bizleri etkileyen Yeni A Serisi, yüksek fiyatına rağmen otomobil teknolojilerinin de artık ne kadar geliştiğini bizlere gösteriyor. Özellikle ilerleyen dönemlerde gelecek yeni Mercedes modellerinde söz konusu yapay zeka kullanımının oldukça gelişeceği ve otonom sürüşler başladığında yolda muhabbet edebilecek konuma dahi gelebileceğini bizlere göstermeyi başarıyor..