2018’de Merakla Beklediğimiz Oyunlar

2018 yılının en merak edilen oyunları ve neler beklediğimizi bu videomuzda izleyebilirsiniz.

2017 yılı oyun dünyası için oldukça hareketli geçmesinin ardından 2018 yılı için ise birçok AAA yapım hazırlanıyor. Aydoğan da yüzlerce oyun arasından en dikkat çeken 25 tanesini drleyerek bir video hazırladı. FIFA, PES, NBA gibi her sene çıkışı klasikleşmiş oyunları dahil etmeden yepyeni ve bir süredir sessiz olan serilerin devamlarını konu alan listemiz aşağıdaki gibidir;

1- Monster Hunter: World

2- Shadow of the Colossus

3- Metal Gear Survive

4- Far Cry 5

5- The Crew 2

6- A Way Out

7- Spider-Man

8- Red Dead Redemption 2

9- Vampyr

10- Days Gone

11- God of War

12- Anthem

13- Darksiders 3

14- Anno 1800

15- Detroit: Become Human

16- Final Fantasy VII Remake

17- Final Fantasy XV (PC)

18- Gwent

19- Metro Exodus

20- The Walking Dead: The Final Season

21- The Wolf Among Us: Season 2

22- Tropico 6

23- World of Warcraft: Battle for Azeroth

24- Death Stranding

25- Last of Us Part II