2018’de Merakla Beklediğimiz Oyunlar

2018 yılının en merak edilen oyunları ve neler beklediğimizi bu videomuzda izleyebilirsiniz.
2017 yılı oyun dünyası için oldukça hareketli geçmesinin ardından 2018 yılı için ise birçok AAA yapım hazırlanıyor. Aydoğan da yüzlerce oyun arasından en dikkat çeken 25 tanesini drleyerek bir video hazırladı. FIFA, PES, NBA gibi her sene çıkışı klasikleşmiş oyunları dahil etmeden yepyeni ve bir süredir sessiz olan serilerin devamlarını konu alan listemiz aşağıdaki gibidir;
1- Monster Hunter: World
2- Shadow of the Colossus
3- Metal Gear Survive
4- Far Cry 5
5- The Crew 2
6- A Way Out
7- Spider-Man
8- Red Dead Redemption 2
9- Vampyr
10- Days Gone
11- God of War
12- Anthem
13- Darksiders 3
14- Anno 1800
15- Detroit: Become Human
16- Final Fantasy VII Remake
17- Final Fantasy XV (PC)
18- Gwent
19- Metro Exodus
20- The Walking Dead: The Final Season
21- The Wolf Among Us: Season 2
22- Tropico 6
23- World of Warcraft: Battle for Azeroth
24- Death Stranding
25- Last of Us Part II
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