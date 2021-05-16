Akıllı Telefonlar
2000 TL Altı Akıllı Telefon Önerisi! (2021)
Yükselişte olan telefon piyasasını fiyatları ile yaralayan 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları sizler için listeledik. İşte 2000 TL‘den ucuz en iyi akıllı telefon modelleri.
Son zamanlarda oldukça fazla yükselen akıllı telefon fiyatları, herkesi yüksek bütçelere itiyor. Ancak bazı modeller var ki fiyatları ile düşük bütçeli cihazlar arayanların imdadına yetişiyor. Bizde sizlere 2000 TL altında fiyat taşıyan akıllı telefonları derledik. Listeyi yaparken 2000 TL üzeri fiyat taşıyan hiçbir cihaza yer vermedik. İşte pahalıdan ucuza 2021’de alabileceğiniz 2000 TL altı fiyat etiketine sahip en iyi akıllı telefon modelleri.
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İçindekiler
1. General Mobile GM 20 Pro 128GB
Listemizin ilk modeli 2000 TL‘ye en yakın fiyatı ile General Mobile GM 20 Pro 128GB. Üzerinde 6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD 1080×2340 piksel bir ekran taşıyan GM 20 Pro, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 409ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 48MP‘lik ana kamera, 8MP geniş açılı sensör ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyor.
Performansını MediaTek Helio P70‘den alan cihaz, 6GB LPDDR4X Ram bellek taşıyor. 128GB dahili depolama sunan GM 20 Pro, microSD kart desteği ve 4.5G desteği sunuyor. 15W hızlı şarj destekli 4050mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz, Type-C desteğine de sahip. Öte yandan Android 10 işletim sistemine sahip olan cihaz fiyatına göre gerçekten yeterli özellikler sunuyor diyebiliriz. Tüm bu özelliklere sahip General Mobile GM 20 Pro‘nun fiyatı ise şu anda 1999 TL.
2. Xiaomi Redmi 9C 64GB
GM 20 Pro’dan biraz daha ucuz olan bir diğer model Xiaomi’de karşımıza çıkıyor. Daha çok giriş segmentine hitap eden Xiaomi Redmi 9C üzerinde 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyor. 720×1600 piksel çözünürlük sunan bu ekran yine 60Hz yenileme hızına sahip. Üzerinde 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Redmi 9C, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kamera, 2MP’lik bir makro kamera ve 2MP’lik bir derinlik sensörü taşıyor.
Performansını MediaTek Helia G35‘den alan cihaz 3GB LPDDR4X Ram bellek ile performansını destekliyor. İçerisinde 5000mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyan bu cihaz, 64GB dahili depolama ve microSD kart desteği sunuyor. Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu MIUI işletim sistemi ile gelen cihaz 4.5G desteği de sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip Xiaomi Redmi 9C 64GB 2021’de 1866 TL‘ye satılıyor.
3. Samsung Galaxy A02 32GB
Bir diğer uygun fiyatlı model ise Samsung’un ürün gamında yer alıyor. Samsung Galaxy A02 32GB yine markanın giriş cihazları arasında. 6.5 inç büyüklüğünde 720×1600 piksel çözünürlüğünde HD+ 60Hz‘lik bir ekran ile gelen A02, bu ekranın üzerinde 5MP’lik bir ön kamera taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik bir ana kameraya sahip olan cihaz, bu kameranın yanında 2MP’lik makro kamerayı da taşıyor.
Gücünüğ MediaTek MT6739WW‘den alan cihaz, 3GB Ram belleğe sahip. 32GB dahili depolama ile birlikte gelen Galaxy A02, microSD kart desteği de sunuyor. Öte yandan 5000mAh‘lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 10 işletim sistemine sahip. Aynı zamanda cihaz 4.5G bağlantı desteği de sunuyor. Samsung Galaxy A02 32GB’ın fiyatı ise şu anda 1725 TL civarında.
4. General Mobile GM 20 64GB
Listemizin ikinci General Mobile modeli GM 20, Pro modeline göre daha düşük özellikler sunuyor. İlk olarak ekrana bakacak olursak 6.09 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 60Hz‘lik bir ekran bizleri karşılıyor. Hemen üzerinde 8MP’lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 13MP’lik bir ana kamera taşıyor. Bu ana kameranın yanında ise iki adet 2MP’lik kamera yer alıyor.
Performansını MediaTek Helio A25‘den alan cihaz, 4GB Ram bellek ile birlikte geliyor. 64GB dahili depolamaya sahip olan GM 20, microSD kart desteği de sunuyor. İçerisinde 4000mAh’lik bir batarya taşıyan cihaz USB Type-C desteğine de sahip. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen GM 20, 4.5G bağlantı desteği sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip General Mobile GM 20 64GB’ın fiyatı ise 1620TL civarında.
5. Samsung Galaxy A01 Core
Geldik listemizin en düşük fiyatlı ve son modeline. Yine Samsung’un çıkarmış olduğu bir model olan Galaxy A01 Core, üzerinde 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 60Hz‘lik bir ekran taşıyor. Ön tarafında 5MP’lik bir selfie kamerasına sahip olan cihaz, arka tarafında 8MP’lik bir ana kameraya sahip. Gücünü MediaTek MT6739 yonga setinden alan cihaz , 1GB Ram bellek ile birlikte geliyor.
16GB dahili depolama ve microSD kart desteği sunan cihaz, içerisinde 3000mAh‘lik bir batarya taşıyor. 4.5G bağlantı desteğine de sahip olan Galaxy A01 Core, Android işletim sistemi ile geliyor. Galaxy A01 Core‘un fiyatı ise şu anda 1550TL civarında.
Bu yazımızda sizlere 2000 TL altında fiyata sahip olan akıllı telefon modellerini listeledik. Bu modellerde önemli olan cihazın 4.5G desteği, kamera, batarya ve ekran boyutu diyebiliriz. O yüzden performans olarak pek birşey beklememek gerek. Ancak bu listedeki en iyi modeli sorarsanız ben olsam General Mobile modellerini tercih ederdim. Siz olsanız hangi modeli tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 Pro+ ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Oppo Reno 6 Pro+ modeli için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Firmanın önem verdiği serilerden biri olan Reno‘nun yeni cihazı Pro+ ile alakalı bazı detaylar ortaya çıktı. PENM00 model numaralı akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA platformuna uğradı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları merak edilen akıllı telefon, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Tasarımına dair yorum yapma şansı bulduğumuz listeleme dışında akıllı telefon ile alakalı başka iddialar da ortaya çıktı.
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Oppo Reno 6 Pro+ TENAA’ya uğradı!
Akıllı telefon rekabetinde heyecan sürüyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonların oluşturduğu rekabette, asıl hareketlilik Android cephesinde. Zira birden fazla firmanın üretim yaptığı bu piyasada her geçen gün yeni modeller piyasaya merhaba diyor. Seviye bakımından da birçok dalda yarışan akıllı telefonlar, geniş kullanıcı yelpazesine hizmet ediyorlar. Kuşkusuz piyasada önemli bir yere sahip olan firmalardan biri de Oppo. Çinli teknoloji devi yeni nesil serileri ile kullanıcılarını karşılamak istiyor. Hemen hemen her seviyede cihaz üreten firma, yine kolları sıvadı. Firma oldukça önem verdiği Reno serisinin altıncı üyelerini piyasaya sürmek istiyor. Seriyi geliştirmeye başlayan akıllı telefon üreticisi, yavaş yavaş üyelerini de bazı platformlarda ortaya çıkarıyor. Son olarak Reno 6 Pro+ modeli TENAA platformunu ziyaret etti. Sertifikalarını toplamaya başlayan akıllı telefonun böylelikle tasarım detayları da ortaya çıktı.
Merakla beklenen Oppo Reno 6 Pro+, tasarımsal anlamda çok büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 6.55 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran paneli AMOLED olacak ve akıllı telefonlar delikli ekran tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ve yine ayrıca akıllı telefonun kavisli ekran ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Reno 5 serisinde görmeye alıştığımız tasarım anlayışı bu modelde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonda ön kamera, 32 MP‘lik lensle kullanıcılarının karşısına çıkacak . Öte yandan daha önceden yapılan sızıntılara göre arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu belli oldu. Akıllı telefon arka ana kamera olarak 50 MP‘lik Sony IMX766 lensini kullanacak. Bu lensi sırasıyla 16 MP süper geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP derinlik sensörü takip edecek. 7.9 mm kalınlığa sahip olacak akıllı telefon, tam 188 gram ağırlığa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon çift hoparlör sistemine sahip olacak.
Oppo Reno 6 Pro+ Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!
Oppo Reno 6 Pro+ modeli amiral gemisi katili seviyesinde piyasaya çıkacak. Firma böylelikle fiyat performans açısından uygun bir akıllı telefon çıkarmak istiyor. Tıpkı Reno 5 Pro+ modelinde olduğu gibi akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemcilerden alacak. Reno 6 Pro+ modelinde Snapdragon 870 işlemcisini göreceğiz. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. Firma akıllı telefonun amiral gemisi katili olarak iyi işler başarmasını istiyor. Bir önceki versiyonda doğrudan amiral gemisi işlemci kullanan akıllı telefon üreticisi, bu kez doğrudan amacına uygun bir işlemci tercih etmek istemiş. Ayrıca firma, rakipleri gibi yüksek RAM ve depolama alanı kapasiteleri ile kullanıcılarının hafıza sorunu yaşamamasını hedefliyor. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS UI ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Daha önceden yapılan birkaç sızıntıya göre akıllı telefonda ilginç bir yenilik daha yer alacak. Oyuncu telefonlarında görmeye başladığımız X lineer titreşimli motor teknolojisi bu cihazda da yer alacak.
Firma bu teknoloji ile birlikte oyun deneyimini kullanıcılarına tam anlamıyla hissettirmek istiyor. Firmaya bu teknolojiyi ise AAC Technology firması sağlayacak. Batarya kapasitesi belli olan akıllı telefon, rakiplerine benzer değerde pil ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte bu batarya 65W‘lık hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Amiral gemisi katili olarak piyasada yer edinecek akıllı telefon 22 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ayrıca tanıtımda serinin diğer üyeleri de yer alacak. Bir haftadan kısa bir süre kalan tanıtım ile birlikte cihazın bilinmeyen diğer özelliklerini öğrenme şansımız olacak. Ayrıca akıllı telefon serisinin fiyatı da tanıtım ile birlikte ortaya çıkacak. Bakalım Oppo yeni serisi ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Poco M3 Pro 5G modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Poco M3 Pro 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyat performans açısından sevilen akıllı telefon serisinin 5G‘li versiyonu yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Firma son dönemlerde pazar payı artan MediaTek yapımı bir işlemci ile piyasaya merhaba diyecek. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, Dimensity 700 işlemcisi ile hayranlarını karşılayacak. Firma haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.
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Poco M3 Pro 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon piyasasında orta seviye rekabeti soluksuz bir şekilde sürüyor. Android işletim sistemli telefon üreticilerinin yer aldığı rekabette her geçen gün yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Özellikle fiyat performans açısından önemli işler vadeden bu cihazlar sayesinde firmalar daha fazla kullanıcıya ulaşma şansını elde ediyorlar. Firmaların kendi içinde dahi rekabet oluşturduğu bu modeller sayesinde kullanıcıların ellerinde geniş bir ürün yelpazesi oluşmuş durumda. Hatta bazı firmalar hali hazırda çıkardığı modelleri alt firmaları ile yeniden düzenleyerek piyasaya sürüyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Xiaomi. Firma Redmi ile Note 10 5G modelini piyasaya sürdü bildiğiniz üzere. Çinli teknoloji devi şimdi de hemen hemen aynı cihazı farklı bir marka ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco M3 Pro 5G için geri sayıma geçen firma, Poco vasıtasıyla cihazın kullanacağı işlemciyi de duyurdu.
#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!
A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!
More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK
— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021
Yakında tanıtımı gerçekleşecek Poco M3 Pro 5G modeli, Redmi Note 10 5G ile aynı işlemciye sahip olacak. Akıllı telefon 5G’nin orta seviyeye yaygınlaşmasıyla popülaritesi artan MediaTek yapımı bir işlemciye sahip olacak. Twitter üzerinden resmi duyuruyu yapan Poco, cihazında Dimensity 700 işlemcisine yer verecek. Pro modeliyle akıllı telefon rekabetine yeni boyut kazandırmak isteyen firma, görünüşe göre X serisine de son verecek. İlk gelen bilgilere göre Poco X3 ve X3 Pro modelleri emekliye ayrılacaklar. Seride planlanan çoğu şeyin M serisine kaydırılacağı iddia ediliyor. Firma bunu yaparken kullanıcılarına X3 Pro modelinden daha yüksek performanslı bir akıllı telefon sunmak istiyor. 19 Mayıs tarihinde tanıtımı gerçekleşecek akıllı telefon ile alakalı kesinleşen başka teknik detay ortaya çıkmadı. Bununla birlikte akıllı telefonun Redmi Note 10 5G‘ye yakın teknik özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Redmi Note 10 5G modeli 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkmıştı.
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Poco M3 Pro 5G farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak!
Merakla beklenen akıllı telefon, Redmi Note 10 5G modelinden oldukça farklı bir anlayışa sahip olacak. Redmi Note 10 5G‘nin Poco markası altındaki versiyonu olacak akıllı telefon, tasarım kısmında kendine has özelliklerle gelecek. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon boyutu belli olmayan delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın AMOLED ekran paneline sahip olacağı iddia ediliyor. İlk paylaşılan görsellere göre akıllı telefonda bir adet ön kamera bulunmakta. Ayrıca arka tarafta da üçlü kamera kurulumunun yer alacağı iddia ediliyor. Ancak kameraların teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ön kameranın 8 MP, arkada yer alan ana kameranın da 48 MP olacağı iddia ediliyor. Poco M3 Pro 5G modeli firmanın imzasını taşıyan arka taraftaki Poco yazısına da sahip olacak. Zira M3 modelinde de arka kamera kurulumunda Poco yazısı dikkat çekiyordu. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi sensörü de yan tarafta yer alıyor.
Tasarım olarak Redmi Note 10 5G modelinden farklı olacak cihazın, batarya konusunda aynı özelliklere sahip olması beklenmekte. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 18W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Artık geri sayıma geçtiğimiz akıllı telefon 5G ile birlikte öne çıkmak isteyecek. Bununla birlikte fiyatının da merak edildiği cihaz ile alakalı ortaya çıkan başka detay henüz yok. Ayrıca tanıtıma kısa bir süre kala yeni detayların ortaya çıkması da oldukça zor. Bakalım Poco lansman ile birlikte bizlere farklı ne gibi detaylar gösterecek bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi devasa kamerasıyla ortaya çıktı
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Huawei P50 serisi, hemen hemen her gün farklı bir sızıntı ile karşımıza çıkıyor. Seri hakkında yansıyan son sızıntı ise cihazın arka tasarımını büyük ölçüde gözler önüne seriyor.
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Huawei P50, tanıtım afişinde kamera paketini ele verdi!
Twitter üzerinden bir kullanıcının yayınladığı görseller, P50 serisinin tanıtım afişini ortaya çıkardı. Kaynak tarafından görselin gerçek olduğu iddia edilirken, geçmişte yayınlanan sızıntılar da bu bilgiyi doğruluyor. Zira sızdırılan tanıtım afişinde kamera paketinin alt alta dizilen iki halkadan oluştuğu gözlerden kaçmıyor. Bu halkaların üst kısmında 3, alt kısmında ise bir kamera sensörü konumlandırılıyor. Yani serinin söz konusu modeli dörtlü arka kamera dizilimine sahip olacak.
Öte yandan arka kameraların hangi yeteneklere sahip olduğu hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu cihazın Huawei P50 modeli olduğu düşünülürse üstteki kamera ultra geniş açı, telefoto ve derinlik yetenekleri taşıyabilir. Bu durumda alttaki sensör de cihazın ana kamerasını oluşturacak. Ayrıca Pro ve Pro+ sürümlerinde ise telefoto kameranın yerine 3x değişken telefoto periskop sensörünün yer alacağı belirtiliyor.
Huawei P50 serisiyle beraber Leica işbirliğinin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Sızıntıda paylaşılan görselde bu durum da tamamen açıklığa kavuşuyor. Çünkü görüntüyle oynandığı zaman kameranın alt kısmında Leica logosunun yer aldığı gözlerden kaçmıyor. Dolayısıyla arka kamera performansının her zamanki gibi oldukça iddialı olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında ilk defa Xiaomi’nin kullandığı sıvı lens teknolojisi de serinin üst modellerinde yerini alabilir.
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Yakında görücüye çıkacak Huawei P50’nin dikkat çeken özellikleri!
Huawei her ne kadar ambargolardan dolayı ciddi kan kaybetse de bu durumu cihazlarına yansıtmak istemiyor. Dolayısıyla Huawei P50 serisi güçlü özelliklerinden hiçbir şekilde ödün vermeyecek. Seri P50, P50 Pro ve P50 Pro+ şeklinde 3 modele ayrılırken, cihazlar ekran ve kamera detaylarıyla ayrışıyor. Giriş modeli olan Huawei P50’de 6.3 inçlik Full HD+ ekran bulunurken, OLED panel 90Hz yenileme hızıyla zenginleşecek. İşlemci tarafında ise iki farklı çözüm dikkat çekiyor. İddialara göre P50 modelinde Kirin 9000E işlemci kullanılırken, diğer modeller gücünü Kirin 9000’den alacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan iki işlemcinin arasındaki tek fark ise grafik birimindeki çekirdek sayıları.
Kamera tarafındaki teknik detaylar ise oldukça sınırlı. Serinin bütün modellerinde ana kamera olarak 50 MP’lik Sony IMX 800 sensör kullanılacağı ifade ediliyor. 1 inç boyutundaki yeni görüntü sensörü, muadillerine kıyasla oldukça büyük görünüyor. Yardımcı arka kameralarda ise periskop/telefoto, ultra geniş açı ve derinlik sensörü yer alacak. Yine yukarıda bahsettiğimiz üzere Leica’nın Summilux serisi lensleri, serinin en büyük avantajlarından biri olacak.
Batarya tarafında ise büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor. Huawei’nin 66W SuperCharge kablolu şarj desteği yerini korurken, 50W kablosuz şarj da serinin ortak özellikleri arasında yer alacak. Huawei P50 serisinin, markanın üzerinde uzun süredir çalıştığı HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip olması bekleniyor. Şu sıralarda kapalı beta sürümü test edilen işletim sistemi önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkacak. Dolayısıyla serinin işletim sistemi tarafında da önemli bir yeniliğe gideceğini söyleyebiliriz.
Huawei, P50 serisinden hemen önce bir büyük etkinlik daha gerçekleştirecek. Şirketin 19 Mayıs tarihinde düzenleyeceği lansmanda MateBook ve MatePad serisinin yeni ürünlerinin duyurulacağı belirtiliyor. Bu etkinliğin ardından ise önümüzdeki ay içerisinde Huawei P50 serisinin görücüye çıkacağını belirtelim.
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