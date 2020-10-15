2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 v3)

OPPO Reno 4 Pro özelliklerini detaylı bir şekilde anlattığımız videomuz ile karşınızdayız. Reno 4 ailesinin en kaslı üyesi Reno 4 Pro’nun detaylarına bakıyoruz.

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Reno 4 Pro özellikleri

7,7 mm inceliğinde ve sadece 161 gram ağırlığında olan Reno 4 Pro, Galaktik Mavi ve Yıldızlı Gece adları verilen mat kaplamalı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 6,5 inç kavisli yapıda Super AMOLED bir ekran kullanan Reno 4 Pro, %92 ekran-boyut oranıyla göz kamaştırıyor. Bu ekrnada HDR desteği sunması da önemli bir artısı. Aldığı lisanslar ile Netflix’te yüksek kaliteli ve Amazon Prime Video’da ise HDR içerikleri Reno 4 Pro ile izleyebilirsiniz.

Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan Reno 4 Pro 8 GB bellek ve 256 GB’lık artırılabilir depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu sayede toplamda 512 GB gibi oldukça geniş bir depolama alanına sahip olabilirsiniz.

Kamera noktasında da bir hayli iddialı olan OPPO Reno 4 Pro, 48 MP IMX586 sensörüyle Find X2’deki sensörü kullanıyor. Bir diğer yandan 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP mono sensör de kullandığını görmekteyiz. Genel olarak fotoğraf ve video performansında fazlasıyla iddialı bir model olduğunu görebilirsiniz.

32 MP değerindeki ön kamerası ise gece-gündüz fark etmeksizin oldukça iyi fotoğraf ve video üretebiliyor. Aynı zamanda Reno 4 Pro ile yapay zekalı portre ve monokrom videolar da üretebilirsiniz. Ekstra bir işleme gerek kalmadan direkt olarak bu videoları üretebilmesi Reno 4 Pro’nun önemli bir artısı. Videoda 4K 30 fps ve 720p 960 fps videoları bu cihazla üretebilirsiniz.

4.000 mAh bataryaya sahip olan OPPO Reno 4 Pro, özellikle 65 Watt değerindeki SuperVOOC 2.0 şarj sistemiyle sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak. 5 dk içerisinde %30, 10dk içerisinde %50 ve maksimum 36 dk içerisinde ise %100 şarj edebilmeniz mümkün.

Cihazın tüm detaylarını videoda görebilirsiniz.