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2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 v3)
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar – 2020 v3 listemizde, bu yıl yaptığımız tavsiye listelerinin üçüncüsüne başlıyoruz. İlk listemizde 2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefon modellerine yakından bakıyoruz.
Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
Oluşturduğumuz akıllı telefon tavsiye listeleri, deneyimlerimize göre subjektif olarak değerlendirilmesi gereken ve fiyat performans oranını gözeterek oluşturduğumuz bir liste. Her zaman olduğu gibi internetteki popüler web sitelerinden fiyatları alıyoruz ve baktığınız yere göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini unutmayın. Ayrıca listemizde sadece Türkiye garantili olan akıllı telefon modelleri bulunuyor.
Şimdilik 2000 – 3000 TL arası için başladığımız yeni seride, yine 10.000 TL’ye varan yeni liste videolarıyla devam edeceğiz.
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2020 v3
Realme 5i (Realme 5i (2200 TL)
Damla çentik tasarımı
6.52 inç 720p HD
Snapdragon 665
4 GB RAM – 64 GB depolama
12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
5000 mAh pil
GM 20 Pro (2299 TL)
Damla çentik tasarımı
6.30 Full HD+
MediaTek Helio P70
6 GB RAM + 128 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP
4050 mAh pil
Realme 6 (2500 TL)
Delik çentik
6.5 inç 1080p Full HD – 90 Hz
Helio G90T
4 GB RAM – 128 GB depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
4300 mAh pil
Galaxy M31 (2.899 TL)
Damla çentik
Super AMOLED panel – 6.4 inç Full HD
Exynos 9611
6 GB RAM – 128 GB depolama
64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP kamera
6000 mAh
Redmi Note 9S (2700TL – 3000 TL)
Damla çentik
6.67 inç FUll HD – IPS LCD
4 GB RAM – 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
5020 mAh pil
Akıllı Telefon
OPPO Reno 4 Pro neler sunuyor? | 65 Watt şarj!
OPPO Reno 4 Pro özelliklerini detaylı bir şekilde anlattığımız videomuz ile karşınızdayız. Reno 4 ailesinin en kaslı üyesi Reno 4 Pro’nun detaylarına bakıyoruz.
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OPPO Reno 4 Pro neler sunuyor? | 65 Watt şarj!
Reno 4 Pro özellikleri
7,7 mm inceliğinde ve sadece 161 gram ağırlığında olan Reno 4 Pro, Galaktik Mavi ve Yıldızlı Gece adları verilen mat kaplamalı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 6,5 inç kavisli yapıda Super AMOLED bir ekran kullanan Reno 4 Pro, %92 ekran-boyut oranıyla göz kamaştırıyor. Bu ekrnada HDR desteği sunması da önemli bir artısı. Aldığı lisanslar ile Netflix’te yüksek kaliteli ve Amazon Prime Video’da ise HDR içerikleri Reno 4 Pro ile izleyebilirsiniz.
Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan Reno 4 Pro 8 GB bellek ve 256 GB’lık artırılabilir depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu sayede toplamda 512 GB gibi oldukça geniş bir depolama alanına sahip olabilirsiniz.
Kamera noktasında da bir hayli iddialı olan OPPO Reno 4 Pro, 48 MP IMX586 sensörüyle Find X2’deki sensörü kullanıyor. Bir diğer yandan 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP mono sensör de kullandığını görmekteyiz. Genel olarak fotoğraf ve video performansında fazlasıyla iddialı bir model olduğunu görebilirsiniz.
32 MP değerindeki ön kamerası ise gece-gündüz fark etmeksizin oldukça iyi fotoğraf ve video üretebiliyor. Aynı zamanda Reno 4 Pro ile yapay zekalı portre ve monokrom videolar da üretebilirsiniz. Ekstra bir işleme gerek kalmadan direkt olarak bu videoları üretebilmesi Reno 4 Pro’nun önemli bir artısı. Videoda 4K 30 fps ve 720p 960 fps videoları bu cihazla üretebilirsiniz.
4.000 mAh bataryaya sahip olan OPPO Reno 4 Pro, özellikle 65 Watt değerindeki SuperVOOC 2.0 şarj sistemiyle sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak. 5 dk içerisinde %30, 10dk içerisinde %50 ve maksimum 36 dk içerisinde ise %100 şarj edebilmeniz mümkün.
Cihazın tüm detaylarını videoda görebilirsiniz.
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