General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!

General Mobile GM 20 Pro incelemesi ile karşınızdayız. 2.300 TL fiyatıyla satışa çıkan GM 20 Pro’nun detayları bu videomuzda!

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GM 20 Pro, 2.300 TL fiyatıyla satışa çıktı. 8.65 mm kalınlığında ve sadece 180 gram ağırlığında olan telefon, genel olarak GM 9 Pro modelinden tasarımsal olarak biraz geriye gitmiş gibi. Şahsen GM 9 Pro tasarımını oldukça sevmiştim. Ancak bu da fena değil gibi. Gücünü Mediatek Helio P70 işlemcisinden alan cihaz, bu açıdan Türkiye piyasasında satılan Vestel Venus Z40 ve Oppo A91 ile benzeşiyor. Ancak rakiplerinden daha uygun fiyatta olması da önemli bir artısı. Grafik işlem birimi tarafında ARM Mali-G72 MP3’ü kullanan General Mobile GM 20 Pro’ya 6 GB bellek ve 128 GB MicroSD kart destekli depolama alanı da yer verilmiş.

Donanımsal açıdan fiyatına göre oldukça iyi seviyede diyebileceğimiz GM 20 Pro modeli kamera açısından ise tam bir arada kalmış. 48MP + 8MP + 2MP değerinde üçlü arka kamerasıyla fotoğraf tarafında beklenenden iyi performans gösteren GM 20 Pro, video tarafında ise tatmin edici değil. Ancak sosyal medyada paylaşmak için bu telefonla oldukça tatmin edici çekimler yapabilirsiniz. (Geniş açıyı boşverin :))

4050 mAh bataryası oldukça yeterli olsa da 10 Watt hızlı şarjda kalmış olmaları biraz üzücü. En azından 15-18-20 Watt değerlerini görmek isterdik. Ama Wi-Fi ac, Cat 7 seviyesinde 4,5G desteği ve VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi destekleriyle de dikkat çekici bir adım da atılmış. Sadece yazılım desteği konusunda GM tarafı ne yapacak burası önemli. GM 9 Pro’ya halen güncelleme gelmemesi GM 20 Pro’nun da Android 11 alamayacağının bir göstergesi olabilir.

Fakat fiyat ve performans oranına baktığımızda General Mobile GM 20 Pro 2.500 TL altına bulabileceğiniz en iyi telefon diyebiliriz. Bazı eksikliklerini göz ardı edersek General Mobile iyi iş yapmış.