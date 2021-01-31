Genel
1914 beygirlik elektrikli Rimac C_Two, son rüzgar tüneli testlerinde
Hırvat üretici Rimac, C_Two isimli elektrikli hiper otomobiliyle karşımıza çıkmaya neredeyse hazır. Son zamanlarda rüzgar tüneli testlerini tamamlamaya yakın olan aracın, aerodinamik verimliliğinin %34 arttığı belirtildi.
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Rimac C_Two’yu geliştirirken şirket, hem gündelik hayat hem de pist kullanımına yönelik çalışıyor. Yani hava sürtünmesi ile sorunsuz mücadele ederek yüksek menzil sunan ve pistte uçmaması için de yere basma kuvveti yüksek bir araç gerekiyor.
Bu tip bir beklentiyi gerçekleştirmenin son zamanlardaki çözümü ise aktif aerodinamik elemanlar. Üreticiler bu teste bilgisayar başında başlar. Fakat çok az şirket, Rimac gibi, simulasyon testleri doğrulamak için aracını rüzgar tüneline gönderebiliyor.
Rimac C_Two akıllı gövde altı kanatları, aktif ön splitter ve ayarlanabilir frenleme kanadı gibi özelliklere sahip. Bu özelliklerle C_Two, otoyol ve pist ayırt etmeden en iyi performansı gösterebiliyor.
Haberin başında bahsettiğim %34’lük iyileşme ise bilgisayar testlerindeki sonuçlara kıyasla, rüzgar tüneli sonuçlarındaki farklılık. Rüzgar tüneli testlerinde aktif aerodinamik elemanların sadece yere basma kuvvetini arttırmadığı, aracın soğutma sistemlerine de yardımcı olduğu ortaya çıktı. Böylelikle araç, ağır yük altında daha iyi performans gösterebilecek.
Bu sonuçlar Rimac C_Two’un sadece öne çıkan ufak bir yeteneği diyebiliriz. Aracın son halinin bizleri ne kadar şaşırtacağını görmek için tanıtım gününü beklememiz gerekiyor.
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Kaynak: Rimac
Genel
Xiaomi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı Mahkemeye Verdi
Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini duyurdu. Hatırlarsanız bundan 15 gün önce Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada içlerinde Xiaomi’nin de olduğu 9 Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurmuştu.
Xiaomi de 15 Ocak 2021’de bir duyuru yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından iddia edilenlerin asılsız olduğunu belirtmişti.“Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır” demişti.
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Xiaomi, Hong Kong borsasına yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini duyurdu.
Şirket bugün Hong Kong borsasına yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye verdiğini duyurdu. Xiaomi’nin web sitesindeki resmi blog’unda bugün “DAVA İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ AÇIKLAMA” başlıklı metin yayınlandı. Metnin Türkçe karşılığı şöyle:
Bu duyuru, Xiaomi Corporation (“Şirket” ve bağlı kuruluşları ile birlikte “Grup”) tarafından gönüllü olarak yapılmıştır. Böylece şirketin 15 Ocak 2021 tarihli açıklamasına atıfta bulunulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 14 Ocak 2021’de bir basın bülteni yayınladı. Böylece şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın (“NDAA“) 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, şirket, 15 Ocak 2021 tarihinde, Şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştı.
Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Bununla birlikte şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” olarak listeye dahil edilmesi kararının (“Karar”) gerçekle örtüşmediğin dikkat çekmektedir. Bunun sonucunda şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır
Şirket, açılan davada bazı talepler sundu. Bunlardan bazıları kararın iptal edilmesi ve hukuka aykırı olduğunu kabul edilmesi. Çünkü dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak şirketin başlıca görevleri arasında.
Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar yapacak. Böylece hissedarlarını ve potansiyel yatırımcılarını, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir.
Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, şirket menkul kıymetleriyle yaptığı işlemler esnasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.
Açıklamanın Dikkat Çeken Yanı
Xiaomi Yönetim Kurulu’nun emriyle, Xiaomi Corporation adına şirket Başkanı Lei Jun imzası taşıyan açıklamanın bence en dikkat edilmesi gereken bölümü şurası:
“Şirket (burada Xiaomi, kendisini kast ediyor) açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti”.
Benim anladığım Xiaomi, burada daha önce Huawei’nin yaşadığı yaptırımların kendisine de uygulanmasına sessiz kalmayacağını çok açık bir şekilde belirtiyor.
Ayrıca dünyanın dört bir köşesine dağılmış olan Xiaomi yatırımcılarını, iş ortaklarını ve Xiaomi cihazları tercih eden son kullanıcıları Amerika’nın mağdur etmesine izin vermeyeceğini çok açık bir şekilde dile getiriyor.
Xiaomi’yi Tebrik Ediyorum
Hatırlayanlar olacaktır. Huawei’nin yaşadığı süreçte Huawei’den yana tavır aldığımı, süreç bitinceye kadar Huawei’ye karşı pozitif ayrımcılık yapacağımı açık açık bir şekilde dile getirmiştim. Öte yandan Huawei’nin konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamasını, daha doğrusu aksiyon almamasını da eleştirmiştim.
O nedenle şimdi Xiaomi’nin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nı mahkemeye vermesini de sonuna kadar destekliyorum. Xiaomi’nin sorunun çözülmesi için Huawei’den daha cesur davrandığını görmekten çok mutluyum.
Umuyorum ki Xiaomi’nin bu tavrı, Huawei için de bir çıkış yolu yaratacaktır.
Genel
LG Velvet Android 11 güncellemesi alıyor
Akıllı telefon piyasasından çekilmesi gündemde olan LG’nin yenilikçi telefonu LG Velvet, Android 11 kararlı güncellemesi alıyor.
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Güney Koreli teknoloji devi LG, bir yandan akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünürken, öte yandan da ilginç ürünlerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. LG Velvet, bu alanda piyasaya sürülen ürünlerden biri. Telefon, özellikle yenilikçi kapaklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Velvet her ne kadar yenilikçi tasarıma sahip olsa bile, işlemci işlemci tarafında eleştiri konusu olmuştu. Telefon 2020 yılına ait bir işlemci yerine, 2 senelik Qualcomm Snapdragon 845 ile karşımıza çıkmıştı. Güney Koreli şirket, muhtemelen yazılım konusunda uzun süre emek verdiği için böyle bir tercihte bulundu. Şimdi ise LG Velvet, Android 11 güncellemesi alıyor.
LG Velvet Android 11 güncellemesi alıyor
Güney Kore’deki LG Velvet kullanıcıları, güne bir bildirim ile uyandı. Özellikle LM-G900N numaralı modelin kullanıcılarının telefonlarına 2.2 GB bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sayesinde LG Velvet, Android 11 güncellemesine kavuşmuş oldu. LG, telefon pazarından çıkmayı değerlendirse bile hala telefonlarındaki yazılım güncellemelerini önemsiyor. Şirketin bu alanda nasıl bir karar alacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Özellikle geleceğin neler getireceği şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
- Ekran: 6,8 inç FHD+ OLED 60 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (10nm)
- GPU: Adreno 630
- RAM: 6 / 8 GB ( LPDDR4X )
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 4.300 mAh (15 W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, LGUX 9.0
- Ağırlık: 180 gram
- Boy : 167.2 mm X 74.1 mm
- Kalınlık: 7.9 mm
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Genel
Steam, Ultimate Epic Battle Simulator oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Steam, Ultimate Epic Battle Simulator isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Kullanıcılar, 1 Şubat tarihine kadar Steam hesaplarına erişerek oyunu ücretsiz indirebilecek.
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Zaman zaman ücretsiz oyun kampanyası yapan şirketler, bu durumu halen sürdürüyor. Buna son olarak Steam’in ücretsiz oyunu Ultimate Epic Battle Simulator katıldı. Steam, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Ultimate Epic Battle Simulator adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Ultimate Epic Battle Simulator oyununda çok sayıda orduyu birbiri ile savaştırıyoruz. Askerleri, zombileri, tavukları, penguenleri vb. karşılıklı savaşa sokabiliyoruz. Oyunda sahaya dizişini ayarladıktan sonra savaşı başlatıyor ve kapışmayı izliyoruz. Kendi kendilerine savaşıyorlar. Kaç kişi eklediğinize, nasıl bir dizilişle sahaya yerleştirdiğinize göre savaşın sonucu değişiyor.
Steam tarafından ücretsiz verilen Ultimate Epic Battle Simulator oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yeni bir Windows sürümü
- İşlemci: Intel Core i5 4590, AMD FX 8320 ya da daha yeni bir işlemci modeli
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Sonuç olarak Steam’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Steam oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Ultimate Epic Battle Simulator oyununu henüz indirmediyseniz 01.02.2021 saat 21:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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