Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Honor Watch GS Pro, bu yılın hem en sağlam hem de en uzun pil ömrü sunan akıllı saati olarak dikkat çekiyor. 25 güne varan pil ömrü ile dikkat çeken saat, çift GPS desteği ile özellikle doğa sporları ile ilgilenenlerin fazlasıyla dikkatini çekecek bir akıllı saat konumunda.

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Honor Watch GS Pro ile sağlamlık

GS Pro, tasarımsal olarak hem klasik hem de sortif görünümü ile dikkat çekiyor. Güçlendirilmiş polikarbonat malzeme ile askeri standartlarda sağlamlık sunan GS Pro, siyah, beyaz ve kamuflaj mavisi seçenekleri ile piyasaya çıktı. Hem klasik ve günlük giyime adapte olacak kadar sade ve şık, aynı zamanda sporcular için sağlam ve sportif bir görünümün benimsendiği Honor Watch GS Pro, sunduğu özellikleri ile de dikkat çekecek.

25 güne varan pil ömrü

Honor Watch GS Pro, şehirli olduğu kadar maceracıların da ilgisini çekecek bir tarzda olmasının yanında şarj cihazını unutturabilecek bir kullanım ömrüne de sahip. Tam dolu şarj ile 25 güne varan pil ömrü şu anda piyasadaki hiçbir akıllı saatte bulunmuyor. Outdoor antrenman modunda dışarıda spor yaparken bu süre 100

saate kadar erişirken, rota takip özelliğinin açık olduğu GPS modunda ise bu süre 2 güne kadar çıkıyor. Bu kadar uzun pil ömrü ile doğada ve her an şarj etme sorununu ortadan kaldıran Watch GS Pro, tamamen şarj olmak için ise 2 saatten az süreye ihtiyaç duyuyor.

Çift GPS ile rotadan dönüş

Yine bilinen akıllı saatlerden farklı olarak çift GPS özelliği varındıran saat, dünyanın neresinde olursanız olun sizin konumunuzu doğru bir biçimde gösteriyor. Örneğin doğa yürüyüşü yaparken bulunduğunuz kamp alanında başlatacağınız antrenman ile ne kadar uzağa giderseniz gidin sizin gittiğiniz noktayı haritalandıran akıllı saat rotadan dönüş özelliği ile istediğiniz anda size yön konusunda yardımcı olarak yola çıktığınız yere götürebiliyor. Bunun için de bulunduğunuz yerde yol olması da şart değil.

100’ün üstünde antrenman seçimi

Honor Watch GS Pro, içerisinde yer alan 100’den fazla spor aktivite desteği ile de hangi sporu severseniz sevin sizi takip edebiliyor. Buna yürüyüş, koşu, doğa yürüyüşü, kayak gibi bilinen ve spor denince akla gelenlerden, bilardoya kadar hiç ummadığınız sporlar dahil. Ancak özellikle doğada kullanımda gündoğumu/günbatımını da hesaplayabiliyor. Ayrıca gelgit durumlarını tespit edebiliyor. Ay’ın sekiz farklı evresini belirleyerek Ay’ın gökyüzünde görünüp kaybolacağı saatleri de belirtiyor. Yükseklik, basınç ve pusula özelliği ile dünyanın en zorlu koşullarında dahi GS Pro ile güvende kalabilirsiniz.

Akıllı saat özellikleri

Yukarıda bahsettiğimiz GS Pro modelini farklı yapan özelliklerin yanı sıra bir akıllı saatten bekleyeceğiniz tüm detayları da bu saatte bulabilirsiniz. Yüzlerce saat arayüzünden o günkü giyiminize ya da tarzınıza uygun bir saat yüzü seçebilirsiniz. 7/24 nabız ve stres takibi ile de sağlığınızı kontrol edebilirsiniz. Kandaki oksijen oranını ölçen SPO2 özelliği elbette her Honor saatte olduğu gibi Honor Watch GS Pro’da da bulunuyor.

Akıllı saatinizi üzerinden telefon görüşmesi, müzik kontolü ya da direkt 4 GB depolama alanına sevdiğiniz müzikleri aktararak bluetooth kulaklığınız üzerinden dinlemek gibi fonksiyonlar da GS Pro modelinde bulunuyor.

Her ihtiyacınıza uygun: Honor Watch GS Pro

Genel olarak baktığımızda hem uzun pil ömrü, hem çift GPS ve 100’den fazla spor desteği ve sağlamlığı ile piyasada bulabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden biri olmayı başarıyor. Bu akıllı saat, başta doğa ve ekstrem sporcular olmak üzere herkesin ihtiyacına cevap verebilecek bir akıllı saat olmuş.

Not: Bu içerik Honor Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.