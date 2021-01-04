Aksesuar
Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.
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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.
6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.
Özellikler;
- Yükseklik: 116,6 mm
- Genişlik: 62,15 mm
- Derinlik: 38,2 mm
- Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
- Kablo Uzunluğu: 2,1 m
- LIGHTSYNC RGB aydınlatma
- 6 adet programlanabilir düğme
- Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
- USB veri biçimi: 16 bit/eksen
- USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
- Mikro işlemci: 32 bit ARM
G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
Aksesuar
19,95 TL’ye A101’de satılacak PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!
PUBG KOLU olarak bilinen oyun kollarından Piranha üretimi versiyonuna bu videoda göz attık. 19,95 TL’ye 10 Aralık 2020 tarihinde satılacak olan modelin tüm detayları videomuzda. İyi seyirler…
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19,95 TL’ye A101’de SATILACAK PUBG KOLU! | Farklı cihazlarda test ettik!
Aksesuar
Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları duyuruldu
Razer, yüksek kaliteli ses özelliklerine sahip olan Hammerhead True Wireless Pro kablosuz kulaklığını tanıttı. Yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve THX Audio sertifikası ile geliyor.
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Razer’in yeni kulaklıkları, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Hammerhead TWS kulaklıklarının iyileştirilmiş özelliklere sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte şirketin “gerçek hibrit aktif gürültü engelleme” olarak adlandırdığı yeni bir teknoloji ile birlikte geliyor.
Razer Hammerhead True Wireless Pro, 10 mm sürücüleri ve 20 Hz–20 kHz frekans tepkisiyle mobil oyunlar, filmler ve müzikler için geniş bir ses ortamı sunuyor. Dokunarak etkinleştirilen Oyun Modu, özelleştirilmiş Bluetooth 5.1 bağlantısı ile oyun sırasında gecikmeyi sadece 60 ms‘ye düşürüyor. Böylece kullanıcılara daha senkronize ses ve video sunarak önceki modele göre %50’den fazla daha hızlı tepki süresi elde etmelerini sağlıyorlar. Kulaklıklar ayrıca 4 saate varan kullanım süresi ve şarj kutusu ile 20 saate kadar pil ömrü olduğunu belirtiyor.
Hem oyunculara hem de müzikseverlere hitap eden kulaklıklar 199,99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Kutu için ekstra olarak 30 dolar, ikisini birden alırsanız indirimli 214 dolar ödeminiz gerekiyor. Söz konusu kulaklıklar ABD ve Avrupa’da aralık ayı içinde satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
Razer Hammerhead True Wireless Pro özellikleri
- 5 gram kulaklık, 43 gram kutu ağırlığı
- 10mm sürücü
- Bluetooth 5.1
- Dahili mikrofon
- Dokunmatik kontroller (Oynat, duraklat, atla, önceki, çağrı cevapla, reddet, değiştir, bitir)
- Şarj kutusu ile 20 saat batarya ömrü
- Android ve iOS desteği
- IPX4 suya ve toza karşı dayanıklılık
Aksesuar
En sağlam ve en uzun pil ömrü vadeden akıllı saat: Honor Watch GS Pro
Honor Watch GS Pro, bu yılın hem en sağlam hem de en uzun pil ömrü sunan akıllı saati olarak dikkat çekiyor. 25 güne varan pil ömrü ile dikkat çeken saat, çift GPS desteği ile özellikle doğa sporları ile ilgilenenlerin fazlasıyla dikkatini çekecek bir akıllı saat konumunda.
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Honor Watch GS Pro ile sağlamlık
GS Pro, tasarımsal olarak hem klasik hem de sortif görünümü ile dikkat çekiyor. Güçlendirilmiş polikarbonat malzeme ile askeri standartlarda sağlamlık sunan GS Pro, siyah, beyaz ve kamuflaj mavisi seçenekleri ile piyasaya çıktı. Hem klasik ve günlük giyime adapte olacak kadar sade ve şık, aynı zamanda sporcular için sağlam ve sportif bir görünümün benimsendiği Honor Watch GS Pro, sunduğu özellikleri ile de dikkat çekecek.
25 güne varan pil ömrü
Honor Watch GS Pro, şehirli olduğu kadar maceracıların da ilgisini çekecek bir tarzda olmasının yanında şarj cihazını unutturabilecek bir kullanım ömrüne de sahip. Tam dolu şarj ile 25 güne varan pil ömrü şu anda piyasadaki hiçbir akıllı saatte bulunmuyor. Outdoor antrenman modunda dışarıda spor yaparken bu süre 100
saate kadar erişirken, rota takip özelliğinin açık olduğu GPS modunda ise bu süre 2 güne kadar çıkıyor. Bu kadar uzun pil ömrü ile doğada ve her an şarj etme sorununu ortadan kaldıran Watch GS Pro, tamamen şarj olmak için ise 2 saatten az süreye ihtiyaç duyuyor.
Çift GPS ile rotadan dönüş
Yine bilinen akıllı saatlerden farklı olarak çift GPS özelliği varındıran saat, dünyanın neresinde olursanız olun sizin konumunuzu doğru bir biçimde gösteriyor. Örneğin doğa yürüyüşü yaparken bulunduğunuz kamp alanında başlatacağınız antrenman ile ne kadar uzağa giderseniz gidin sizin gittiğiniz noktayı haritalandıran akıllı saat rotadan dönüş özelliği ile istediğiniz anda size yön konusunda yardımcı olarak yola çıktığınız yere götürebiliyor. Bunun için de bulunduğunuz yerde yol olması da şart değil.
100’ün üstünde antrenman seçimi
Honor Watch GS Pro, içerisinde yer alan 100’den fazla spor aktivite desteği ile de hangi sporu severseniz sevin sizi takip edebiliyor. Buna yürüyüş, koşu, doğa yürüyüşü, kayak gibi bilinen ve spor denince akla gelenlerden, bilardoya kadar hiç ummadığınız sporlar dahil. Ancak özellikle doğada kullanımda gündoğumu/günbatımını da hesaplayabiliyor. Ayrıca gelgit durumlarını tespit edebiliyor. Ay’ın sekiz farklı evresini belirleyerek Ay’ın gökyüzünde görünüp kaybolacağı saatleri de belirtiyor. Yükseklik, basınç ve pusula özelliği ile dünyanın en zorlu koşullarında dahi GS Pro ile güvende kalabilirsiniz.
Akıllı saat özellikleri
Yukarıda bahsettiğimiz GS Pro modelini farklı yapan özelliklerin yanı sıra bir akıllı saatten bekleyeceğiniz tüm detayları da bu saatte bulabilirsiniz. Yüzlerce saat arayüzünden o günkü giyiminize ya da tarzınıza uygun bir saat yüzü seçebilirsiniz. 7/24 nabız ve stres takibi ile de sağlığınızı kontrol edebilirsiniz. Kandaki oksijen oranını ölçen SPO2 özelliği elbette her Honor saatte olduğu gibi Honor Watch GS Pro’da da bulunuyor.
Akıllı saatinizi üzerinden telefon görüşmesi, müzik kontolü ya da direkt 4 GB depolama alanına sevdiğiniz müzikleri aktararak bluetooth kulaklığınız üzerinden dinlemek gibi fonksiyonlar da GS Pro modelinde bulunuyor.
Her ihtiyacınıza uygun: Honor Watch GS Pro
Genel olarak baktığımızda hem uzun pil ömrü, hem çift GPS ve 100’den fazla spor desteği ve sağlamlığı ile piyasada bulabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden biri olmayı başarıyor. Bu akıllı saat, başta doğa ve ekstrem sporcular olmak üzere herkesin ihtiyacına cevap verebilecek bir akıllı saat olmuş.
Not: Bu içerik Honor Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.
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