Marmara Üniversitesi’nde 5 bin 698 kişinin verilerinin 15 Eylül’de sızmasının yankıları sürerken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) yayınladığı ‘veri ihlali bildirimi’ne göre, 15 Eylül’de üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde bulunan SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki ‘YUBA’ rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.

İnceleme Başlatıldı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi.

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Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi’nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.

Üniversitenin veri sistemini hack’leyen ‘YUBA’nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. ‘YUBA’ mesajında yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack’ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın.”