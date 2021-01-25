Akıllı Telefonlar
160 Hz ekranlı ilk akıllı telefon, Şubat ayında geliyor!
Realme Başkan Yardımcısı ve Çin Ofisi Başkanı Xu Qi, 160 Hz ekranlı ilk akıllı telefonun Şubat ayında geleceğini açıkladı. Weibo hesabı üzerinden yapılan açıklamada şirketin yeni amiral gemisi olan Realme Race‘in 12 Şubat‘ta piyasaya çıkacağı duyuruldu.
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Dünyanın ilk 160 Hz ekranlı telefonu hangi özelliklere sahip olacak?
Qualcomm, Aralık ayının başlarında Snapdragon 888 yonga setini duyurudu. Realme, bu duyurunun ardından Snapdragon 888 yonga setini kullanacak bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını paylaştı. Ardından bu cihazın Realme Race serisine ait olacağı öğrenildi. Realme Race Pro, 160 Hz ekran tazeleme hızına sahip 3200×1400 piksel çözünürlüklü 6.8 inçlik OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın 12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçeneklerinin bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Realme‘nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı 125W hızlı şarj teknolojisi de bu cihazda bulunabilir.
Realme Race Pro, 5000 mAh batarya kapasitesi ve Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile gelebilir. Ayrıca geçtiğimiz gün ortaya çıkan canlı fotoğraflarda cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacağı görüntülendi. Bu canlı fotoğraflarda şirketin sloganı olan “Dare To Leap” yazısı da arka tarafta bulunuyor. 12 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Realme‘nin yeni amiral gemisi serisi, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça telefon hakkında daha fazla teknik detay öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Dimensity 700 ve 800 yeni orta seviye çipleri yolda
MediaTek ilk 6nm işlem sürecine sahip Dimensity 1000 ve 1200 üst seviye çipleri yakın zamanda tanıtmışken; DigiTimes tarafından gelen bilgilere göre orta seviyeye hitap edecek yeni nesil Dimensity 700 ve 800 çipleri de yolda.
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Bu işlemciler TSMC firmasının geçmişte gördüğümüz 10nm ve 12nm mimarilerini kullanacaklar. Çiplerle hedeflenen şeyler ise güç verimliliğinin sağlanmasının yanında 6G öncesi 5G bağlantısı, medya ve oyun performansı olarak karşımıza çıkıyor.
MediaTek, TSMC’nin 12nm’lik işlem sürecini Helio G35 ve G25 gibi çipleri içeren Helio-G gibi serilerde daha önce de kullandı. Ancak ana Dimensity 700 çiplerinin bile şu anda daha gelişmiş 7nm’lik mimari kullandığını düşünecek olursak olayların nasıl gelişeceğini izleyip görmek gerekecek.
Tanıtım tarihi açısından ise MediaTek firması yeni Dimensity 700 çiplerini Nisan-Haziran çeyreği içerisinde bir yerde tanıtmayı planlıyor. Firmanın diğer yeni işlemcisi olacak olan Dimensity 800 ise MWC 2021 platformunda kullanıcıya sunulacak. Bu platformun şu anda planlandığı tarih ise 28 Haziran ile 1 Temmuz arası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki Avrupa’daki durumun gidişatına göre bu tarihlerde değişiklikler gözlemlenebileceğini de hatırlatmakta fayda var.
Ayrıca geçen seneden beri Dimensity 600 işlemcisinin de üçüncü çeyrekte geleceği konuşuluyordu. Ancak o zamandan beri 600 serisi işlemcileriyle alakalı gelen bir bilgi olmadığını da buraya not olarak düşelim.
Akıllı Telefonlar
Meizu 18, popüler bir e-ticaret sitesinde listelendi!
Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 serisi ve iQOO 7 gibi Snapdragon 888 kullanan yeni amiral gemileri geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Şimdi ise Meizu‘nun Snapdragon 888 yonga setini kullanacak olan Meizu 18 serisini yakında tanıtacağı ortaya çıktı. Meizu 18‘in Çinli perakende sitesi Pinduoduo‘da listelenmesi, cihazın tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Şimdilik seri ile ilgili resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Pinduoduo‘da yayınlanan listede telefonun 9.999 Yuan(1544$) ile fiyatlandırılacağı görüntülendi.
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Meizu 18 serisinin beklenen teknik özellikleri neler?
Meizu 18 serisi, taban ve pro model olmak üzere iki akıllı telefondan oluşacak. Pro model ile ilgili söylentiler, 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan Samsung E4 AMOLED panel kullanılacağı yönünde. Bununla birlikte ekranda nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Cihazın, 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen periskop telefoto kamerası bulunan dörtlü kamera dizilimi ile gelmesi bekleniyor. Bunun haricinde Meizu‘nun şarj hızı tarafında da atılım yapması muhtemel görünüyor. Tahminlere göre 100W kablolu, 40/55W kablosuz hızlı şarj cihazlarda mevcut olacak. Meizu 18‘in pro modelinin Çin‘de 4.699 Yuan(726$) fiyat etiketiyle çıkış yapması bekleniyor.
Meizu 17 serisinde bulunan özelliklerin Meizu 18’de belli alanlarda önemli gelişmeler ile gelmesi kullanıcılar açısından önemli olacak. Popüler bir e-ticaret sitesinde görüntülenen Meizu 18‘in yakın zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Vodafone Pay altyapısında Tmob imzası
Mobil ödeme uygulaması Vodafone Pay kullanıma sunuldu; Vodafone Pay’in uygulama ve altyapısı, yerli teknoloji şirketi Tmob tarafından hazırlandı.
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Pay, uluslararası pazarlara hizmet sunan yerli teknoloji şirketi Tmob’un geliştirdiği MFS Platformu’nun ileri teknoloji altyapısı üzerinde hazırlandı. Sadece 6 ay gibi iddialı bir sürede hazırlanan yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ile ön ödemeli alışveriş kartı Pay Kart ürün ailesi birleştirildi.
Tmob’un geliştirdiği uygulama ile kullanıcılar; sanal ve fiziksel Pay Kart’lara Vodafone Pay uygulaması ile banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor. Kullanıcılar, banka kartlarını uygulamasına tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Pay Kart’larını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor.
Vodafone Pay sayesinde; online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da hızlı, kolay ve güvenle yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep TL yükleyebiliyor. Ayrıca 12 yaş üstü herkes, kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak uygulamayı kullanabiliyor ve fiziksel Pay Kart sahibi olabiliyor.
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