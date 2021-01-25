160 Hz ekranlı ilk akıllı telefon, Şubat ayında geliyor!

MediaTek ilk 6nm işlem sürecine sahip Dimensity 1000 ve 1200 üst seviye çipleri yakın zamanda tanıtmışken; DigiTimes tarafından gelen bilgilere göre orta seviyeye hitap edecek yeni nesil Dimensity 700 ve 800 çipleri de yolda.

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Bu işlemciler TSMC firmasının geçmişte gördüğümüz 10nm ve 12nm mimarilerini kullanacaklar. Çiplerle hedeflenen şeyler ise güç verimliliğinin sağlanmasının yanında 6G öncesi 5G bağlantısı, medya ve oyun performansı olarak karşımıza çıkıyor.

MediaTek, TSMC’nin 12nm’lik işlem sürecini Helio G35 ve G25 gibi çipleri içeren Helio-G gibi serilerde daha önce de kullandı. Ancak ana Dimensity 700 çiplerinin bile şu anda daha gelişmiş 7nm’lik mimari kullandığını düşünecek olursak olayların nasıl gelişeceğini izleyip görmek gerekecek.

Tanıtım tarihi açısından ise MediaTek firması yeni Dimensity 700 çiplerini Nisan-Haziran çeyreği içerisinde bir yerde tanıtmayı planlıyor. Firmanın diğer yeni işlemcisi olacak olan Dimensity 800 ise MWC 2021 platformunda kullanıcıya sunulacak. Bu platformun şu anda planlandığı tarih ise 28 Haziran ile 1 Temmuz arası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki Avrupa’daki durumun gidişatına göre bu tarihlerde değişiklikler gözlemlenebileceğini de hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca geçen seneden beri Dimensity 600 işlemcisinin de üçüncü çeyrekte geleceği konuşuluyordu. Ancak o zamandan beri 600 serisi işlemcileriyle alakalı gelen bir bilgi olmadığını da buraya not olarak düşelim.