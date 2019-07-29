16 yaşındaki Fortnite oyuncusu 3 milyon dolar kazandı

Epic Games‘in düzenlediği 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Fortnite World Cup sonuçlandı. Turnuvayı ilk sırada bitiren 16 yaşındaki Kyle “Bugha” Giersdorf bu ödül havuzundan tam 3 milyon dolar alarak turnuvadan ayrıldı.
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Bugha, 3 milyon dolar kazandı
6 maçın ilkini kazanan, diğer oyunları da hem sıralama hem de öldürme sayısı olarak üst sıralarda bitirenn Bugha, bu performansıyla turnuvanın ilk sırasında yer almayı başardı.
Congratulations @bugha! pic.twitter.com/nchRlL3wUC
— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) July 28, 2019
Bu arada Cumartesi günü düzenlenen ikili turnuvada da altı maçın ikisini kazanan Emil “Nyhrox” Bergquist Pedersen ve David “Aqua” W. çiftinin yine 3 milyon dolarlık bir ödül kazandığını belirtelim.
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