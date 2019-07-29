16 yaşındaki Fortnite oyuncusu 3 milyon dolar kazandı

Epic Games‘in düzenlediği 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Fortnite World Cup sonuçlandı. Turnuvayı ilk sırada bitiren 16 yaşındaki Kyle “Bugha” Giersdorf bu ödül havuzundan tam 3 milyon dolar alarak turnuvadan ayrıldı.

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Bugha, 3 milyon dolar kazandı

6 maçın ilkini kazanan, diğer oyunları da hem sıralama hem de öldürme sayısı olarak üst sıralarda bitirenn Bugha, bu performansıyla turnuvanın ilk sırasında yer almayı başardı.

Bu arada Cumartesi günü düzenlenen ikili turnuvada da altı maçın ikisini kazanan Emil “Nyhrox” Bergquist Pedersen ve David “Aqua” W. çiftinin yine 3 milyon dolarlık bir ödül kazandığını belirtelim.