OPPO Şelale ekran tasarımını duyurdu!

OPPO saatler önce Şelale ekran tasarımını Twitter üzerinden duyurdu. Bu tasarımda 88 derecelik bir eğim yer alıyor ve bu sayede %100 ekran kasa oranına en yakın olan model unvanına sahip olacak.

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Aklılı telefon ekranları son yıllarda oldukça fazla değişikliğe uğramış durumda. Tam ekran deneyimini amaçlayan telefonlarda 18:9 format ile başlayan bu süreç çentik, kızak ve delikli ekran tasarımı ve daha bir çok farklı yapıda karşımıza çıktı.

Ancak OPPO tanıtmış olduğu yeni tasarım ile birlikte yeni çıkacak eğimli telefonlarında bu eğimin üzerinde ekrana ayrılan bölüm artacak. Şuana kadar eğimli telefonlarda belirli bir noktaya kadar eğim içerisinde ekran yer alırken belirli bir bölgesi de çerçeveye ayrılıyordu. Bu nedenle ekran kasa oranı da düşüyordu.

OPPO Find X ile karşılaştırılan yeni telefon artık oval bir yapı yerine daha keskin hatları kullanıyor. Bunun yanında verilen eğim sayesinde elde edilen daha ince yapısı da tasarımda ön plana çıkan detaylar arasında. Daha canlı bir ekran ile gelen telefonun ekranının üzerinde herhangi bir kamera veya sensör yer almıyor. Bu da ekran altı kamera teknolojisini bu modelde görebileceğimiz anlamına geliyor.

Ekran altı kamera teknolojisinin patentini alan OPPO, Mobil Dünya kongresinde bu teknolojiyi tanıtmıştı. Bu teknoloji sayesinde ekran altında gizlenen kamera açıldığı zaman üzerinde yanan pikseller söndürülüyor ve etrafı net bir şekilde algılaması sağlanıyordu.

Yüzde yüz ekran oranı için hangi markalar çalışıyor?

Huawei tarafında ise yakın zamanda tanıtacak olduğu Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin 90 derece eğimi yer aldığı hakkında sızıntılar mevcut. Benzer bir tasarım ile gelecek olan modelin yan çerçevesi tamamen ekrandan oluşacağı için önümüzdeki günlerde yüzde yüz ekran oranına daha yakın bir model olacağı ortada. Oppo ve Huawei haricinde başka bir marka tarafından herhangi bir sızıntı bulunmuyor olsa da önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

Şelale ekran tasarımının artı/eksi yönleri

Bu tasarımın günlük kullanımda fazlaca artısı bulunuyor. Film izlerken, oyun oynarken veya normal kullanımınızda size çok daha güzel bir deneyim yaşatacağı ortada. Yalnız telefonun eğimli alanına günde çok fazla el ile temas edeceğinden önümüzdeki günlerde problem yaşatır mı sorularını da akıllara getiriyor.