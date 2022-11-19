Ken Block’un şimdiye kadar ki ilk Elecrikhana’sı YouTube’da yaklaşık 4,5 milyon izlenmeye ulaştı. Ken Block ve ekibi tarafından yapılmış gösteri yalnızca tek Las Vegas’ta geçmekle kalmıyor, aynı zamanda bu kadar duman çıkaran araba elektrikliydi.

Audi; perde arkasında neler olduğunu, hazırlıkları ve 8 aydan kısa bir sürede böyle bir projeyi bir araya getirmek için neler gerektiğini ortaya koyan kısa bir belgesel hazırladı. Küçük mühendis ekibine, klasik S1 Quattro’ya saygı duruşu olarak mükemmel şekilde çalışacak ve aynı zamanda mükemmel bir drift makinesi olacak sıfırdan bir araba yaratmak görevi verildi.

Özünde S1 Hoonitron, karbon fiber panellerle sarılmış tekerlekler üzerinde bir kafestir. Arabanın sadece 2.4 metre gibi gülünç derecede kısa bir dingil mesafesi var, ön ve arka McPherson payandaları, zıplamaların üstesinden gelebilmek için 200 mm yay hareketine sahip. Kabin dar ve ön ve arka paletler süper geniş, 52/48 ağırlık dağılımı ile mükemmel bir denge ve çeviklik yaratıyor.

Araba, şanzıman dahil her biri yalnızca 55 kg ağırlığındaki iki motor-jeneratör ünitesi (MGU) tarafından destekleniyor. Her MGU’nun 250 kW gücü ve 320 Nm torku var -toplamda 500 kW ve 640 Nm-. Mühendisler, motorlar 28.000 dev/dak’da döndüğü için 12:1 dişli oranlı şanzımanlar tasarlamak zorundaydı. O zavallı lastiklerin hiç yaşama şansı olmadı.

Elektrik, toplam kapasitesi 57.6 kWh olan dört adet 14.4 kWh pil paketi ile sağlanıyor. Bunlar, Audi araçlarında kullanılan standart 800V pillerdir ve daha büyük pilin şarj edilmesini beklemek yerine hızlı değişime izin vermek için daha küçük paketlere bölünmüş. Açıkçası, Hoonigan ekibi ve Audi mühendisleri, Nio’nun o departmandaki ilerlemesini yakından izliyorlardı.

İnanılmaz makine, inanılmaz mühendislik, teknoloji harikası ve inanılmaz sürüş becerileri. Pek çok insan bunun bir elektrikli araba ile başarılabileceğine hala inanamıyor, birçok insan tüm duman ve gürültünün elektrikli araba fikrini geçersiz kıldığını savunuyor. Belki öyle ama gerçek şu ki, elektrikli araba Las Vegas’ta gazla çalışan hiçbir arabanın asla yapamayacağı numaralar yaptı.

İzlemek isteyenler için Audi x Ken Block | The journey to Electrikhana: