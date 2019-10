Redmi Note 8 inceleme | Note 7’den ne kadar iyi?

Casper VIA A4 incelemesi ile karşınızdayız. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan VIA A4, selefi VIA A3’e göre ne gibi avantajlar sunuyor hep beraber göreceğiz.

Casper VIA A4 yeni tasarımıyla dikkat çekerken MediaTek Helio P23’ten gücünü alıyor. 6,3 inç FHD+ ekrana saihp olan VIA A4, 4 GB ile 6 GB RAM ve 128 GB ile 64 GB depolama alanına sahip.

Bu videomuzda Casper VIA A4’ün detayları ve yorumlarımızı görebilirsiniz.

İyi seyirler…