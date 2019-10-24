Akıllı Telefon
Redmi Note 8 inceleme | Note 7’den ne kadar iyi?
Redmi Note 8 incelemesi ile karşınızdayız. Bu videomuzda Redmi Note 7’nin yenilenmiş versiyonu olan Note 8’e göz atıyoruz.
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Geçtiğimiz dönem fiyat/performans oranı olarak fazlasıyla dikkat çeken Redmi Note 7’nin yenilenen versiyonu olarak kabul edebileceğimiz Redmi Note 8, özellikle iki kameradan dört kameraya geçişiyle dikkat çekiyor.
48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lensinin yanı sıra 2 MP derinlik sensörü içeren dörtlü yapısıyla çekimlerde önemli geliştirmeler sağlayan Redmi Note 8, performans açısından ise ufak bir güncelleme almış.
Snapdragon 660 kullanan Note 7 yerine Snapdragon 665’e terfi eden Note 8, genel performansa pek etki etmese de oyunlar konusunda akıcı deneyime devam ediyor.
Biz de bu videomuzda hem Redmi Note 7’ye göre artılarını hem de genel performansıyla Redmi Note 8’in tüm detaylarına göz atıyoruz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Yerli ve şık | Casper VIA A4 inceleme
Casper VIA A4 incelemesi ile karşınızdayız. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan VIA A4, selefi VIA A3’e göre ne gibi avantajlar sunuyor hep beraber göreceğiz.
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Casper VIA A4 yeni tasarımıyla dikkat çekerken MediaTek Helio P23’ten gücünü alıyor. 6,3 inç FHD+ ekrana saihp olan VIA A4, 4 GB ile 6 GB RAM ve 128 GB ile 64 GB depolama alanına sahip.
Bu videomuzda Casper VIA A4’ün detayları ve yorumlarımızı görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Honor 20 incelemesi | Honor’un en iyisi!
Honor 20 incelemesi ile karşınızdayız. Honor’un ülkemizde sattığı telefonlar arasında tepe modeli olan bu telefon, bu videoda konuğumuz oldu.
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Honor 20 özellikleri
Honor 20, şık bir tasarımıyla bizleri karşılıyor. 3D arka kapağı ile ışığın düşüşüne göre derinleşen bir yapıya sahip olan cihaz, ön 6,26 inç FullView ekranında bulunan delikli kamera tasarımıyla yenilikleri takip ediyor. Aynı zamanda yanda bulunan parmak izi okuyucusu ekrandan parmak izi okumaya göre çok daha iyi seviyede.
Kulaklık girişi olmasa da özel kutusunda Honor AM61 kablosuz kulaklık hediyesiyle gelen cihaz, 48 MP + 16 MP + 2 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera sensörü dizilimine ve 32 MP değerinde de bir ön kamera sunuyor. Özellikle kendilerinin AIS olarak nitelendirdiği EIS sistemiyle çok başarılı bir sabitleme yaptığını da belirtelim.
Gücünü Huawei’nin en iyi işlemcilerinden Kirin 980’i kullanan telefon performans açısından sorunsuz bir deneyim vadediyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla beraber telefon kullanımında piyasanın en iyilerinden biri diyebiliriz.
Son olarak 3750 mAh bataryasını 22,5 W Honor SuperCharge ile çabucak doldurabilen cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
BİM’de 1150 TL’ye satılacak Meizu Note 8 alınır mı?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 4 Ekim Cuma günü BİM’de 1150 TL‘ye satılacak Meizu Note 8 modelini değerlendirdik.
Meizu Note 8 alınır mı?
Öncelikle fiyat karşılaştırması yaptığımızda, Hepsiburada gibi web sitelerinde ürünün fiyatının 1299 TL olduğunu görüyoruz. Yani BİM‘in fiyatı 150 TL daha uygun.
Tasarım tarafında ürünün mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri olsa da, BİM’de sadece siyah renginin satılacağını belirtelim. Yekpare metal kasa kullanan cihaz, bu anlamda bulunduğu fiyat segmentine göre kaliteli bir tasarımı sunmayı başarıyor. Ön taraftan baktığınızda ise geleneksel çerçeve tasarımıyla birlikte %80.5’lik bir ekran kasa oranı görüyoruz. Arka bölümde yer alan parmak izi sensörü bize biraz küçük geldi. Ayrıca hız konusunda da çok verimli değil. Ancak cihazda yüz tanıma teknolojisi de yer alıyor ve parmak izi sensörüne göre günlük hayatta daha hızlı sonuçlar veriyor.
6 inç boyutlu ekranda Full HD+ ve IPS LCD çözünürlük kullanılmış. Telefonda Snapdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.
Arka tarafta Sony IMX362 sensörünü kullanan F/1.9 diyafram değerine sahip 12 MP‘lik ana kamera ile birlikte 5 MP‘lik derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak 3600 mAh batarya kapasitesi ile gelen Meizu Note 8 modelinde, kutu içeriğinden çıkan 24W şarj adaptörüyle birlikte hızlı mCharge teknolojisi kullanıcılara sunuluyor.