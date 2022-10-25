25-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanyada, 15. yıla özel 15 ürüne özel tekliflerle alışverişin MediaMarkt’la tam zamanı! Akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, robot süpürgeden televizyona çeşitli ürünlerle 15. Yıla özel sürpriz teklifler sizleri bekliyor.

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Kampanyaya dahil olan tüm ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. Ancak tabii ki sizler için aralarından ürünlerde seçtik. İşte o ürünler:



Yeni bir dizüstü bilgisayar arayanların en iyi tercihlerinden birisi olmaya aday olan Lenovo Flex 5, Ryzen 3 5300U işlemcisini kullanırken, 4GB RAM’e sahip. 14 inç Full HD ekranı bulunan bilgisayar, Windows 11 işletim sistemine sahip. Ayrıca satın almanız durumunda 3 aylık Game Pass ve dokunmatik kalem de hediye. Eğer siz de Lenovo Flex 5’e göz atmak ve 9999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.



Samsung Galaxy ailesinin en tepesinde bulunan S22 özellikle kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle beraber amiral gemisi performansı kullanıcsına verebiliyor. 6.1 inç ekranıyla elde tutuş konforu yaratırken geniş bir görüntüleme alanı da sunabiliyor. Arka taraftaki 50MP +12MP +10MP kamera kurulumu ile hem videolarınızı hem de fotoğraflarınızı yüksek kalitede kaydederek anılarınızı ölümsüzleştirebiliyorsunuz. 3700 mAh bataryası bulunan Galaxy S22’ye göz atmak ve 17.849 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.



Bir panel üreticisi olan TCL, uygun fiyatlı televizyonlarıyla da dikkat çekiyor. 50C725GTV modelinin 50 inç 126 ekran modeli ise sizin aradığınız modellerden birisi olabilir. 4K UHD çözünürlüğü sunan televizyon ayrıca HDR10 desteğine de sahip. Bu sayede yüksek oranda kontrast ve parlak görüntüler de sağlıyor. Google TV olmasıyla içerisinde hazır bir arayüze sahip olan TCL 50C725GTV modeline göz atmak ve 9979 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.



Son zamanların yeni gözdesi akıllı robot süpürgeler. Size zahmet çıkarmadan uygulama üzerinden evinizi ofisinizi temizler, zamandan da tasarruf ettirir. Robot süpürgeler konusunda iddialı olan markalardan birisi de Xiaomi. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite modeli ise özellikle uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 25W maksimum güce sahip olan süpürge 72 dB ses seviyesi ile çalışırken sizi de rahatsız etmiyor. Eğer siz de Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite modeline göz atmak ve 4799 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.