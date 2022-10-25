HWP OTO dosya konusu videolarımızda bu sefer de 29 Ekim tarihinde seri üretimi başlayacak olan TOGG’un farklı fiyat bantlarında rakibi olabilecek diğer elektrikli araçlara göz atacağız. 2022 yılının son çeyreğinde gelmesini beklediğimiz ve 2023 yılında piyasaya çıkacak olan modelleri Araba Habercisi Murat Tosun ve Aydoğan Aykanat aktarıyor.

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Özellikle Dacia’nın %100 elektrikli modeli Dacia Spring, fiyat/performans noktasında merakla beklenen araçlar noktasında zirveyi oynarken, Peugeot, Renault, Volkswagen gibi markalardan da farklı araçları bekliyoruz.

Detayları videomuzda Murat ve Aydoğan aktarıyor.