Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için hazırlanan yeni yasa taslağının detaylarını paylaştı. Bu ay sonunda TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile birlikte küçük yaştaki çocukların platformlara erişimi ciddi bir denetime tabi tutulacak. Peki, milyonlarca aileyi ilgilendiren 15 yaş altına sosyal medya yasağı çocukları nasıl etkileyecek?

15 yaş altına sosyal medya yasağı çocukları nasıl etkileyecek?

Bakan Göktaş, torba yasa kapsamında sunulacak olan düzenlemenin temelinde çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasını engellemek olduğunu söylüyor. Hazırlanan taslakla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarına çok ciddi yükümlülükler getiriliyor. Artık platformların, yaş sınırının altındaki çocuklara hesap açtırmama ve hizmet sunmama gibi sorumlulukları bulunuyor. Bu noktada 15 yaş altına sosyal medya yasağı bir koruma kalkanı görevi görecek.

Düzenleme kapsamında sadece yasaklama değil, aynı zamanda zararlı içeriklerin önlenmesi için filtreleme sistemleri de zorunlu hale geliyor. Bakanlık, yaklaşık 1,5 yıldır bu proje üzerinde akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ailelerle birlikte çalışıyor. Çocukların dijital güvenliği adına atılan bu adımın dünyada da benzer örnekleri bulunuyor; örneğin Avustralya geçtiğimiz günlerde 16 yaş sınırı getirmişti. Dolayısıyla 15 yaş altına sosyal medya yasağı küresel bir eğilimin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Zararlı içeriklere karşı 7/24 takip yapılıyor

Bakanlık bünyesinde kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ve DUY ihbar platformu sayesinde içerikler kesintisiz olarak izleniyor. Göktaş, bugüne kadar yaklaşık 3 bin zararlı içeriğe doğrudan müdahale edildiğini ve bu içeriklerin yargıya taşındığını belirtiyor. Mahkeme kararlarının ardından BTK aracılığıyla erişim engelleri uygulanıyor. Bu süreçte 15 yaş altına sosyal medya yasağı sayesinde suç örgütlerinin çocuklara ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklar üzerinde depresyon, anksiyete ve çeşitli davranış bozukluklarına yol açtığı biliniyor. Bakanlık, meclise gelecek olan bu kısıtlamaların yanı sıra “Çocuklar Güvende” gibi uygulamalarla da dijital bilinci artırmayı planlıyor. 15 yaş altına sosyal medya yasağı hayata geçtiğinde, çocukların ruhsal sağlığını korumak için yasal bir zemin oluşmuş olacak.

Meclis komisyonuna ay sonunda sevk edilecek olan tasarı, sosyal medya devlerinin çocuklara yönelik yaklaşımlarını kökten değiştirebilir. Bakan Göktaş’ın açıklamalarına göre, çocukların güvenliği artık sadece ailelerin değil, devletin ve teknoloji şirketlerinin de ortak sorumluluğu haline geliyor. Bu kapsamlı paketle birlikte 15 yaş altına sosyal medya yasağı dijital dünyada yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

