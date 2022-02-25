120 Hz Ekranlı Realme Narzo 50 Tanıtıldı!

Realme, bütçe odaklı yeni Narzo 50 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Narzo serisinin “performans odaklı” ideolojisini taşıyor ve her ikisi de geçen yıl Hindistan’da piyasaya sürülen Narzo 50A ve Narzo 50i‘ye katılıyor.

Realme Narzo 50 Teknik Özellikler

Realme Narzo 50, diğer Narzo 50 telefonlara kıyasla farklı bir tasarıma sahip ancak Realme 8s‘e benziyor. Büyük kamera muhafazalarına sahip dikdörtgen bir arka kamera çıkıntısı var. Ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir delik yer alıyor.

Ekran özelliklerine bakacak olursak 6.6 inç boyutundadır ve Full HD+ ekran çözünürlüğünü ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Telefon, daha önce duyurulduğu üzere bir MediaTek Helio G96 oyun yonga seti tarafından destekleniyor. Telefon, 6 GB‘a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca, kullanıcılara 5 GB‘a kadar ekstra RAM sağlayan Dinamik RAM Genişletme (DRE) desteği de vardır.

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Realme Narzo 50‘nin arkasında 50MP birincil snapper, 2MP portre lensi ve 2MP makro kamera dahil olmak üzere üç kamera bulunuyor. Ultra geniş bir lensin olmaması hayal kırıklığı yaratıyor. Ön taraftaki selfie kamerası ise 16MP‘de duruyor. Portre modu, ağır çekim videolar, HDR, Yapay zeka Sahne Tanıma, Yapay zeka Güzellik ve bu cihaz tarafından desteklenen daha pek çok kamera özelliği vardır.

Cihazda 5.000 mAh pil ve 33W Dart Charge hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca Narzo 50, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ı sürümü ile birlikte geliyor. Ek ayrıntılar, yana monte parmak izi tarayıcı, USB Type-C bağlantı noktası, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth sürüm 5.1 özelliklerini içeriyor. Ekstra olarak Narzo 50, Speed ​​Black ve Speed ​​Blue renk seçenekleri ile birlikte geliyor.