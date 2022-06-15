HUAWEI’nin 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği bölgesel ürün lansmanı öncesinde HUAWEI Online Mağaza’da özel bir kampanya hazırladı. Mağazada önceden kayıt yapan kullanıcılar arasında yeni nesil MateBook D16’yı alan ilk 50 kişiye 2.299 TL değerindeki MatePad T10s 32 GB tablet hediye diliyor.

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Huawei’nin dizüstü bilgisayar ailesi olan MateBook serisine en son eklenen, 12. Nesil Intel Core işlemcili HUAWEI MateBook D16 satışa çıkıyor. Yeni MateBook D16, tasarımsal olarak farklı bir deneyim sunacak. Kampanyaya erişmek için buradaki bağlantıya tıklayın.

HUAWEI MateBook D16, MateBook D Serisi’nin ince çerçeve tasarımını geliştirmiş. Bu, ekranda daha geniş bir çalışma alanı sağlayarak kullanıcıların daha büyük ve daha uzun bir ekran alanıyla tabloları, verileri ve belgeleri daha kolay görüntülemesine olanak tanıyor. Huawei, 15,6 inçlik bilgisayar kasasına 16 inçlik büyük bir ekran yerleştirdi. Bu da ekranın görünür alanını genişletirken gövdenin küçük kalmasını sağlıyor. 12. Nesil Intel işlemciden gücünü alan MateBook D16, Huawei MateBook serisinde ilk kez yer verilen numerik tuş takımı ve 1080p yapay zeka destekli kamera gibi özelliklere de sahip.

MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonlarından satın alan kullanıcılara ayrıca bir adet 2.899 TL değerindeki MatePad T10s 64 GB tabletin yanında 2.199 TL değerindeki Sound Joy, 999 TL değerindeki dizüstü bilgisayar taşıma sırt çantası ve 399 TL değerindeki bluetooth fare hediye ediliyor. Bunun yanında ön satış kampanyası dahilinde her MateBook D16 modelinde sepette 500 TL indirim yapılıyor. Siparişten sonra HUAWEI Online Mağaza’ya yorum bırakan kullanıcılar ayrıca HUAWEI’nin 799 TL değerindeki Wi-Fi 6’lı AX3 Dual Core router’ını kazanıyor. Aynı zamanda kullanıcılar satın aldıkları ürüne ait deneyimini Huawei Topluluğu’nda paylaşarak 1.249 TL değerindeki HUAWEI Watch Fit Mini kazanma şansı da yakalıyorlar. Böylece şanslı kullanıcılar Matebook D16’nın yanı sıra 7.350 TL değerindeki HUAWEI hediyelerinin de sahibi oluyorlar.