11. nesil Intel işlemcilerin tanıtım tarihi belli oldu

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel, yeni masaüstü işlemcilerinin tanıtım tarihini açıkladı. Rocket Lake olarak adlandırılan 11. nesil işlemciler, yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Tam tarih belli olmamakla beraber yeni işlemcilerin Mart ayında gelmesi bekleniyor.

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11. nesil Rocket Lake işlemciler neler sunacak?

2021 yılının ilk çeyreğine tanıtılacak Rocket Lake işlemciler mevcut 400 serisi Intel destekli ana kartlar ile uyumlu olacak. Yeni işlemcilerin bir önceki nesle göre, ortaya çıkan en büyük farkları PCIe 4.0 desteğiyle birlikte gelecek olmaları. Ayrıca Rocket Lake işlemciler yüksek hızlı Thunderbolt 4 bağlantı desteğine sahip olacak. Hayal kırıklığı yaratan kısım ise yeni işlemcilerin tekrar 14 nm üretim sürecinden geçecek olmaları. Intel bu konuda nesillerdir bir atılım yapamadı. 7 nm ile üretilecek ilk Intel işlemciler en erken 2022 yılının sonunda gelecek. Yeni işlemcilerin önceki nesilde olduğu gibi 5 GHz saat hızını aşması bekleniyor.

AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte Intel oldukça zor günler yaşıyor. AMD geçtiğimiz yıl 7 nm teknolojisine geçerken Intel’in hala 14 nm teknolojisini kullanması tepki çekebilir. Daha önce hata yaptığını kabul eden ve kullanıcılardan özür dileyen Intel, Rocket Lake işlemciler ile performansta ciddi bir atılım yapmak istiyor. Ancak 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcilerindeki değişime benzer köklü bir değişim, 12 .nesil masaüstü Intel işlemcilerle birlikte bekleniyor.