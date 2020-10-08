Donanım
11. nesil Intel işlemcilerin tanıtım tarihi belli oldu
Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Intel, yeni masaüstü işlemcilerinin tanıtım tarihini açıkladı. Rocket Lake olarak adlandırılan 11. nesil işlemciler, yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Tam tarih belli olmamakla beraber yeni işlemcilerin Mart ayında gelmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: AMD RX 6000, RTX 3080’e kafa tutuyor!
11. nesil Rocket Lake işlemciler neler sunacak?
2021 yılının ilk çeyreğine tanıtılacak Rocket Lake işlemciler mevcut 400 serisi Intel destekli ana kartlar ile uyumlu olacak. Yeni işlemcilerin bir önceki nesle göre, ortaya çıkan en büyük farkları PCIe 4.0 desteğiyle birlikte gelecek olmaları. Ayrıca Rocket Lake işlemciler yüksek hızlı Thunderbolt 4 bağlantı desteğine sahip olacak. Hayal kırıklığı yaratan kısım ise yeni işlemcilerin tekrar 14 nm üretim sürecinden geçecek olmaları. Intel bu konuda nesillerdir bir atılım yapamadı. 7 nm ile üretilecek ilk Intel işlemciler en erken 2022 yılının sonunda gelecek. Yeni işlemcilerin önceki nesilde olduğu gibi 5 GHz saat hızını aşması bekleniyor.
AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte Intel oldukça zor günler yaşıyor. AMD geçtiğimiz yıl 7 nm teknolojisine geçerken Intel’in hala 14 nm teknolojisini kullanması tepki çekebilir. Daha önce hata yaptığını kabul eden ve kullanıcılardan özür dileyen Intel, Rocket Lake işlemciler ile performansta ciddi bir atılım yapmak istiyor. Ancak 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcilerindeki değişime benzer köklü bir değişim, 12 .nesil masaüstü Intel işlemcilerle birlikte bekleniyor.
Donanım
AMD RX 6000, RTX 3080’e kafa tutuyor!
AMD, RDNA 2 mimarisine sahip merakla beklenen RX 6000 serisi ekran kartlarının performansına dair ilk verileri paylaştı. İşlemci departmanında Intel’e zor günler yaşatan AMD, aynı başarıyı ekran kartı departmanında yakalayamamıştı. Şirket, RX 6000 ile birlikte Nvida’yla olan farkı azaltacak gibi gözüküyor.
İlginizi çekebilir: AMD, Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu!
AMD RX 6000, RTX 3080’e meydan okuyor
AMD, bugün Zen 3 mimarisiyle geliştirilen Ryzen 5000 işlemcileri duyurmak için bir etkinlik düzenledi. AMD, sürpriz yaparak yakın zamanda tanıtılacak olan RX 6000 serisi ekran kartını ilk kez görücüye çıkardı ve oyun performansı hakkında ilk verileri yayınladı. RX 6000, 4K çözünürlükte yapılan testlerde almayı başardığı FPS değerleriyle bekleyen oyuncuları etkilemeyi başardı. AMD’nin yeni ekran kartı, 4K çözünürlükte Borderlands’in en yüksek ayarlarında 61 FPS almayı başarıyor. RTX 3080 aynı ayarlarda 60.6 FPS alıyor. GEARS 5 ile 4K çözünürlükte yapılan testte RX 6000 ekran kartı 73 FPS alırken RTX 3080 79.6 FPS alıyor. Yine de bu sonuçlar AMD tarafından paylaşıldı için kartın, gerçek dünya performansı daha farklı olabilir.
RX 5000 serisi ile Nvidia’nın tepe modellerine rakip olamayan AMD, bu sefer hedefini daha yukarı konumlandırmış durumda. Ancak sızıntılara göre Nvidia, henüz bütün kartlarını oynamamış durumda. AMD’nin yeni ekran kartlarını tanıtmasının ardından Nvidia’nın RTX 3000 serisinin daha yüksek bellek kapasiteli modellerini tanıtması bekleniyor. AMD’nin RDNA 2 mimarisine sahip RX 6000 ekran kartları 28 Ekim’de tanıtılacak.
Donanım
AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu!
AMD, merakla beklenen Ryzen 5000 işlemcilerini bugün düzenlediği etkilikte duyurdu. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle gelen işlemciler, 7nm+ üretim sürecinden geçerek üretilecekler. AMD’nin yeni işlemcileri çok ciddi performans artışlarını ve geliştirmeleri berabererinde getiriyor.
İlginizi çekebilir: Gigabyte, Aorus RTX 30 serisini duyurdu
AMD Ryzen 5000 işlemciler neler vaat ediyor?
Ryzen işlemciler ile birlikte en büyük rakibi Intel’e zor günler yaşatan AMD, yeni işlemcileriyle birlikte çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. AMD’nin Zen 3 mimarisiyle geliştirilen ve 7nm+ üretim sürecinden geçen Ryzen 5000 işlemciler önceki nesle göre %29 performans artışı vaat ediyor.
AMD, yeni ailesinin üyelerinden biri olan Ryzen 5900X’i dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak nitelendirdi. Böylece AMD, rakibi Intel’in tek çekirdek performansı dolayısıyla elinde bulundurduğu en iyi oyun işlemcisi unvanını eline geçirmiş oldu. AMD, şimdilik Ryzen 5000 ailesinin 4 üyesini tanıttı.
Ryzen 5000 ailesinin tepe modeli Ryzen 9 5950X, 16 çekirdek ve 36 izleğe sahip. Baz frekansı 3.4 GHz olan işlemci, 4.9 GHz’e kadar çıkabiliyor. Ryzen 9 5950X, 799 dolar fiyat etiketine sahip. Ryzen 9 5900X ise 12 çekirdek ve 24 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci , 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor. Fiyatı ise 549 dolar.
Orta-üst seviyeye hitap eden Ryzen 7 5800X, 8 çekirdek ve 16 izleğe sahip. Baz frekansı 3.8 GHz olan işlemci, 4.7 GHz’e kadar çıkabiliyor. 5800X, 449 dolar fiyat etiketine sahip. Şu an için tanıtılan en uygun fiyatlı işlemci olan Ryzen 5 5600X, 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip. Baz frekansı 3.7 GHz olan işlemci, 4.6 GHz’e çıkabiliyor. Tamamı Zen 3 mimarisine sahip işlemciler, 5 Kasım’da satışa çıkacak.
Donanım
Gigabyte, Aorus GeForce RTX 30 serisini duyurdu
Gigabyte, bugün yeni Aorus GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını Tayvan’da duyurdu. Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni Aorus modeli, Aorus GeForce RTX™ 3090 Xtreme 24G, Aorus GeForce RTX™ 3090 Master 24G, Aorus GeForce RTX™ 3080 Xtreme 10G ve AORUS GeForce RTX™ 3080 Master 10G şeklinde.
İlginizi çekebilir: Gigabyte, yeni oyuncu monitörü serisini duyurdu!
4 yeni Gigabyte ürünü de, hız aşırtma teknolojisini kullanıyor
Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni ekran kartı da, Gigabyte GPU Gauntlet sayesinde, hız aşırtma (overclock) teknolojisine sahip. Ayrıca geçmiş ürünlerinden gelen bilgi birikimiyle Gigabyte, geliştirilmiş Max-Covered soğutma teknolojisiyle, yüksek W değerlerine sahip soğutma üniteleri kullanıyor. Bu sayede Gigabyte, yeni GeForce RTX ürünlerinde soğutma performansını da artırmış durumda. Yanlarda 2 adet 115 mm çaplı ve ortada 1 adet 100mm çaplı fanla desteklenen soğutma sistemi, ısınma problemlerinin önüne geçebilmek için tasarlanmış durumda. Kartların içindeki hava akışı da, gerekli sirkülasyon sağlanarak; yüksek hızlarda stabil bir şekilde çalışabilmeye elverişli olarak tasarlanmış.
Yeni ekran kartlarının üstünde, gömülü bir LCD panel de bulunuyor. Bu LCD ekran üzerinden ekran kartınızın durumunu görebilmeniz mümkün. Ayrıca RGB Fusion 2.0 ile, ekran kartlarınızın RGB aydınlatmalarını kişiselleştirebilmeniz de mümkün. RGB Fusion 2.0, sadece ekran kartınızda değil, Gigabyte Aorus serisi bütün ekipmanlarınızla da senkronize olarak çalışabiliyor.
Aorus, RTX 30 serisi ekran kartlarında 6 adet görüntü çıkışı sunabilen tek model
3 adet HDMI ve 3 adet DP çıkışı bulunduran Aorus GeForce RTX 30 serisi, ayarlanabilir fan seçeneklerine de sahip. Böylece dilediğiniz zamanlarda fanların çalışma hızını kısarak daha sessiz bir çalışma ortamı sağlayabilmeniz mümkün.
Malzeme kalitesiyle de iddialı olan Gigabyte ürünleri, tam otomasyonlu üretim tesislerinde üretiliyor ve çok sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor. Bütün bu üretim ve kalite kontrol süreçlerine güvenen Gigabyte, müşterilerine 4 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu sayede çoğu Gigabyte kullanıcısı, satın aldıkları ürünleri uzun yıllar boyunca rahat bir biçimde kullanmaya devam edebiliyorlar.
Lansman sırasında Gigabyte yetkilileri, bu ürünlere ek olarak sıvı soğutmalı ekran kartları üreteceklerini de belirtti. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!