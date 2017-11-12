11.11 Çılgınlığı: Bir Günde AliBaba’dan 25 Milyar Dolar, N11’den ise 140 Milyon TL Satış!

Son yılların alışveriş çılgınlığı günü olarak geçen 11.11, yani 11 Kasım tarihinde dünya genelinde 25 Milyar Dolar satış yapan AliBaba ve ülkemizde 140 Milyon TL satış yapan N11 dikkat çekiyor.

Günümüz dünyasında insanoğlunun en sevdiği olay tüketici olmak. Yeni ürünler satın almayı ve özellikle birçok ürüne indirimli ulaşabilmeyi görev edinen insanlar için muhteşem bir tarih geride kaldı. 11 Kasım tarihinde dünya üzerindeki birçok satış kanalının uyguladığı alışveriş çılgınlığı, ülkemizde ve dünya genelinde rekor denilebilecek satışlara imza attı.

İlk olarak AliBaba’dan başlamak gerekirse, AliBaba ve AliExpress üzerinden uyguladığı 11.11 kampanyasında sadece 1 günde sunduğu indirimler ile 25 Milyar Dolar satış geliri elde eden AliBaba, Bekarlar Günü dediğimiz bu etkinlikte 1 günde yapılan alışveriş rekorunu kırdı.

Bir diğer taraftan ülkemizde de aynı sistemi uygulayan N11.com, bir süredir hem televizyon hem de online reklamlarından güzel bir geri dönüt alarak 140 Milyon TL satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl bir günde 65 milyon liralık satışla rekor kıran N11.com, bu yıl ise bu rakamı sadece ilk 11 saatte yakaladı. Yine bu tarihe özel fiyatla satışa çıkan 111 adet yeni Volkswagen Golf otomobilin 81 tanesi 60 saniye içinde tükenirken, 111 otomobilin tamamı ilk yarım saat içerisinde satılmış oldu.

11.11 “Bekarlar Günü” Nedir?

Ülkemizde ise bu tüketim çılgınlığının dünyanın her bölgesinden alındığını görmekteyiz. Yılbaşı, Sevgililer Günü gibi klasik dünya genelinde kutlanan dönemler dışında alışveriş dünyasına Cadılar Bayramı ve Kara Cuma da yansımalar yapmıştı. 11.11 tarihi ise aslına bakarsanız batı değil, doğu dünyasının hatta özellikle Çin’de ortaya çıkan bir tarih.

Sevgililer gününe inat kutlanan bekarlar günü, aslında Black Friday’in doğu şubesi denebilir. Ancak ülkemizde de etkileri görülünce dünyanın doğusu ile batısını bağlama noktasında çok önemli bir konumda olan ülkemizde hem doğunun hem batının alışveriş şöleni gelince kombo yapmış oluyoruz.