Poco X3 GT vs Redmi Note 10 Pro | 100 Lira Farkla Hangisi?

Xiaomi bünyesindeki en popüler 2 seri olan Redmi Note serisi ve Poco X3 serisinin en üst modellerini kıyaslıyoruz. Gelin bakalım hangi taraf üstün çıkacak.

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Poco X3 GT ve Redmi Note 10 Pro modellerinin güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Tasarım

Tasarım noktasına gelince bize kalırsa 2 cihazın da dezavantajlı olduğu konular var. Örneğin Redmi Note 10 Pro gayet büyük bir kamera çıkıntısına sahipken; Poco X3 GT arka kapaktaki dikey çizgilerle elden kolay kayar bir hale geliyor. Bu 2 durum da tasarım anlamında baktığınız zaman dezavantaj oluşturabiliyor. Kimse, telefonunun her yere takılabilecek bir çıkıntıya sahip olmasını veya elden kolay kayabilecek bir formda olmasını kabul etmeyecektir diye tahmin ediyoruz.

Tasarımları genel anlamda değerlendirecek olursak da; Redmi Note 10 Pro daha ağırbaşlı bir tasarıma sahipken X3 GT biraz daha genç ve spor bir tasarıma sahip. Son olarak da Redmi Note 10 Pro’da 3.5 mm kulaklık girişi bulunurken Poco X3 GT’de bu bağlantı noktası bulunmuyor. Bu durum da, hala kablolu bir kulaklık veya hoparlör kullananlar için dikkat edilmesi gereken konulardan biri.

Fiyat konusu

İki cihazın da fiyatları tartışılacak seviyede. Bunun sebebi ise, Redmi Note 10 Pro’nun bugünkü fiyatının piyasaya çıkış fiyatına göre yüksek oranda artmış olması. Öte yandan X3 GT’yi eleştirdiğimiz nokta ise fiyatının henüz beklediğimiz seviyeye düşmemiş olması. Fiyatı, çıktığı günden bu yana %10’un üzerinde yükselen Redmi Note 10 Pro ve %10’un üzerinde düşüş gösteren Poco X3 GT bir araya geldiği zaman, içinden çıkılması zor bir seçimle karşılaşıyoruz. Fakat yine de 2 cihazı eğer fiyat ve performans çerçevesi içinde değerlendirecek isek; o durumda Redmi Note 10 Pro hala önde gibi gözüküyor.

Ekran

2 cihaz ekran tarafında çok net bir biçimde ayrılıyor. Poco X3 GT’de 120 Hz IPS LCD bir ekran bulunurken Redmi Note 10 Pro’da 120 Hz AMOLED ekran bulunmakta. Çoğunluğun oyunu AMOLED panellerden yana kullandığını düşünürsek de; ekran noktasında Redmi Note 10 Pro’nun bir üstünlüğü mevcut diyebiliriz.

İşlemci

Poco X3 GT’de çok merak edilen işlemcilerden MediaTek Dimensity 1100 bulunurken Redmi Note 10 Pro’da daha önce Poco X3 NFC modelinde gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 732G bulunuyor. Dimensity 1100, Snapdragon 732G’den daha güçlü bir işlemci olsa da; Poco X3 GT’de işlemcinin belli noktalarda kısıldığını düşünüyoruz. Örneğin PUBG gibi ağır oyunlarda bile Ultra HD grafiklerde performans vermesini beklediğimiz Dimensity 1100, maalesef bu seviyelere çıkamayarak; yalnızca HDR grafikleri destekleyebiliyor. Öte yandan Redmi Note 10 Pro’da ise PUBG’de sadece HD grafiklere çıkabiliyorsunuz.

Hoparlör

İki cihazda da stereo hoparlörler mevcut. Bu durum her iki cihaz için de bir artı. Fakat ses kalitesi bakımında hangisinin daha üstün olduğunu merak ediyorsanız; açıkçası bu konuda net bir hüküm vermek gerçekten çok zor. İki cihazın da hoparlör sisteminin benzer kalitede ses verdiğini söyleyebiliriz.

Kamera

Kağıt üstünde baktığınız zaman Redmi Note 10 Pro’da 108 MP ana kamera bulunması, 64 MP ana kameraya sahip olan Poco X3 GT karşısında bir avantaj gibi gözükürken; günlük kullanımda işlerin hiç de öyle olmadığını gördük. Omnivision sensöre sahip olan Poco X3 GT, hem fotoğraf hem de video performansı söz konusu olduğunda Redmi Note 10 Pro’yla ciddi manada rekabet edebiliyor. İki cihazın kamerası da, kullanıcılarını fazlasıyla memnun edebilecek düzeyde. Fakat iş makro kameraya gelince Redmi Note 10 Pro’nun amiral gemisi segmentindeki cihazlara bile taş çıkarttığını kabul etmek lazım.

Pil ve hızlı şarj

Hızlı şarj konusunda Türkiye’de şuanda kağıt üstünde 1 numara olan Poco X3 GT, 67 W gibi yüksek bir değere çıkmış durumda. Öte yandan Redmi Note 10 Pro ise 33 W’lık bir hızlı şarj desteğine sahip.