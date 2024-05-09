Fiber internet hizmeti, kullanıcıların internet deneyimini daha da geliştirmeye devam ediyor. Bu gelişmelerden biri de 100 Mbps hızında fiber internet bağlantısının yaygınlaşması oldu. Tabii bu hızın bir de bedeli var. 100 Mbps fiber internet fiyatları her ISS’e göre farklılık gösteriyor. Biz de sizler için tüm internet servis sağlayıcılarının 100 Mbps fiber internet fiyatlarını bir araya getirdik.

Fiber internet nedir?

Fiber internet, veri iletimi için optik fiber kablolarını kullanan bir internet hizmetidir. Geleneksel bakır kabloların aksine, fiber optik altyapı, daha yüksek hızlar ve daha güvenilir bağlantılar sağlar. Bu sayede, internet kullanıcıları daha hızlı indirme ve yükleme hızlarına erişebilirler. 100 Mbps hızındaki fiber internet bağlantısı, yüksek çözünürlüklü video akışı, çevrimiçi oyun, telekonferans ve büyük dosya indirmeleri gibi yoğun internet aktiviteleri için ideal bir çözümdür. Ayrıca, birden fazla cihazın aynı anda bağlanması durumunda bile, bağlantı hızında herhangi bir düşüş yaşanmaz.

Bu yeni gelişme, internet kullanıcılarının evden çalışma, eğitim, eğlence ve iletişim gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için daha güçlü bir altyapıya sahip olmalarını sağlayacak. Ayrıca, daha yüksek hızlarla, dijital içeriklerin daha hızlı indirilmesi ve paylaşılması da mümkün.

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Ancak bunun için ya kablo ya da Wi-Fi 6/6E/7 destekli bir router ve bu teknolojiyi destekleyen bir cihaz kullanılması gerekiyor. Eski routerlarda yer alan 2.4 GHz Wi-Fi ile fiber internetin gücünü hissedemezsiniz.

100 Mbps fiber internet fiyatları – Mayıs 2024

Türk Telekom

100 Mbps Fiber İnternet: İlk 6 ay %50 indirimli, kurulum ücretsiz 249 TL’den başlayan fiyatlarla

100 Mbps Limitsiz İnternet (VDSL): 255 TL’den başlayan fiyatlarla

SuperOnline

100 Mbps Fiber Daha Hızlı Kampanyası (12 Ay): 194 TL

100 Mbps Fiber Daha Hızlı Kampanyası (24 Ay): İlk 12 ay 189 TL, sonraki 12 ay 209 TL

TürkNet

100 Mbit İnternet (Taahhütsüz): 169,90 TL

Vodafone

Evde Fiber 100: 499 TL. Modem fiyata dahil. 12 ay sabit fiyat garantisi! Faturalılara özel 90 TL ek indirim veya diğer hediyeler arasından seçim yapabilirsiniz.

D-SmartNet

100 Mbps Fiber İnternet (Taahhütlü): İlk 12 ay 199 TL, sonraki aylarda 249 TL

Millenicom

100 Mbps Fiber İnternet (Taahhütlü): İlk 12 ay 199 TL, sonraki aylarda 249 TL.

KabloNet

100 Mbps Fiber İnternet (Taahhütlü): İlk 12 ay 199 TL, sonraki aylarda 249 TL

Netspeed