İnanması zor olsa da, Google’ın 10 yıl önce kullanıma sunduğu Android KitKat (Android 4.4) işletim sistemi artık emekliye ayrılıyor. Teknoloji dünyasında on yıl uzun bir süre olarak kabul edilirken, Google bu zamana kadar Google Play Store üzerinden bu işletim sistemine destek vermişti. Vefalı firma, eski işletim sisteminin 10. yıldönümünü kutlamak için onu emekliye ayırma kararı aldı. İşte bir devrin sonu!

Android 4.4 KitKat Kullanıcıları için Destek Son Buluyor!

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir rapor, Android işletim sisteminin farklı sürümlerinde çalışan cihazların yüzdesini açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde, Mayıs 2023 itibariyle Android 11’in (kod adı Red Velvet Cake) en yaygın Android sürümü olduğu ortaya çıktı. Ancak daha da şaşırtıcı olan, hala 2013’ten kalma Android 4.4’ü kullanan 15 milyon cihazın olduğu bilgisiydi.

Ancak, bu rakam, diğer mevcut Android sürümleriyle karşılaştırıldığında Android KitKat’in küresel pazardaki payının yalnızca yaklaşık %0,5 olduğunu gösteriyordu. Bu düşük oran, Google’ın Android KitKat için destek vermeyi sonlandırma kararı almasında etkili olmuş gibi görünüyor.

Google, Android Developers Blog’da yayınlanan kısa bir yazıda, Google Play hizmetlerinin gelecek sürümlerinde Android KitKat’i artık desteklemeyeceğini duyurdu. Teknoloji devi, KitKat’ta aktif cihaz sayısının %1’in altına düşmesini gerekçe gösteriyor.

Google Play hizmetlerinin KitKat desteğini sonlandırma süreci, Temmuz 2023 itibariyle başlamış durumda. Bu süreçte, kullanıcılar en son Android sürümlerine güncelleme yapmaya teşvik edilecek. Google, Ağustos 2023 itibariyle Google Play hizmetlerinin KitKat işletim sisteminde tamamen durdurulacağını belirtiyor.

Eğer hala Android KitKat (Android 4.4) kullanan bir cihaza sahipseniz, hala biraz zamanınız bulunuyor. Google’ın duyurusuna göre, Google Play hizmetleri Ağustos 2023’ten itibaren KitKat desteğini sonlandıracak. Bu nedenle, kullanıcılar yeni özellikler ve güncellemelerden yararlanmak için en son Android sürümlerine geçişi düşünmeye teşvik ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halen Android KitKat sürümünü çalıştıran bir telefonunuz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!