10 GB RAM’li ilk akıllı telefon geliyor

Son dönemde özellikle Android tarafında RAM konusunda bonkör cihazlarla karşı karşıyayız. Bugün birçok modelde 8 GB’a varan RAM kapasitesi bulunuyor. (Şu anda bu haberi yazdığımız bilgisayarda 8 GB RAM var)

İlginizi çekebilir: OnePlus 6 inceleme

Dedikodulara göre akıllı telefonlarda çıtayı 10 GB RAM‘e yükseltecek ilk model ise Oppo Find X‘in yeni bir sürümü olacak. Ortaya çıkan görselde yeni Find X modelinin 10 GB RAM‘e sahip olduğu görülüyor.

Twitter’da Ice Universe isimli kullanıcı, yeni modelin TENAA (Çin düzenleyici kurumu) kayıtlarını paylaştı. Paylaşılan görselde 256 GB depolama ve 10 GB RAM görünüyor.

OPPO Find X adds a 10GB RAM version, which will be the world’s first 10GB RAM Smartphone. pic.twitter.com/ULdntw6X95

— Ice universe (@UniverseIce) 27 Eylül 2018