10 GB RAM’li ilk akıllı telefon geliyor

10 GB RAM’li ilk akıllı telefon geliyor

28 Eylül, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Son dönemde özellikle Android tarafında RAM konusunda bonkör cihazlarla karşı karşıyayız. Bugün birçok modelde 8 GB’a varan RAM kapasitesi bulunuyor. (Şu anda bu haberi yazdığımız bilgisayarda 8 GB RAM var)

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Dedikodulara göre akıllı telefonlarda çıtayı 10 GB RAM‘e yükseltecek ilk model ise Oppo Find X‘in yeni bir sürümü olacak. Ortaya çıkan görselde yeni Find X modelinin 10 GB RAM‘e sahip olduğu görülüyor.

10 GB RAM ile yeni Oppo Find X

Twitter’da Ice Universe isimli kullanıcı, yeni modelin TENAA (Çin düzenleyici kurumu) kayıtlarını paylaştı. Paylaşılan görselde 256 GB depolama ve 10 GB RAM görünüyor.

Telefonun şu anda satışta olan varyasyonu 8 GB RAM + 128 GB depolama sunuyor. Eğer ortaya çıkan görsel doğruysa hem RAM hem de depolama alanı yükseltilmiş olacak. Bakalım yakın gelecekte resmi olarak dedikodusu yapılan bu yeni modeli görebilecek miyiz?

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