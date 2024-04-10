Ülkemizde 10.000 TL ila 20.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2024 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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10.000 – 20.000 TL ARASI ALINABİLECEK EN İYİ TELEFON MODELLERİ (NİSAN 2024)