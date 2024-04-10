Ülkemizde 10.000 TL ila 20.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2024 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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10.000 TL – 20.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2024)
10.000 – 20.000 TL ARASI ALINABİLECEK EN İYİ TELEFON MODELLERİ (NİSAN 2024)
- Samsung Galaxy M34 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro
- TECNO CAMON 20s Pro 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
- General Mobile Phoenix 5G
- realme 11 Pro
- Samsung Galaxy A35 5G
- HONOR 90
- POCO X6 Pro
- Nothing Phone (2a)
- POCO F5
- Samsung Galaxy A55 5G
- realme 11 Pro+ 5G