Ülkemizde 10.000 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik. 2024 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
10.000 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2024)
10.000 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2024)
- General Mobile GM 23
- Redmi 12C
- TECNO SPARK 10
- Samsung Galaxy A14
- realme C55
- TECNO CAMON 20
- Samsung Galaxy A15
- vivo Y36
- Samsung Galaxy A24
- General Mobile GM 24 Pro
- realme 11
- TECNO CAMON 20 Pro
- Samsung Galaxy A25