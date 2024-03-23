Apple ürünlerinin yeniden satış değerleri ve talepleri, suçluların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kanada’da, eski bir UPS çalışanı olan Orville Beltrano, depodan bir milyon doların üzerinde değere sahip Apple ürünlerini çalmakla suçlanıyor.

Apple ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra uzun süre değerlerini koruması, onları hırsızlar için cazip hale getiriyor. Global News ve Winnipeg Free Press’in bildirdiğine göre, Orville Beltrano, yaklaşık 866 Apple ürününün çalınmasıyla suçlanıyor. On yıldan fazla bir süre UPS’te çalışan Beltrano’nun, Kanada’da popüler bir tüketici alım satım platformu olan Kijiji’de çalıntı ürünleri satmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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UPS’in Winnipeg’deki depolarından ürün kaybını fark etmesinin ardından başlatılan bir soruşturma, Beltrano’nun çalma eylemlerini gün yüzüne çıkardı. Gizli görevler ve gözetim kameralarıyla desteklenen bu soruşturma, Beltrano’nun Ontario’ya gönderilmesi gereken paletlerden Apple ürünlerini çaldığını ortaya koydu. Beltrano’nun, UPS’in endişelerini gidermeden önce bu yılın başlarında tek bir günde 120 iPhone çaldığı belirtiliyor.

Beltrano’nun tutuklanmasından önce, banka hesaplarına 232.000 dolardan fazla para yatırdığı ve arabasında 9.000 dolarlık nakit para, bir MacBook ve 9.000 dolar değerinde mücevher bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma, Beltrano’nun Apple ürünlerini ve mücevherleri çaldığını itiraf ettiğini ve bu hırsızlık geliriyle 60.000 dolar değerinde bir araba ve 680.000 dolarlık bir ev satın aldığını gösteriyor.

Beltrano, 5.000 doların altında hırsızlık ve 5.000 doların üzerinde suç geliriyle elde edilen mülk bulundurmakla suçlanıyor. Yetkililer, Beltrano’nun evine, nakit parasına, araçlarına ve diğer mülklerine el konulmasını talep ediyor.

Bu olay, Apple ürünlerinin yüksek yeniden satış değerlerinin yanı sıra hırsızların dikkatini çektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durum, geçmişte bir avuç Apple ürününün çalındığı basit soygunlardan çok daha karmaşık ve büyük boyutlu bir suç örneği olarak karşımıza çıkıyor.