Micrososft, metinden görüntüler oluşturulmasına olanak tanıyacak Designer uygulamasını duyurdu. Duyurulan Microsoft 365 ile entegre yazılım, OpenAI tarafından Dall-E 2 gibi Yapay Zeka teknolojileriyle geliştirildi ve doğrudan Windows üzerinden kullanılabiliyor.

Grafik tasarım uygulaması temel olarak kullanıcının bir fikir yazmasına izin veriyor. Ek olarakMicrosoft, görüntü üretiminin sosyal medya gönderilerinde, davetiye ve diğer grafik parçaların oluşturulmasında kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca uygulama henüz halka açık değil yakında test kullanıcılarına sunulacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerden sunumlar oluşturmak için PowerPoint ile entegre edilecek, ancak 365 Bireysel ve Aile aboneleri tarafından kullanılabilecek.

Microsoft Başkan Yardımcısı Liat Ben-Zur yaptığı açıklamada, kullanıcıları Designer’ı denemek için erken erişim listesine katılmaya davet ederek, “bize geri bildirimde bulunun ve onu harika hale getirmemize yardımcı olun” dedi. Önizleme web sürümünde ücretsiz olarak sunulacaktır.

Şirket ayrıca Microsoft Designer’ı Edge tarayıcısına entegre ederek “tasarım önerileri” getirmeyi planladığını doğruladı, ancak yeni özellik hakkında çok fazla ayrıntı paylaşmadı.

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Microsoft’un yapay zeka destekli görüntü oluşturma teknolojisi Bing arama motoruna entegre edilecek. Şirket bugün, yine Dall-E 2 tabanlı yeni bir araç olan ve bir açıklamayı, bağlamı alıp belirli bir görüntü oluşturan Image Creator’ı duyurdu. Buradaki fikir, kullanıcıların aslında henüz var olmayan bir şeyi bulmalarına yardımcı olmaktır.

Image Creator’ın lansmanı, bu geri bildirim toplama aşamasında seçilen bölgelerde gerçekleştirilecektir. Hazır olduğunda, Bing’in kendi resim sekmesinde veya Edge tarayıcı kenar çubuğunda erişilebilir olacaktır.