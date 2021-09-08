İnceleme
0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi
Mobil oyun severlerin en çok ihtiyaç duyduğu ekipmanlardan biri de kulaklıklardır. Burada da bir gamer için en iyi kulaklıkların başında da BlitzWolf markası geliyor. Bir çok kulaklık modeli bulunan markanın BW- FLB3 oyuncu kulaklığını satın aldık ve inceledik.
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Tasarımıyla dikkat çeken kulaklık UFO benzeri tasarım dilini benimsiyor. Üzerinde bulunan görsel efekt de bu tasarımla bütünleşiyor. Oval yapısı sayesinde elde tutuşu rahat olsa da büyük bir kutu olması sebebiyle günlük kullanıma pekte uygun değil. Bir diğer dikkat çeken detay ise RGB LED aydınlatmalara sahip olması. Hem kutunun kapağını açtığınızda bu aydınlatmalar yanıyor, hem size kalan şarj yüzdesini gösteriyor hem de kulaklıklarım kendilerinde de bağlantıyı belirten LED aydınlatmalar bulunuyor. Ön alt tarafa yerleştirilen Type-C girişinden de şarj oluyor.
Kutunun kapağını kaldırdığınızda karşınıza kulaklıklar ile beraber bir harici mikrofon da çıkıyor. Bu sayede dahili mikrofondan farklı olarak harici mikrofon ile de ses iletimi yapabilmeyi mümkün kılıyor. BW- FLB3 bir oyuncu kulaklığı olduğunu tasarımıyla belli ediyor. Üst tarafa yerleştirilen tuşlar sayesinde “Oyun Moduna” geçiş yapabiliyor ve gecikme süresini 0,04 saniyeye düşürüyor. Müzik durdur başlat, sonraki-önceki şarkı ve ses aç-kapa fonksiyonlarını ise üzerinde bulunan dokunmatik alanda gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulağınıza ayarlayabileceğiniz kulakçık takımı da çıkıyor.
Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olan BW- FLB3 ses konusunda doygun basslar sunuyor. Tizlerin arka planda kaldığı kulaklık aslında oyuncu kulaklığı olduğu için bassları daha net bir şekilde vermesi normal olarak gözüküyor. Oyun moduna geçtiği anda 0,04s gecikme süresi sunmasıyla beraber özellikle savaş oyunları PUBG ve Call of Duty gibi oyunlarda çok iyi bir deneyim yaşatıyor. Dahili mikrofon kalitesi vasat olsa da harici mikrofonu ile mikrofon kalitesi biraz daha artıyor ancak tam anlamıyla beklenen performansı veremiyor.
Batarya konusunda cömert olan BW- FLB3 kutusunda 500 mAh bir batarya ile geliyor. Her kulaklık içerisinde de 55 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Bu sayede vadeliden 5 saatlik müzik dinleme keyfini size yaşatıyor. Ancak Oyun Modu açıkken de 5 saat vadedilen süre maksimum 4 saat olarak karşımıza çıkıyor. Kutuyla beraber 24 saatlik bir pil ömrü de sizlere sunmuş oluyor.
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Ayrıca indirim kodu: BGU90819 #bangood #BlitzWolf #BlitzWolfBW-FLB3
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İnceleme
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
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İçindekiler
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?
Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.
Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen modelde 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor. Ancak kutudan 25 Watt yerine 15 Watt değerinde bir şarj aleti çıktığını da belirtelim.
Samsung Galaxy A72 neler sunuyor?
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6/8 GB
Depolama: 128/256 GB + MicroSD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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İnceleme
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
Vivo’nun bana kalırsa en şık telefonu V21e’yle birlikteyiz. V21e’nin tasarımıyla bütün dikkatleri üzerine çekebilmesinin yanı sıra, V21e’nin sıklıkla selfie çekenler için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğunu belirterek gelin yavaştan cihazın detaylarına geçelim.
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İçindekiler
Vivo V21e neler sunuyor?
Kamera
Cihazın en çok dikkat çeken detayı ön kamerası demiştim o yüzden gelin kameralarla başlayalım. Cihazın arka tarafında gördüğünüz bu kamera modülünde 64 MP’lik bir ana kamera mevcut. Bu ana kamera 8 MP Geniş Açı ve 2 MP Makro kameralarla desteklenmiş ve 4K video çekimi yapılabiliyor.
Kameranın performansı bana kalırsa çok iyi. Özellikle de gece çekimlerinde beni şaşırtmayı başardı. Bir de Vivo’nun gece çekimlerinde kullanmanıza izin verdiği geceye özel filtreler var. Bunlar mesela cyber punk, buz mavisi gibi efektler. Merak edenler için, gece yaptığım standart çekimi ve buz mavisi çekimi de inceleme videosunda sizlerle paylaştım.
Cihazın ön kamerasına geldiğimizdeyse, 44 MP otomatik odaklama destekli bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Vivo V21e’nin ön kamerası gece çekimleri ve daha stabil videolar için son teknoloji yazılım ve otomatik odaklama teknolojileriyle desteklenmiş. Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) ve diğer özelliklerle birlikte, ön kamerayı da adeta arka kamera kalitesinde kullanabiliyorsunuz.
Diğer akıllı telefonlarda genellikle ön kameranın üstüne bu kadar düşüldüğünü görmezsiniz. Daha çok, ön kamera sunduk demiş olmak için konulan ön kameralar görmeye alışkınız. Ama burada Vivo ön kamerada maksimum kaliteyi sunabilmek adına her şeyi yapmış hatta önü arkadan neredeyse ayırmamış.
Performans
Gelelim cihazın performansına. İşlemci olarak alışkın olduğumuz ve hatta piyasayı domine eden işlemci olarak yine burada da Snapdragon 720G kullanılmış. Anlaşılan Qualcomm’un elindeki bu 720Gler bir türlü bitmeyecek.
720G’nin standart performansının yanı sıra, Vivo burda yazılımsal desteği de ihmal etmemiş tabi. Neden böyle söylüyorum örneğin yazılımsal olarak RAM artırma özelliği V21e’de yine mevcut. Örneğin bizim elimizdeki, 8’e 128’lik versiyon. Ve bu 8 GB RAM’in üstüne yazılımsal olarak 3 GB RAM daha ekleyebiliyoruz. Ama günümüz standartlarında 8 GB bile fazlasıyla yeterliyken buradaki +3GB’ı aktive etme gereği duymayabilirsiniz. Yine de elinizde bulunması güzel. Geniş RAM de artık rüştünü ispatlamış Snapdragon 720G’yle bir araya gelince zaten performans noktasında hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz.
Tasarım
Gelelim hepinizin gözünüzü alabilecek kalitedeki elmas kesim desene sahip Vivo V21e’nin tasarımına. Bu arka kapak acayip bir şey olmuş. Sanki cihazın arkasında 3 boyutlu elmas yüzeyler işlenmiş gibi. Malzeme kalitesi de bir o kadar yüksek. Hafif gövdeyle beraber eldeki tutumu da kolay olan cihaz, 7,38 mm kalınlığında ve 171 g ağırlığında. Ekran boyutuysa 6.44 inç. Mevcut renkleri arasında Roma Siyahı ve Elmas Yansıması olmak üzere 2 ayrı seçenek bulunuyor. Siyah versiyonunu deneyimleme fırsatı bulamadık fakat elmas versiyonu gerçekten çok göz alıcı.
Batarya
Snapdragon 720G ile beraber düşük güç tüketimine sahip olan V21e, 4.000 mAh bataryaya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.
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