0,04s GECİKME SÜRESİ! | BlitzWolf BW- FLB3 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi

Mobil oyun severlerin en çok ihtiyaç duyduğu ekipmanlardan biri de kulaklıklardır. Burada da bir gamer için en iyi kulaklıkların başında da BlitzWolf markası geliyor. Bir çok kulaklık modeli bulunan markanın BW- FLB3 oyuncu kulaklığını satın aldık ve inceledik.

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Tasarımıyla dikkat çeken kulaklık UFO benzeri tasarım dilini benimsiyor. Üzerinde bulunan görsel efekt de bu tasarımla bütünleşiyor. Oval yapısı sayesinde elde tutuşu rahat olsa da büyük bir kutu olması sebebiyle günlük kullanıma pekte uygun değil. Bir diğer dikkat çeken detay ise RGB LED aydınlatmalara sahip olması. Hem kutunun kapağını açtığınızda bu aydınlatmalar yanıyor, hem size kalan şarj yüzdesini gösteriyor hem de kulaklıklarım kendilerinde de bağlantıyı belirten LED aydınlatmalar bulunuyor. Ön alt tarafa yerleştirilen Type-C girişinden de şarj oluyor.

Kutunun kapağını kaldırdığınızda karşınıza kulaklıklar ile beraber bir harici mikrofon da çıkıyor. Bu sayede dahili mikrofondan farklı olarak harici mikrofon ile de ses iletimi yapabilmeyi mümkün kılıyor. BW- FLB3 bir oyuncu kulaklığı olduğunu tasarımıyla belli ediyor. Üst tarafa yerleştirilen tuşlar sayesinde “Oyun Moduna” geçiş yapabiliyor ve gecikme süresini 0,04 saniyeye düşürüyor. Müzik durdur başlat, sonraki-önceki şarkı ve ses aç-kapa fonksiyonlarını ise üzerinde bulunan dokunmatik alanda gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kutu içerisinden kendi kulağınıza ayarlayabileceğiniz kulakçık takımı da çıkıyor.

Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olan BW- FLB3 ses konusunda doygun basslar sunuyor. Tizlerin arka planda kaldığı kulaklık aslında oyuncu kulaklığı olduğu için bassları daha net bir şekilde vermesi normal olarak gözüküyor. Oyun moduna geçtiği anda 0,04s gecikme süresi sunmasıyla beraber özellikle savaş oyunları PUBG ve Call of Duty gibi oyunlarda çok iyi bir deneyim yaşatıyor. Dahili mikrofon kalitesi vasat olsa da harici mikrofonu ile mikrofon kalitesi biraz daha artıyor ancak tam anlamıyla beklenen performansı veremiyor.

Batarya konusunda cömert olan BW- FLB3 kutusunda 500 mAh bir batarya ile geliyor. Her kulaklık içerisinde de 55 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Bu sayede vadeliden 5 saatlik müzik dinleme keyfini size yaşatıyor. Ancak Oyun Modu açıkken de 5 saat vadedilen süre maksimum 4 saat olarak karşımıza çıkıyor. Kutuyla beraber 24 saatlik bir pil ömrü de sizlere sunmuş oluyor.

Eğer siz de BlitzWolf BW- FLB3′ e Banggood üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz: https://ban.ggood.vip/ZQTu

Ayrıca indirim kodu: BGU90819 #bangood #BlitzWolf #BlitzWolfBW-FLB3