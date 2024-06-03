Zyxel Networks, KOBİ’leri, uzaktan çalışanları ve MSP’leri desteklemek için kapsamlı siber güvenliğe sahip hepsi bir arada router’ı piyasaya sürüyor.

Yeni USG LITE 60AX, yaygın güvenlik tehditlerine karşı yerleşik koruma ve %95’i PCR plastikten yapılmış kasası ile çevre dostu bir tasarım sunar.

Güvenli, yapay zeka destekli bulut ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, KOBİ’ler, uzaktan çalışanlar ve yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP’ler) için tasarlanmış hepsi bir arada birleşik güvenlik ağ geçidi cihazı olan USG LITE 60AX – AX6000 WiFi 6 router’ın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Çevrimiçi tehditlere karşı ödünsüz, abonelik gerektirmeyen koruma, hızlı WiFi bağlantısı ve zahmetsiz bulut yönetimi sağlayan USG LITE 60AX, aynı zamanda %95’i tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastikten üretilen kasasıyla çevre dostu olma konusunda sektör lideri bir standart belirlemektedir. Bu, ABS plastiğe kıyasla CO 2 emisyonlarında %81’lik bir azalma sağlar. Zyxel Networks ayrıca tüm ambalajlarda %100 halojen içermeyen, soya bazlı mürekkepler kullanmıştır ve kullanılan ambalaj hacminde %40’lık bir azalma ile sevkiyat daha kolay hale getirilerek daha az atık anlamına gelir ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olur.

Zyxel Networks Ağ Geçidi Stratejik İş Birimi Başkan Yardımcısı Bay Ken Tsai, “USG LITE 60AX, çok yönlü koruma, mükemmel WiFi performansı ve olağanüstü değer arayan KOBİ’ler, profesyonel uzaktan çalışanlar ve MSP’ler için çok yönlü, ideal bir güvenlik cihazıdır. Güçlü eko kimliği, yerleşik ve abonelik gerektirmeyen siber koruması ve Nebula bulut platformumuz aracılığıyla kolay yönetilebilirliği ile ofis veya ev ağlarını sorunsuz, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde çalıştırmak için gereken her şeyi sağlıyor.” dedi.

USG LITE 60AX, Zyxel Networks’ün bulut yönetim platformu Nebula aracılığıyla izlenebilen ve yönetilebilen 100’den fazla Zyxel Networks cihazından oluşan geniş bir yelpazeye katılıyor. Bu, MSP’lerin ve müşterilerin herhangi bir masaüstü veya mobil cihazdan erişilebilen merkezi bir konsol aracılığıyla birden fazla ağı ve cihazı uzaktan yönetmesine olanak tanır.

Nebula, zaman kazandıran birçok özellikle birlikte gelir ve tüm bağlı cihazlarda korumayı sürekli olarak geliştirmek, ağlarını güvende tutmak ve sorun gidermeyi kolaylaştırmak için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojisini kullanır.

USG LITE 60AX, Zyxel Networks’ün rakipsiz kullanılabilirlik ve uygun fiyat ile kapsamlı koruma ve performans sunmak için birlikte çalışan Nebula özellikli cihazların büyüyen ailesinin en son üyesidir.

Abonelik gerektirmeyen güvenlik

USG LITE 60AX, abonelik gerektirmeyen tehdit yönetimi özellikleri sayesinde küçük işletmelere rahatlık sağlar. Bu dahili teklif, kuruluşları fidye yazılımı ve kötü amaçlı yazılım gibi yaygın siber tehditlerin yanı sıra diğer izinsiz girişlere karşı korur. Ağ yöneticileri ayrıca VPN’leri kolayca yapılandırabilir, uygulamaları devriye gezebilir, VLAN’ları uygulayabilir ve Nebula’daki grafiksel bir güvenlik panosu aracılığıyla kapsamlı tehdit içgörüleri elde edebilir. Cihaz, gelişmiş tehdit ve uygulama yönetimi özellikleri etkinleştirildiğinde bile 2 Gbps’ye kadar aktarım hızı sunar.

Yüksek performansın kilidini açın

USG LITE 60AX’ın dört çekirdekli 64-bit CPU’su ve çift 2.5G WAN ve LAN bağlantı noktaları, performansı düşürmeden işletmeler için yeterli bilgi işlem gücü ve çok gig bant genişliği kapasitesi sağlar.

WiFi 6 AX6000 ile donatılmış olan bu cihaz, 160MHz kanal desteği ile 6Gbps’ye kadar WiFi hızı sunar. Zyxel Networks’ün özel Smart Mesh teknolojisinin desteği, kullanıcıların USG LITE 60AX’ı Nebula uyumlu access pointlere sorunsuz bir şekilde bağlayarak karmaşık kablolamayı ortadan kaldırırken kablosuz kapsama alanını genişletmelerini sağlar.

Zahmetsiz bulut yönetimi

En başından itibaren bulut üzerinden yönetilmek üzere tasarlanan ve üretilen USG LITE 60AX, 100’den fazla ağ cihazının yanı sıra Zyxel Networks’ün Nebula bulut platformu aracılığıyla izlenebilir. Bu, kullanıcılara merkezi yönetim ve yapılandırma sağlar. Aynı zamanda Nebula’daki son güncellemeler arasında XGS2220 switchler için bulut yığınlama desteği, daha yumuşak yapılandırma geçişleri ve MSP’ler için yeni bir toplu site oluşturma özelliği de yer alıyor.

USG LITE 60AX, Haziran 2024’ten itibaren Zyxel Store da dahil olmak üzere çevrimiçi ve çevrimdışı olarak satın alınabilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.zyxel.com/usg-lite-60ax adresini ziyaret ediniz.