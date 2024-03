Yeni internetin önemli markası olmayı sürdürecek

Günümüzde internet ile birlikte dünyamız köklü bir değişim yaşıyor. Yapay zeka, Endüstri 4.0, IoT, WiFi6 ve 5G teknolojilerine paralel sanal ve artırılmış gerçeklik ile metaverse büyük bir hızla gelişiyor. Yaşanan bu dönüşümün öncülüğünü ise ağ altyapıları teknolojisi üstleniyor. Bu alanda dünyanın önde gelen markaları Zyxel Networks, 2024’e büyük bir değişimle giriyor. Bulut tabanlı ağ altyapıları teknolojilerinin markası Zyxel Networks, bu yıl Geleceğe Hazır Bir ağ Oluşturun’ mottosunu devreye alırken, belirlediği hedef sektörlerde de hızlı bir büyüme gerçekleştirecek.Bugüne kadar KOBİ, e-ticaret, e-ihracat, fintech, üniversite, kampüs, teknokent, hastane, okul grupları ve bireysel kullanıcı kategorilerinde büyük başarılara imza atan Zyxel Networks, gelişen internetin getirdiği yeni ihtiyaçlar kapsamında 2024’te hizmet verdiği alanları genişletecek. 20 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmen ile öğretim görevlisi, 55 milyonu aşkın turist ile 70 bini aşan otel ve konaklama tesisi, 80 bine yakın küçük ve orta ölçekli üretim tesis ile 85 milyonluk Türkiye’nin tamamına hizmet verme prensibiyle çalışan Zyxel Networks, değişen internet dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni ürün ve çözümlerini müşterilerinin hizmetine sunacak. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi bulut tabanlı ağ altyapı teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit eden ve özel çözümler üreten Zyxel Networks, aynı zamanda 7/24 prensibiyle teknik destek sağlamayı sürdürecek.Markalarının bugüne kadar sağlam, kaliteli ve kullanışlı ağ altyapıları teknoloji algısı oluşturduğunu aktaran Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “2024 yılı itibariyle marka algımızı, tıpkı değişen internet dünyası gibi biz de köklü biçimde dönüştürüyoruz. ‘Geleceğe Hazır Bir Ağ Oluşturun’ mottosunu sahipleniyoruz. Bugün global çapta 5.2 milyar kişi internet kullanıcısı. 5 milyar kişi sosyal medya ağlarına üye durumda. Günde ortalama 8 saatimiz internette geçiyor. İnternet siparişleri geçen yıl 5.2 trilyon dolara ulaştı. Yaklaşık 3 milyar kişi online görüşme yapıyor, 2 milyarı aşkın insan uzaktan eğitim alıyor. 1 milyardan fazla kişi doktorlara uzaktan muayene olabiliyor. Yakında sanal gerçeklik VR ve artırılmış gerçeklik AR’nin üretilen gözlüklerle daha fazla devreye girdiği günlerde sosyal medya reklamları bu alana akacak. Turizmde, eğlence alanında roller değişecek. 6G’nin devreye girmesiyle VR ve AR gözlükleri tat ve koku almamızı da sağlayacak. Dolayısıyla internet artık 40 yıl önceki internet değil. Markalar, kurumlar, kuruluşlar rekabette ayakta kalmak için çok sağlam, kullanışlı bir bulut tabanlı ağ altyapısına sahip olmalılar. Eğer bu alana yatırım yapmazlarsa maalesef kısa zamanda çağın gerisine düşecekler” dedi.Zyxel Networks’te yaşanan değişimin internet ve yaşamımızda yaşanan dönüşüme paralel olduğunu hatırlatan Erünsal, “Biz bulut tabanlı ağ teknolojileri alanının uzman markası olarak her zaman kurumlarımızın, kuruluşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlara uygun ürün ve çözümleri yerinde görerek uygulayacağız. Bunun için Türkiye’nin gelecekte büyüyecek pazarlarını seçerek 2024’te onlara yoğunlaşma kararı aldık” diye konuştu.Üniversiteler, teknokentler, Ar-Ge merkezleri, zincir eğitim kurumları, AVM’ler, e-ticaret markaları hastane grupları, oteller, tatil köyleri ve turizm gruplarının bulut tabanlı ağ altyapılarını sağladıklarını kaydeden Erünsal, 2024 yılı için 400 milyar dolar ihracat, 60 milyon turist ve 60 milyar dolarlık turizm geliri hedeflediğini ifade etti. Erünsal, “Teknoloji markası olarak müşterilerinizin ihtiyaçlarını yerinde görüp, tespit eder ve onlara uygun ürün ile çözümleri sunarsanız; başarının gelmemesi için bir nedeniniz kalmaz. Müşterilerimizin tarafından yoğun bir memnuniyet almamızın ve tavsiye edilmemizin temelinde de bu yatıyor. Son teknoloji Nebula, wireless, WiFi5 ve WiFi6 uyumlu ağ altyapı teknolojileri, siber güvenlik, veri ve switch ürünlerimizle tatilin, alışverişin, eğitimin, ödemenin, üretimin her anında ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli internetin ve onun bileşenlerinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye pazarında şu anda önemli bir iş ve müşteri hacmine sahip olduklarını ifade eden Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “Türkiye çok dinamik, büyük ve potansiyeli bulunan bir ağ altyapıları pazarına sahip. Fiyat performans rekabetinin yoğun olduğu Türkiye’de ihtiyaca uygun kaliteli ürünü, her an sağlanan teknik destek ile almak isteyen tüm işletmeleri ve kurumları alanında uzman pazarlama ve uygulama ekibiyle geniş bir aile olan Zyxel Networks ile tanışmaya davet ediyoruz. 2024 yılında başta turizm, sağlık ve eğitim olmak üzere hedef pazarlarda daha aktif olacağız. Amacımız Türkiye’deki kurumların dijitalleşme yolculuklarında başrolde olarak tüm onlarla birlikte büyümek ve ülkemize daha fazla ekonomik değer kazandırmaktır” diye konuştu.