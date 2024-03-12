Günümüzde internet ile birlikte dünyamız köklü bir değişim yaşıyor. Yapay zeka, Endüstri 4.0,
IoT, WiFi6 ve 5G teknolojilerine paralel sanal ve artırılmış gerçeklik ile metaverse büyük bir
hızla gelişiyor. Yaşanan bu dönüşümün öncülüğünü ise ağ altyapıları teknolojisi üstleniyor. Bu
alanda dünyanın önde gelen markaları Zyxel Networks, 2024’e büyük bir değişimle giriyor.
Bulut tabanlı ağ altyapıları teknolojilerinin markası Zyxel Networks, bu yıl Geleceğe Hazır Bir
ağ Oluşturun’ mottosunu devreye alırken, belirlediği hedef sektörlerde de hızlı bir büyüme
gerçekleştirecek.
Yeni internetin önemli markası olmayı sürdürecek
Bugüne kadar KOBİ, e-ticaret, e-ihracat, fintech, üniversite, kampüs, teknokent, hastane,
okul grupları ve bireysel kullanıcı kategorilerinde büyük başarılara imza atan Zyxel Networks,
gelişen internetin getirdiği yeni ihtiyaçlar kapsamında 2024’te hizmet verdiği alanları
genişletecek. 20 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmen ile öğretim görevlisi, 55 milyonu aşkın
turist ile 70 bini aşan otel ve konaklama tesisi, 80 bine yakın küçük ve orta ölçekli üretim tesis
ile 85 milyonluk Türkiye’nin tamamına hizmet verme prensibiyle çalışan Zyxel Networks,
değişen internet dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni ürün ve çözümlerini
müşterilerinin hizmetine sunacak. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi bulut tabanlı ağ
altyapı teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit eden ve özel çözümler
üreten Zyxel Networks, aynı zamanda 7/24 prensibiyle teknik destek sağlamayı sürdürecek.
Marka algısını dönüşen internetle birlikte değiştiriyoruz
Markalarının bugüne kadar sağlam, kaliteli ve kullanışlı ağ altyapıları teknoloji algısı
oluşturduğunu aktaran Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “2024 yılı itibariyle marka
algımızı, tıpkı değişen internet dünyası gibi biz de köklü biçimde dönüştürüyoruz. ‘Geleceğe
Hazır Bir Ağ Oluşturun’ mottosunu sahipleniyoruz. Bugün global çapta 5.2 milyar kişi internet
kullanıcısı. 5 milyar kişi sosyal medya ağlarına üye durumda. Günde ortalama 8 saatimiz
internette geçiyor. İnternet siparişleri geçen yıl 5.2 trilyon dolara ulaştı. Yaklaşık 3 milyar kişi
online görüşme yapıyor, 2 milyarı aşkın insan uzaktan eğitim alıyor. 1 milyardan fazla kişi
doktorlara uzaktan muayene olabiliyor. Yakında sanal gerçeklik VR ve artırılmış gerçeklik
AR’nin üretilen gözlüklerle daha fazla devreye girdiği günlerde sosyal medya reklamları bu
alana akacak. Turizmde, eğlence alanında roller değişecek. 6G’nin devreye girmesiyle VR ve
AR gözlükleri tat ve koku almamızı da sağlayacak. Dolayısıyla internet artık 40 yıl önceki
internet değil. Markalar, kurumlar, kuruluşlar rekabette ayakta kalmak için çok sağlam,
kullanışlı bir bulut tabanlı ağ altyapısına sahip olmalılar. Eğer bu alana yatırım yapmazlarsa
maalesef kısa zamanda çağın gerisine düşecekler”
dedi.
Büyüyen pazarlara odaklanıyoruz
Zyxel Networks’te yaşanan değişimin internet ve yaşamımızda yaşanan dönüşüme paralel
olduğunu hatırlatan Erünsal, “Biz bulut tabanlı ağ teknolojileri alanının uzman markası olarak
her zaman kurumlarımızın, kuruluşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlara uygun ürün
ve çözümleri yerinde görerek uygulayacağız. Bunun için Türkiye’nin gelecekte büyüyecek
pazarlarını seçerek 2024’te onlara yoğunlaşma kararı aldık”
diye konuştu.
Müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkardı
Üniversiteler, teknokentler, Ar-Ge merkezleri, zincir eğitim kurumları, AVM’ler, e-ticaret
markaları hastane grupları, oteller, tatil köyleri ve turizm gruplarının bulut tabanlı ağ
altyapılarını sağladıklarını kaydeden Erünsal, 2024 yılı için 400 milyar dolar ihracat, 60 milyon
turist ve 60 milyar dolarlık turizm geliri hedeflediğini ifade etti. Erünsal, “Teknoloji markası
olarak müşterilerinizin ihtiyaçlarını yerinde görüp, tespit eder ve onlara uygun ürün ile
çözümleri sunarsanız; başarının gelmemesi için bir nedeniniz kalmaz. Müşterilerimizin
tarafından yoğun bir memnuniyet almamızın ve tavsiye edilmemizin temelinde de bu yatıyor.
Son teknoloji Nebula, wireless, WiFi5 ve WiFi6 uyumlu ağ altyapı teknolojileri, siber güvenlik,
veri ve switch ürünlerimizle tatilin, alışverişin, eğitimin, ödemenin, üretimin her anında
ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli internetin ve onun bileşenlerinin sağlanabilmesi için
çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz”
ifadelerini kullandı.
Turizm, sağlık ve eğitim hedef pazarlar olacak
Türkiye pazarında şu anda önemli bir iş ve müşteri hacmine sahip olduklarını ifade eden Zyxel
Networks Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “Türkiye çok dinamik, büyük ve
potansiyeli bulunan bir ağ altyapıları pazarına sahip. Fiyat performans rekabetinin yoğun
olduğu Türkiye’de ihtiyaca uygun kaliteli ürünü, her an sağlanan teknik destek ile almak
isteyen tüm işletmeleri ve kurumları alanında uzman pazarlama ve uygulama ekibiyle geniş
bir aile olan Zyxel Networks ile tanışmaya davet ediyoruz. 2024 yılında başta turizm, sağlık ve
eğitim olmak üzere hedef pazarlarda daha aktif olacağız. Amacımız Türkiye’deki kurumların
dijitalleşme yolculuklarında başrolde olarak tüm onlarla birlikte büyümek ve ülkemize daha
fazla ekonomik değer kazandırmaktır”
diye konuştu.