ZTE markası akıllı telefonları ile 6 sene ardından yeniden Türkiye pazarına giriş yapıyor. Hem de yerli üretim ile! Piyasaya giren ilk model olan ZTE Blade V30 Vita modelinin kutu açılışı ve ilk özelliklerine hep beraber göz atıyoruz.

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Not: Bu videodaki akıllı telefon ZTE Türkiye tarafından temin edilmiştir.

ZTE, teknoloji dünyasının en büyük markalarından biri olup, 160’dan fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Güçlü inovasyon teknolojisini yerli üretimle bir araya getirerek fark oluşturacak marka, akıllı telefon modelleriyle ülkemizde de sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ürettiği akıllı telefon Blade V30 Vita’yı kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanan ZTE, her bütçeye uygun fiyatı ve yüksek performansı ile fark yaratacak. Türkiye akıllı telefon pazarına #YaşamakLazım diyerek adım atacak olan Blade V30 Vita kullanıcılarına çok yönlü bir deneyim yaşatacak.

Blade V30 Vita Uygun Fiyatla Geliyor

Dünyada 5G teknolojisinin inşasında öncü olan ve dünya nüfusunun dörtte birine hizmet veren marka, Türkiye’de yerel operatörlerle yaptığı güçlü ortaklıkların ardından hedef kitlesi için de güvenilir bir ortak olma yolunda ilk adımı atıyor. Temel değeri teknoloji inovasyonu olan ve Çin’de 11 adet son teknoloji AR-GE merkezi ile yeniliklere imza atan ZTE, yeni akıllı telefonu Blade V30 Vita ile yüksek performansı uygun fiyata sunarak Türkiye’de de tüketiciye farkı yaşatacak.

Özellikle kamera ve batarya ömrüyle adından söz ettirecek olan Blade V30 Vita, 6.82” ekran, 48 megapixel üçlü kamera ve 5000 mAh pil özellikleri ile kaliteli iletişimi erişilebilir fiyatlarla sunacak.

ZTE Blade V30 Vita özellikleri;

Boyut: 173 x 78,1 x 8,9 mm

Ağırlık: 210 gram

Ekran: 6,82 inç HD+ IPS LCD

İşlemci: Unisoc SC9863A

Bellek: 4 GB

Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)

Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 18 Watt