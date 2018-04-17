ZTE artık Qualcomm işlemcilerini kullanamayacak!

Çin’in en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan ZTE, Amerika’da Qualcomm markalı yonga setlerini yedi yıl boyunca kullanım yasağı aldı. ABD Ticaret Bakanlığı alınan karar ile yaptığı ihlaller gerekçesiyle ABD’li yonga seti üreticilerinden hiçbir şekilde ürün almaması kararıyla ZTE markalı telefonlarda bir süre Qualcomm göremeyeceğiz.

ZTE geçtiğimiz yıl ABD’nin mallarını ve teknolojisini İran’a yasadışı yollarla gönderdiği iddiasıyla ABD’nin yaptırımlarını ihlal etmesi sebebiyle komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu. Ardından Çinli firma kanadından yapılan açıklama ile dört üst düzey çalışanı ve 35 diğer çalışanın işine son verildiğini duyurulmuştu.

ZTE Axon 9 son Snapdragon kullanan telefon olacak!

Önümüzdeki yedi yıl boyunca Qualcomm kullanamayarak artık geri planda kalmaya başlayan MediaTek kullanmak zorunda kalacak gibi görünen firma, görünüşe göre son Snapdragon kullanan cihazı olarak Axon 9’u sunacak. Hali hazırda geliştirme aşamasında olan ve Qualcomm tarafından desteklenen Axon 9, karardan önce kullanacağı belli olması sebebiyle Snapdragon 845 ile piyasaya çıkması bekleniyor.