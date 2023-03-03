Çinli dev ZTE, bir sonraki amiral gemisi telefonu ZTE Nubia Z50 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce şirket, 7 Mart’ta gelişini doğruladı. Bugün, ise NX712J model numarasına sahip cihazı Geekbench veritabanında tespit edildi.

Geekbench listesine göre telefon, 12 GB RAM’e ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacak. Ayrıca telefon tek çekirdek testinde 1494, çoklu çekirdek testinde 5121 puan aldı. ZTE, yaklaşmakta olan Nubia Z50’nin 4. nesil ekran altı kameraya sahip olacağını resmen açıkladı. 6.8 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranın altında 6P lens, 2.24 µm piksel boyutu ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP selfie kamerasına sahip olacak.

Resmi tanıtımlar, telefonun düz kenarları, güç düğmesinin üzerinde bir uyarı kaydırıcısı ve sağda bir ses düğmesi olacağını ortaya koyuyor. Kulaklık, ekran ile üst kısım arasında, ikinci bir stereo hoparlör olarak da işlev görebilecek ince bir şerit içine yerleştirilecek.

Telefon sadece Çin pazarında satışa sunulacak. Muhtemelen fiyat tarafında 1000 dolar bandı aşılacak. Yeni nesil ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak olan bu telefon, sektöre yeni bir soluk kazandırabilir. Firmanın bu alandaki atılımlarını takdir etmek gerekiyor. Ancak hala ekran altı kamera teknolojisi istenilen seviyede değil.

İlginizi Çekebilir: ZTE Blade V41 Vita 5G Piyasaya Sürüldü

yeni nesil teknoloji sayesinde yeni bir devrin başlangıcına şahitlik edebiliriz. ZTE’nin yeni canavarının bu ay içerisinde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Bakalım ZTE’nin bu hamlesine Samsung cephesinden nasıl bir yanıt gelecek?