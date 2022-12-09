Çinli teknoloji şirketi ZTE , bir zamanlar Huawei ile birlikte ABD yaptırımlarına maruz kalana kadar akıllı telefon pazarında hesaba katılması gereken bir güçtü. Şirket, akıllı telefon sektöründeki parlak günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli şirket geçen ay ZTE K98 tablet, Axon 40 Ultra Aerospace Edition, ZTE Yuanhang 40 Pro Plus Starry Sky Edition ve Libero 5G III cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi, ZTE Blade V41 Vita artık sessizce global pazara sürüldü.

ZTE Blade V41 Ultra, bu yılın başlarında tanıtılan ve Unisoc yonga setinden güç alan devasa bir 6000 mAh pil içeren ZTE Blade V40 Vita’nın yeni nesli gibi görünüyor. Yeni model, önceki nesle göre çeşitli yükseltmelerle birlikte geliyor. ZTE Blade V41 Vita, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç IPS LCD ile birlikte geliyor. Ekranın 90Hz yenileme hızı desteği de mevcut.

Tasarım açısından, cihaz ön tarafında selfieler için 8 MP çözünürlükte kamera barındıran bir su damlası çentik tasarımı barındırıyor. Arka panelde üçlü bir kamera bulunuyor. Cihaz, arka panelin sol üst köşesine yerleştirilmiş iki büyük dairesel modüle sahip. Üstteki modül 50 megapiksel ana kamerayı barındırırken, ikinci modül iki sensörü barındırıyor: 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü.

Kaputun altında ZTE Blade V41 Ultra, 6GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 810 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu yonga setine yerleşik 128GB depolama eşlik ediyor. Cihaz, 22.5W hızlı şarj destekli 4.500 mAh büyüklüğünde bir pile sahip.

Blade V41 Vita’nın fiyatı 340 dolar ve şu anda AliExpress’te mevcut. Telefon tek bir renk seçeneği ile geliyor: Starry Black