ASUS Zenfone 5 nerede satılacak?

ASUS Zenfone 5, internet üzerinden gerçekleştirilen ön sipariş süreci sonrasında fiziksel olarak da mağazalarda satışa çıkmaya hazırlanıyor. ASUS‘un MWC 2018‘de tanıttığı model lansmana özel fiyatı 1.999 TL ile alıcı bulacak.

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Zenfone 5 satacak mağazalar

Yeni ZenFone 5, 10 Mayıs tarihinde İstanbul’da Şişli Cevahir AVM, İstanbul Forum, Maltepe CarrefourSa ve Kadıköy Tepe Nautilus, İzmit’te Gebze Center, İzmir’de Forum Bornova, Ankara’da Ankamall AVM olmak üzere 7 Teknosa Exxtra mağazasında sınırlı sayıda satılacak.

Zenfone 5 neler sunuyor?

Yeni serinin tepe modeli Zenfone 5Z ile aynı tasarım dilini kullanan baz model, ön tarafı %90 ekran kasa oranı ile dikkat çekiyor. İçerisinde Snapdragon 636 işlemcisi yer alan cihazda Adreno 509 grafik birimi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu alanı microSD kart desteğiyle 2 TB‘a kadar arttırabilmek mümkün.

6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan cihaz, Corning Gorilla Glass cam teknolojisi ile korunuyor. Arka tarafında yapay zeka ile güçlendirilen 12 MP + 8 MP olmak üzere çift kamera sunan telefonda 8 MP‘lik bir de ön kamera yer alıyor. Son olarak 3300 mAh pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.