Alphabet yan kuruluşu Waze, araba paylaşımı projelerini durduruyor. Navigasyon uygulaması işe gidip gelirken araba paylaşımını kolaylaştırıyordu. Waze’e göre özellik yeterince kullanılmıyor.

The Verge‘e gönderdiği bir mesajda Waze, korona krizinden önce uygulamanın “esas olarak bir banliyö uygulaması” olduğunu, ancak o zamandan beri “işe gidip gelmekten daha fazla yolculuk yapıldığını” açıklıyor. Waze, araba paylaşımı özelliğini böylelikle rafa kaldırdı: “Bu, küresel bir topluluğu gerçek zamanlı içgörüleri paylaşmak ve birbirimize trafikte akıllıca yardımcı olmak için bir araya getirmenin daha da etkili yollarını bulma fırsatına sahip olduğumuz anlamına geliyor.”

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Korona krizi pozisyonun popülaritesini azalttı. Yabancılarla arabada olmak koronavirüs nedeniyle daha riskli hale geldi ve evden çalışmanın artması nedeniyle bir noktada işe gidip gelmek de keskin bir şekilde düştü.

Bu özellikte Waze, kullanıcıların işe gidip gelirken kullandıkları rotalara ve ortaklaşa kullanabilecek bağlantılı kullanıcılara baktı. Sürücüler günde iki sürüşü paylaşabilir. Aynı zamanda, bina sakinleri için maliyet paylaşımını da kolaylaştırdı, ancak kar etmedi. Buradaki amaç, tüm Waze uygulamasıyla aynıydı: trafik sıkışıklığıyla mücadele etmek.