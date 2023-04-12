ZTE, 12 Nisan’da yeni ürün lansmanı etkinliğini düzenleyecek ve şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan ZTE Axon 50 Ultra modeli bu etkinliğin yıldızı olacak. Önceki yılın Axon 40 Ultra’sinin şirketin ekran altı kamera teknolojisine sahipken, bu modelde nokta çentikli bir kamera tasarımıyla bir gerileme var. Bunun yerine, Axon 50 Ultra, endüstride heyecan yaratan bir başka özellik olan uydu bağlantısıyla geliyor!

Uydu Bağlantısı Amiral Gemilerinde Standart Oluyor!

Axon 50 Ultra, ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek ve ana etkinlik 12 Nisan’da düzenlenecek. Telefon, yeniden ayarlanabilir bir BeiDou uydu iletişim mesajlaşma sistemini içerecek ve SATCOM desteği olan ilk 5G destekli akıllı telefon olacak.

SATCOM (Uydu İletişimi) sayesinde kullanıcılar baz istasyonları gibi karasal ağlar sinyal kapsamında olmadığında bile diğer kullanıcılara mesaj ve konum bilgisi gönderebilecek.

Uydu iletişimi, Huawei Mate 50 serisiyle beraber geçtiğimiz yılın Eylül ayında geldiği için halen oldukça yeni bir özellik. Hemen ardından, Apple da en son iPhone 14 Pro akıllı telefonlarında aynı özelliği tanıttı. Samsung’un da bu trendi takip edeceği dedikoduları dolaşmıştı ancak Koreli şirket teknolojinin olgunlaşmasını bekleyeceğini belirterek bu özelliği atlayacağını açıkladı. ZTE’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonuna dönecek olursak, cihazın içinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin yer alması bekleniyor. Bu yonga setine LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolama biriminin eşlik etmesi bekleniyor. Bunlar zaten diğer firmaların amiral gemilerinde de gördüğümüz özellikler. Bazı donanım özellikleri dışında teknik özellikleri tam bir sır olan cihazın tanıtım görselleri, cihazın tasarımına ait bazı detayları da içeriyor. Buna göre, Axon 50 Ultra modeli Samsung’un amiral gemisi Galaxy S23 Ultra gibi köşeli bir tasarımı benimsese de, cihazın ekranının yan tarafları ergonomiyi iyileştirmek için kavisli bir yapıya sahip olacak. Cihazın diğer özellikleri ise belirsizliğini koruyor. Ancak diğer Çinli üreticilerde gördüğümüz gibi ZTE’nin de cömert özelliklere bu cihazda yer vereceğini söyleyebiliriz. İlginizi Çekebilir: ZTE AxonPad Piyasaya Çıkıyor Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ZTE Axon 50 Ultra neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!