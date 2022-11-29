ZTE bugün Axon 40 Ultra Space Edition’ı tanıttı. Bu model, Mayıs ayında tanıtılan orijinal Axon 40 Ultra ile benzer özelliklere sahip ancak 18 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Ayrıca yeni bir tasarıma sahip.

Telefonun tasarımı, görünüm tasarımında zaman yolculuğunun ışık ve gölgesinden ilham alıyor ve mekik sırt çizgisini arka panelin şekline entegre ediyor. 64MP üçlü arka kameralar lomboz tasarımını simüle ederek genel alanı estetik açıdan daha hoş hale getiriyor.

Arka kapak, entegre nano döküm işlemi ile birlikte seramik malzemeden yapılmıştır. Hatırlatmak gerekirse, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisine sahiptir. 6,8 inç AMOLED esnek kavisli ekrana, 120Hz yenileme hızına, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya sahiptir ve 1,07 milyar rengi destekliyor.

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ZTE bugün Axon 40 Ultra Space Edition’ı tanıttı. Bu model, Mayıs ayında tanıtılan orijinal Axon 40 Ultra ile benzer özelliklere sahip, ancak 18 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı ile birlikte geliyor. Ayrıca yeni bir tasarıma sahip.

Telefonun tasarımı, görünüm tasarımında zaman yolculuğunun ışık ve gölgesinden ilham alıyor ve mekik sırt çizgisini arka panelin şekline entegre ediyor. 64MP üçlü arka kameralar lomboz tasarımını simüle ederek genel alanı estetik açıdan daha hoş hale getiriyor.

Arka kapak, entegre nano döküm işlemi ile birlikte seramik malzemeden yapılmıştır. Hatırlatmak gerekirse, üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisine sahiptir. 6,8 inç AMOLED esnek kavisli ekrana, 120Hz yenileme hızına, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip ve 1,07 milyar rengi destekliyor.

Snapdragon 8 Gen 1 ile güçlendirilmiştir, dokuz katmanlı ısı dağıtma yapısının toplam ısı dağıtma alanı 36.356 mm²’ye ulaşabilir.

İçindekiler Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition yalnızca siyah renkte geliyor ve 12GB+512GB versiyonu için 5,898 yuan (823 Dolar) ve 18GB+1TB versiyonu 7,698 yuan (1074 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.