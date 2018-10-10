Zorlu, Türkiye’yi hızlı şarj istasyonları ile donatacak

Zorlu Enerji Grubu, 2019 sonunda Türkiye’nin her yerini elektrikli araçlarla dolaşabilecek şekilde bir sistem oluşturacak. Bu sistemde 200 ayrı lokasyonda hızlı şarj istasyonu bulunacak.

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Zorlu tarafından üretilen istasyonlar kullanılacak

Zorlu Enerji Grup Başkanı Sinan Ak tarafından yapılan açıklamada, şuanda İstanbul-İzmir-Ankara yolunda kurdukları 10 adet hızlı şarj istasyonunu 25’e çıkaracaklarını belirterek, bu sayının 2019 yılında tüm Türkiye’de 200’e ulaşacağını söyledi. Ayrıca yapılan yatırımın 10 milyon dolara ulaşacağını da belirtti.

Vestel’in hızlı şarj istasyonu konusundaki Ar-Ge çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ve seneye seri üretime geçmeyi planladıklarını söyleyen Sinan Ak, pazarda Vestel tarafından üretilen hızlı şarj istasyonlarını kullanacaklarını belirtti.

Yapılan açıklamada elektrikli araçlarda 4-5 kat daha fazla yakıt tasarrufu olacağı söyledi. Bu yüzden de Türkiye’nin her yerini elektrikli araçlarla gezebilecek şekilde bir ağ kurulacağı ve bir uygulama üzerinden işlemlerin yapılacağı duyuruldu. Bu söylenen uygulama şarj istasyonuna gelen araçları tanıyacak ve ödemeler uygulama üzerinden alınacak.

Ayrıca Jaguar’ın Türkiye’ye 2019’da bin elektrikli araç getirmeyi planladığı biliniyor. Tüm bunların yanında birçok yeni markanın da Türkiye’yi planları arasına aldığı söyleniyor.