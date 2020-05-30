Oppo Reno 4 Pro, yeni renk seçenekleriyle ortaya çıktı!

Oppo, Reno 4 Pro lansmanını 5 Haziran Cuma günü yapacağını bir teaser video ile duyurmuştu. Şimdi ise cihazın yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Şimdiye kadar kırmızı ve mavi modellerini gördüğümüz Reno 4 Pro, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle yeniden görüntülendi. Weibo üzerinden bu iki renk seçeneği yüksek kaliteli renderlar ile birlikte yayınlandı.

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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Reno 4 Pro ve Reno 4, Snapdragon 765G işlemcisi ve 5G desteği ile birlikte gelecek. Cihazın ekranı kavisli olacak ve ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Bu kameralar Pro modelde 32 MP + 2 MP, taban modelde ise sadece 32 MP’lik ana kamera şeklinde olacak. 2 MP’lik kameranın derinlik algılayıcı sensör olması bekleniyor.

Her iki telefonun da arka tarafta üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Reno 4 Pro ve Reno 4, arka tarafta 48 MP ana kameraya sahip. Pro modelde 13 MP ve 12 MP olmak üzere diğer iki kamera mevcut olacak. Ayrıca bu kameralar OIS destekli olarak gelecek. Taban model Reno 4‘ün ise 8 MP ve 2 MP çözünürlüklü diğer iki kamerası bulunacak. Sızan diğer özellikler Reno 4 Pro‘da 6.55 inç ekran, Reno 4‘te ise 6.43 inç ekran bulunacağı yönünde.

Her iki Reno 4 serisi telefonun da 65W hızlı şarj ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı hem Pro hem taban modelde satışa çıkacak. Pro modelde ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan model olacak.