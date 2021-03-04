Uygulama
Zoom oldukça verimli bir yılı inanılmaz rakamlarla geride bıraktı
Zoom için 2020 yılının oldukça iyi geçtiğini tahmin etmek herhalde zor olmaz. Ki firma da yıl sonu mali raporlarında bunu doğruluyor.
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Video konferans firması 2.65 milyar Dolar gelir ile yıllık bazda tam %326 artış gördü. Firmanın son çeyrekteki geliri ise 882.5 milyon Dolar ile önceki seneninkine oranla %369 arttı. Tahmin edebileceğimiz gibi bu artışlarda salgın nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim modellerinin oldukça etkisi var.
Bunun dışında firma müşteri tabanının da geçen yıla göre oldukça arttığını açıkladı. Firma şu anda 10’un üzerinde çalışanı olan 467.100 müşteriye sahip. Bu da geçtiğimiz mali yıl hesaba katıldığında %470’lik bir artış demek oluyor. Son on iki ayda 100.000 Dolardan fazla katkı yapan ise 1.644 müşteri olduğu görülebiliyor. Bu rakam da önceki mali yılın aynı döneminden %156 fazla.
Zoom kurucu CEO’su Eric S. Yuan yaptığı bildiride; Zoom için eşsiz geçen bu yılın özellikle son çeyreğiyle birlikte sağlam bir bitiriş yaptıklarını söylüyor. Mevcut mali yıl (1 Ekim – 30 Eylül) için ise daha gelişmiş görüşmeler sağlamak için imkanları büyüttüklerini belirtiyor. Tercih edilmeleri ve güvenilmelerinden dolayı müteşekkir olduklarını bildiren Yuan; hızlı cevap verme ve uygulama yetilerinin bu iyi sonuçlarda etkili olduğunun altını çiziyor. Son olarak müşteri odaklı yapılarıyla gelişimlerini sürdürmeye çalışacaklarını da not olarak düşüyor.
Zoom uygulaması gelecek on iki ay içerisinde de bu gelişimini muhtemelen sürdürecek. Öyle ki çalışanlar ofislere dönmeye başlasalar bile firma için beklenen gelir hala 3.76 milyar ile 3.78 milyar Dolar arasında.
Akıllı Telefonlar
Samsung Windows 10 sistemine mesajlaşma uygulaması getiriyor
Bilgisayar üzerinden telefona ulaşmak ve mesaj yollamak Telefonunuz uygulamasıyla mümkün olsa da; Samsung Windows 10 işletim sistemi için kendi mesajlaşma uygulamasını getiriyor.
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Yakın zamanda Microsoft Store üzerinden Hizmetler ve Araçlar kısmında tespit edilen uygulama; açıklamaya göre Windows üzerinden kullanıcıların telefonlarından mesaj alıp yollamasına izin veriyor.
Sammobile sitesine göre uygulama şu anda test aşamasında olup her bölgede erişime açık halde değil. Bunun dışında Samsung, kullanım alanını seçilen belirli kişilere izin vererek daha da kısıtlıyor gibi. Öyle ki Microsoft Store üzerindeki uygulamanın yanında bir de kod girişi görülebiliyor.
Uygulama hakkındaki bilgiler oldukça az. Ancak açıklama kısmından görebildiğimiz kadarıyla uygulama 4G ve 5G mobil veri çalıştırabilen cihazlarla uyumlu halde. Bununla beraber bu özelliğe sahip bir cihazınız varsa uygulamaya şu anda erişememeniz yine de mümkün. Çünkü mevcut uyumlu Samsung cihaz listesi oldukça kısıtlı. Tabii ki uygulama daha genel çıkışını yaptığı zaman bu kısıtlamaların değişmesinin muhtemel olduğunu söyleyebilsek de; uygulama için bir Samsung telefonun gerekli olması muhtemel.
Microsoft firması şu anda sistemi için mesajlaşma dahil çeşitli imkanlar sunan Telefonunuz uygulamasını kullanıcılara sağlıyor. Onun dışında Google da Google Messaging ile benzer imkanları veriyor. Dolayısıyla Samsung firmasının neden böyle bir hamle yaptığı şimdilik pek kestirilemiyor diyebiliriz.
Uygulama
Twitter, Clubhouse rakibi ‘Spaces’ özelliğini Android’e getirdi
Twitter, Clubhouse’un başarısına karşı erken harekete geçen platformlardan. Firma, Clubhouse gibi sesli chat (konuşma) odaları sunan özelliği olan “Spaces”i geçtiğimiz Ocak ayında bazı iOS kullanıcılarına beta olarak sunmaya başlamıştı. Dahası, ünlü sosyal medya devi geçtiğimiz günlerde ise özelliği iOS kullanıcıları için herkes tarafından kullanılabilir hale getirmişti. Görünüşe göre, Android kullanıcıları da bugün itibariyle Spaces’e kavuşmaya başlıyor…
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Twitter Spaces sonunda Android’e geliyor
Ünlü sosyal medya platformu, yeni Spaces özelliğinin Android’e geldiğini bugün attığı bir Tweet’le duyurdu. Buna ek olarak, şirket, yine aynı Tweet’te Android kullanıcılarının konuşmalara konuşmacı ya da dinleyici olarak katılabileceğini sözlerine ekledi. Her ne kadar iOS kullanıcıları Spaces özelliğini çok daha önce almış olsa da, tıpkı Android’de olduğu gibi, iOS kullananlar da henüz konuşma başlatamıyor. Twitter bugünkü açıklamasında bu konuya değinmemesine rağmen, The Verge’ün aldığı bilgiye göre, her iki platformun kullanıcıları da yakında kendi konuşmalarını başlatabilecek. Bunu kesin tarihi konusunda ise şu an için bir bilgi yok.
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Sosyal medya devi, ses özelliklerine yatırım yapmaya devam ediyor
Aslında, Spaces özelliği, firmanın ses konusundaki ilk atılımı değil. Uygulama, yazı odaklı olsa da, uzun süredir platformuna sesli özelliklere yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Bunlardan belki de ilk akla geleni sesli Tweet’ler. Şirket, geçtiğimiz yaz iOS uygulamasına sesli Tweet atma özelliği getirmişti. Bunun yanında, Hindistan’da denemeye başladığı sesli direkt mesajlar da bu çabaların diğer bir örneği. Hatta, ünlü sosyal medya devinin bu konudaki ciddiliğini satın almalarında da görebiliriz. Öyle ki, firma bu yılın başında podcast uygulaması Breaker’ı bünyesine katmıştı. Bunun üzerine, Breaker kepenkleri indirmişti. Aslında, Twitter’ın bu satın almadaki amacı Breaker’dan kar etmek değildi. Aksine, şirket, Breaker’ın ekibini Spaces özelliğinin geliştirilmesinde kullanmak istiyordu. Açıkcası, bu çabalar meyvesini vermeye başlıyor diyebiliriz. Bakalım, platformun ses konusundaki bu emekleri firmaya ne ölçüde fayda sağlayacak…
Kaynak: YahooFinance, TheVerge
Uygulama
Clubhouse kurucusu: “Android uygulaması bir numaralı önceliğimiz”
Clubhouse, son ayların en popüler uygulamalarından. Dahası, uygulama her geçen gün sosyal medya platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Ancak, uygulama hala çok büyük bir eksikliğini giderebilmiş değil: Android uygulaması. Dünyada 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan Android ekosisteminde henüz bulunmayan Clubhouse, görünüşe göre bu eksikliği gidermek için çalışmalara başladı. Platformun kurucusu, uygulamanın Android’deki geleceği hakkında umut veren açıklamalar yaptı…
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Clubhouse, Android için kolları sıvadı
Aslında, Clubhouse’un Andorid ekosisteminde yer almak adına çalışmalara başladığı yeni bir haber değil. Öyle ki, yaklaşık bir ay önce, uygulama resmi blogunda “Android için çalışmalara yakında başlıyoruz” demişti. Hatta, yine geçtiğimiz ay, Clubhouse’ın Android uygulamasında çalışması üzerine geliştirici işe alımları yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu iki haber, Android kullanıcılarını sevindirmiş ve heyecanlı bir bekleyişin içine itmişti. Fakat, bunların üzerine uygulamadan Android hakkında başka bir ses çıkmaması da umutları bir nebze kırmıştı desek abartmış olmayız. Neyse ki, bugün Android konusunda beklenen sevindirici açıklama bizzat uygulamanın kurucusu Paul Davison’ın ağzından geldi.
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Uygulamanın kurucularından Paul Davison, Bill Gates ile beraber CNBC sunucusu Andrew Roskin’in sunduğu bir Clubhouse chat’ine katıldı. Aslında, Roskin, Davison’a uygulamanın Android’deki geleceği hakkında direkt bir soru sormamıştı. Her şey Bill Gates’in neden Android bir telefon kullandığını açıklarken kendiliğinden gelişti. Bu sırada sözü Gates’ten devralan Davison, önemli bir bilgi vermek istediğini söyledi. Bu bilgi, tabi ki de, Andorid’le ilgiliydi. Öyle ki, uygulamanın Android işletim sistemine gelmesi için çalışmaların tüm hızla devam ettiğini ve bunun Clubhouse için “en büyük önceliklerden” olduğunu söyledi. Özetle, Davison’ın Android hakkındaki bu açıklamaları kesinlikle umut verici. Umarız, Android kullanıcıları, artık daha fazla gecikmeye maruz kalmadan Clubhouse’da yerlerini alabilir.
Kaynak: 9To5Google
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