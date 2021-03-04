Zoom oldukça verimli bir yılı inanılmaz rakamlarla geride bıraktı

Zoom için 2020 yılının oldukça iyi geçtiğini tahmin etmek herhalde zor olmaz. Ki firma da yıl sonu mali raporlarında bunu doğruluyor.

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Video konferans firması 2.65 milyar Dolar gelir ile yıllık bazda tam %326 artış gördü. Firmanın son çeyrekteki geliri ise 882.5 milyon Dolar ile önceki seneninkine oranla %369 arttı. Tahmin edebileceğimiz gibi bu artışlarda salgın nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim modellerinin oldukça etkisi var.

Bunun dışında firma müşteri tabanının da geçen yıla göre oldukça arttığını açıkladı. Firma şu anda 10’un üzerinde çalışanı olan 467.100 müşteriye sahip. Bu da geçtiğimiz mali yıl hesaba katıldığında %470’lik bir artış demek oluyor. Son on iki ayda 100.000 Dolardan fazla katkı yapan ise 1.644 müşteri olduğu görülebiliyor. Bu rakam da önceki mali yılın aynı döneminden %156 fazla.

Zoom kurucu CEO’su Eric S. Yuan yaptığı bildiride; Zoom için eşsiz geçen bu yılın özellikle son çeyreğiyle birlikte sağlam bir bitiriş yaptıklarını söylüyor. Mevcut mali yıl (1 Ekim – 30 Eylül) için ise daha gelişmiş görüşmeler sağlamak için imkanları büyüttüklerini belirtiyor. Tercih edilmeleri ve güvenilmelerinden dolayı müteşekkir olduklarını bildiren Yuan; hızlı cevap verme ve uygulama yetilerinin bu iyi sonuçlarda etkili olduğunun altını çiziyor. Son olarak müşteri odaklı yapılarıyla gelişimlerini sürdürmeye çalışacaklarını da not olarak düşüyor.

Zoom uygulaması gelecek on iki ay içerisinde de bu gelişimini muhtemelen sürdürecek. Öyle ki çalışanlar ofislere dönmeye başlasalar bile firma için beklenen gelir hala 3.76 milyar ile 3.78 milyar Dolar arasında.